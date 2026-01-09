Ucrainenii vor să scape de Blănuță Românul e dorit în Liga 1, dar Dinamo Kiev pune o condiție care ar putea bloca negocierile

Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev, este dorit în Liga 1.

Clubul ucrainean ar dori să îl vândă pe fotbalist, însă nu ar fi mulțumiți de ofertă, scrie presa din țara vecină.

Vladislav Blănuță a avut o jumătate de sezon foarte slabă în tricoul celor de la Dinamo Kiev, iar viitorul său la campioana Ucrainei este incert.

Vladislav Blănuță, dorit cu insistență de Dinamo

Cariera atacantului ar putea fi revitalizată în Liga 1, în condițiile în care Dinamo București ar dori să îl împrumute dacă FIFA îi va da drept de joc , potrivit sport.ua.

Dar Dinamo Kiev nu vrea ca românul să părăsească temporar echipa, ci ar forța un transfer definitiv, scrie sursa citată.

1.500.000 de euro este cota de piață a lui Vladislav Blănuță, conform transfermarkt.com

Dinamo așteaptă și decizia FIFA despre eligibilitatea de joc a lui Vladislav Blănuță, întrucât a fost legitimat la două cluburi în acest sezon: FCU Craiova și Dinamo Kiev.

Blănuță nu a mai jucat la Dinamo Kiev din 9 noiembrie

Atacantul nu a mai evoluat de două luni pentru echipa din capitala Ucrainei. Pe 9 noiembrie a apărut ultima dată pe teren, la 0-1, cu LNZ, în campionatul ucrainean.

De când a fost demis Oleksandr Shovkovskyi și a venit noul antrenor, Igor Kostyuk, Blănuță a ratat șapte dueluri consecutive.

În patru dintre cele șapte meciuri a fost rezervă neutilizată, iar la trei dintre acestea nu s-a aflat nici măcar pe foaia de joc.

303 minute a jucat Vladislav Blănuță în 10 meciuri pentru Dinamo Kiev în toate competițiile

În perioada petrecută la Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță a marcat un gol, împotriva celor de la Zrinjski Mostar, în Conference League, 1-0, și a dat un autogol, împotriva celor de la Oleksandriya, în Cupa Ucrainei, 1-2.

FOTO. Autogolul înscris de Blănuță

Blănuță, în conflict cu fanii lui Dinamo Kiev

Fotbalistul ajuns în vară la echipa capitala Ucrainei a intrat rapid în dizgrațiile fanilor.

Motivul ar fi fost o serie de postări pro-ruse distribuite de Blănuță, după izbucnirea războiului dintre Ucraina și Rusia.

Atacantul a donat 700.000 de grivne (aproximativ 73.600 de lei) armatei ucrainene pentru a demonstra că sprijină forțele armate din țara unde joacă.

