Regretul lui Răzvan Lucescu  Antrenorul român, după despărțirea de PAOK: „Firesc ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna”

Răzvan Lucescu (57 de ani) a oferit un interviu în care și-a exprimat un mare regret după despărțirea de PAOK Salonic.

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Clubul grec a anunțat, în urmă cu patru zile, plecarea lui Lucescu Jr. de pe banca tehnic. Răzvan a condus PAOK în ultimele 5 sezoane, în cel de-al doilea mandat.

Regretul lui Răzvan Lucescu: „ Mi-aș fi dorit să am un alt mod de a-mi lua rămas-bun de la suporteri”

Într-un interviu acordat pentru Fox Insider, Răzvan Lucescu a explicat că și-ar fi dorit să-și ia rămas-bun de la fanii lui PAOK într-un context favorabil.

„Sunt mulțumit de tot ceea ce am realizat aici, la PAOK. Sunt mulțumit de momentele extraordinare pe care le-am trăit la PAOK, de trofeele pe care le-am câștigat împreună.

Singurul regret pe care-l am este că mi-aș fi dorit să am un alt mod de a-mi lua rămas-bun de la suporterii lui PAOK.

Au existat oameni care au creat această atmosferă negativă în unele momente. A fost o nebunie ceea ce s-a întâmplat în acele trei-patru săptămâni de vacanță.

Firesc ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna și să ne îmbrățișăm. Îi mulțumesc domnului Savvidis, pentru că este omul care mi-a oferit șansa să trăiesc această perioadă”, a declarat Răzvan Lucescu, citat de metrosport.gr.

Lucescu părăsește a doua oară PAOK. După ce, în 2019, Al-Hilal a plătit clauza de reziliere de două milioane de euro a contractului antrenorului, care tocmai cucerise titlul și Cupa Greciei, Răzvan se desparte acum încă o dată de alb-negri.

A rămas în total șapte ani la Salonic (2017-2019 și 2021-2026), a cucerit patru trofee, trei în primul mandat, unul singur în al doilea, dar relația tensionată cu fiii patronului Ivan Savvidis a dus la ruptură.

172 de victorii a obținut Răzvan Lucescu în 283 de meciuri disputate cu PAOK în două mandate (plus 57 de egaluri și 54 de înfrângeri)

De-a lungul carierei sale, Răzvan Lucescu le-a mai antrenat pe FC Brașov, Rapid, El-Jaish, Petrolul, Xanthi și Al-Hilal. A fost și selecționerul României în perioada 2009-2011.

Cine îl schimbă pe Lucescu la PAOK

Aproape sigur, cel mai important tehnician din istoria de 100 de ani a lui PAOK va fi schimbat de Marino Pusic.

Pusic a cucerit trei trofee cu Shakhtar: titlul în 2024 și Cupa Ucrainei în 2024 și 2025. Foto: Imago

Născut în 1971, la Mostar, în Bosnia, dar cu cetățenie croato-olandeză, acesta a pregătit-o ultima oară pe Al-Jazira (septembrie 2025-iunie 2026, Emiratele Arabe Unite), unde îi ia locul Cosmin Olăroiu.

Înainte de Al-Jazira, Pusic a antrenat un an și șapte luni în Ucraina, la Shakhtar Donetsk (2023-2025).

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