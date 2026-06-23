Polemică în Spania  Postul național a pus subtitrări la declarațiile mamei internaționalului spaniol: „Subtitrați-vă ignoranța!”
Campionatul Mondial

Polemică în Spania Postul național a pus subtitrări la declarațiile mamei internaționalului spaniol: „Subtitrați-vă ignoranța!”

alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 18:53
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 19:14
  • Postul public spaniol TVE a decis să subtitreze declarațiile mamei lui Fabián Ruiz în documentarul dedicat naționalei Spaniei și jucătorilor care participă la Cupa Mondială
  • Nu a făcut însă acest lucru și în cazul fotbalistului de la PSG, deși cei doi au același accent andaluz specific zonei Los Palacios y Villafranca.
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Într-unul dintre episoadele producției „Denominación de origen”, realizată de TVE, Chari Peña, mama internaționalului spaniol, apare povestind despre copilăria fiului său și despre momentele dificile prin care a trecut familia înainte ca Fabián să ajungă un fotbalist de top.

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Toate intervențiile sale au fost subtitrate, inclusiv cele rostite în dialectul andaluz specific localității natale a familiei, scrie elmundo.es.

Decizia a atras atenția, mai ales pentru că Fabián Ruiz, care și el în documentar, nu beneficiază de același tratament, deși vorbește cu un accent identic.

În cadrul materialului, mama mijlocașului povestește despre perioada în care familia a avut probleme financiare.

La un moment dat, Chari Peña spune, folosind particularitățile accentului local: „Era un niño chiquitito” („Era un copil micuț”).

Ulterior, Fabián Ruiz apare în imagini și spune despre mama sa: „Mama mea este cel mai important lucru din viața mea.”

Declarația fotbalistului nu este însă subtitrată de TVE.

  • Chari Peña a lucrat timp de 15 ani în cadrul departamentului de curățenie de la Betis, în ciuda unor probleme de sănătate, pentru a-și crește singură cei trei copii.
  • Când Fabian Ruiz a început să facă bani din fotbal, prima decizie a fost ca mama lui să nu mai lucreze și să poată sta acasă.

Subtitrați-vă ignoranța!”

Reacții ale celor care au urmărit documentarul, pe rețelele de socializare:

  • „De fiecare dată când se asociază limba andaluza cu o lipsă de cultură a vorbitorului, este andaluzofobie. Iar dacă, pe deasupra, subtitrează doar femeia, este sexism”
  • „Sper că această manifestare de andaluzofobie justifică o explicație”
  • „Fabián este fotbalist datorită mamei sale, care l-a crescut singură, făcând curățenie. Ea, ca atâtea mame care au dat totul pentru noi, vorbește cea mai frumoasă limbă din lume: limba iubirii necondiționate. Trăiască andaluza, limba bunicilor și mamelor noastre. Subtitrați-vă ignoranța!”

Tratament diferit pentru alte persoane intervievate

Situația cu subtitrările a ridicat întrebări și prin comparație cu alte momente din documentar.

În cazul lui Pedri, de exemplu, postul a ales să subtitreze declarațiile lui „Fori” Domínguez, fostul antrenor al fotbalistului de la Tegueste (Tenerife), chiar dacă acesta era ușor de înțeles.

În schimb, alte persoane intervievate cu accente regionale similare nu au avut parte de subtitrare.

Un exemplu este Tonono Rodríguez, directorul departamentului de scouting al clubului Las Palmas, care vorbește cu accent canar, dar ale cărui declarații nu au fost transcrise pe ecran.

Documentarul ajunge și în Los Palacios y Villafranca, localitatea care i-a oferit fotbalului spaniol jucători precum Fabián Ruiz, Jesús Navas și Gavi.

În cazul lui Fabián, producția prezintă inclusiv povestea începuturilor sale și perioada în care familia a trecut prin dificultăți economice. Realizatorii amintesc că Betis a ajutat familia, oferindu-i mamei sale un loc de muncă pentru activități de întreținere la baza clubului.

Și fratele lui Fabián, Alejandro, apare în documentar, iar unele dintre declarațiile sale sunt subtitrate. De asemenea, o conversație telefonică dintre mamă și fiu este prezentată cu subtitrări doar pentru intervențiile lui Chari Peña, nu și pentru cele ale fotbalistului.

Critici privind modul de subtitrare al accentelor regionale

Documentarul continuă cu apariții ale mai multor persoane din comunitatea Los Palacios, printre care antrenorul Antonio Salmerón, unul dintre oamenii care au contribuit la formarea lui Fabián Ruiz și Gavi.

Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă și criticilor ce au urmat, modul în care TVE a ales să subtitreze anumite persoane și să ignore alte accente regionale reprezintă o abordare inconsistentă și ridică discuții despre modul în care dialectele locale sunt tratate într-o producție cu expunere națională și internațională.

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