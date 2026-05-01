Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 1-2-3 mai în marile orașe din România

Publicat: 01.05.2026, ora 09:09
  • Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 1-3 mai.
  • La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.

Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.

Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 1-2-3 mai

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 1-2-3 mai.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Vineri, 1 mai

  • Mogoșoaia - Titu (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Mogoșoaia

Sâmbătă, 2 mai

  • CS Afumați - Concordia Chiajna (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion Afumați
  • Rapid București - Dinamo București (baschet masculin), ora 20:30, sala Rapid
  • CS Dinamo - ACS Buzău (handbal masculin, semifinale Liga Zimbrilor), ora 15:00, sala Dinamo
  • Rapid - Corona Brașov (handbal feminin, Liga Florilor), ora 17:30, sala Rapid

CLUJ-NAPOCA

Vineri, 1 mai

  • Viitorul Cluj - Sighetul Marmației (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Dan Anca
  • Sănătatea Cluj - Poli Timișoara (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Clujana

Sâmbătă, 2 mai

  • Universitatea Cluj - FC Argeș (fotbal, Liga 1, play-off), ora 20:30, Cluj Arena
  • U-BT Cluj - CSU Sibiu (baschet masculin), ora 18:00, sala BT Arena

IAȘI

Vineri, 1 mai

  • USV Iași - Odorheiul Secuiesc (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Emil Alexandrescu

Sâmbătă, 2 mai

  • Poli Iași - Gloria Bistrița (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion Emil Alexandrescu
  • Turneul Internațional Margareta Perevoznic (șah), ora 09:00, hotel Unirea Iași

Duminică, 3 mai

  • Turneul Internațional Margareta Perevoznic (șah), ora 09:00, hotel Unirea Iași

BRAȘOV

Vineri, 1 mai

  • Kids Tâmpa Brașov - Voința Crevedia (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion ICIM

Sâmbătă, 2 mai

  • CSM Corona Brașov - Steaua Sharks București (baschet masculin, Play-out), ora 17:00, sala Colibași Brașov

CRAIOVA

Vineri, 1 mai

SCMU Craiova - CSO Voluntari (baschet masculin), ora 19:00, sala Polivalentă Craiova

Duminică, 3 mai

  • Universitatea Craiova - Dinamo București (fotbal, Liga 1, play-off), ora 21:00, stadion Ion Oblemenco
  • SCMU Craiova - CS Voluntari (baschet masculin), ora 18:00, sala Polivalentă Craiova

CONSTANȚA

Sâmbătă, 2 mai

  • Farul Constanța - FC Botoșani (fotbal, Liga 1, play-out), ora 17:30, stadion Ovidiu

PLOIEȘTI

Vineri, 1 mai

  • Petrolul Ploiești 2 - Unirea Braniștea (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Ilie Oană

Sâmbătă, 2 mai

  • Petrolul Ploiești - CSM Târgu Mureș (baschet masculin), ora 20:00, sala Olimpia

Duminică, 3 mai

  • Petrolul Ploiești - UTA Arad (fotbal, Liga 1, play-out), ora 18:15, stadion Ilie Oană

GALAȚI

Sâmbătă, 2 mai

  • Oțelul Galați - Metaloglobus (fotbal, Liga 1, play-out), ora 15:00, stadion Oțelul
  • CSM Galați - SCM Poli Timișoara (baschet masculin), ora 19:00, sala Dunărea

