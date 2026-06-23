Regretul lui Răzvan Lucescu  Antrenorul român, după despărțirea de PAOK: „Firesc ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna”
Răzvan Lucescu
Campionate

Regretul lui Răzvan Lucescu Antrenorul român, după despărțirea de PAOK: „Firesc ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 17:42
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 17:42
  • Răzvan Lucescu (57 de ani) a oferit un interviu în care și-a exprimat un mare regret după despărțirea de PAOK Salonic.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Clubul grec a anunțat, în urmă cu patru zile, plecarea lui Lucescu Jr. de pe banca tehnic. Răzvan a condus PAOK în ultimele 5 sezoane, în cel de-al doilea mandat.

Va antrena în Premier League Fostul tehnician de la  Real Madrid și-a găsit echipă
Citește și
Va antrena în Premier League Fostul tehnician de la Real Madrid și-a găsit echipă
Citește mai mult
Va antrena în Premier League Fostul tehnician de la  Real Madrid și-a găsit echipă

Regretul lui Răzvan Lucescu: „Mi-aș fi dorit să am un alt mod de a-mi lua rămas-bun de la suporteri”

Într-un interviu acordat pentru Fox Insider, Răzvan Lucescu a explicat că și-ar fi dorit să-și ia rămas-bun de la fanii lui PAOK într-un context favorabil.

„Sunt mulțumit de tot ceea ce am realizat aici, la PAOK. Sunt mulțumit de momentele extraordinare pe care le-am trăit la PAOK, de trofeele pe care le-am câștigat împreună.

Singurul regret pe care-l am este că mi-aș fi dorit să am un alt mod de a-mi lua rămas-bun de la suporterii lui PAOK.

Au existat oameni care au creat această atmosferă negativă în unele momente. A fost o nebunie ceea ce s-a întâmplat în acele trei-patru săptămâni de vacanță.

Firesc ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna și să ne îmbrățișăm. Îi mulțumesc domnului Savvidis, pentru că este omul care mi-a oferit șansa să trăiesc această perioadă”, a declarat Răzvan Lucescu, citat de metrosport.gr.

Lucescu părăsește a doua oară PAOK. După ce, în 2019, Al-Hilal a plătit clauza de reziliere de două milioane de euro a contractului antrenorului, care tocmai cucerise titlul și Cupa Greciei, Răzvan se desparte acum încă o dată de alb-negri.

A rămas în total șapte ani la Salonic (2017-2019 și 2021-2026), a cucerit patru trofee, trei în primul mandat, unul singur în al doilea, dar relația tensionată cu fiii patronului Ivan Savvidis a dus la ruptură.

172 de victorii
a obținut Răzvan Lucescu în 283 de meciuri disputate cu PAOK în două mandate (plus 57 de egaluri și 54 de înfrângeri)
  • De-a lungul carierei sale, Răzvan Lucescu le-a mai antrenat pe FC Brașov, Rapid, El-Jaish, Petrolul, Xanthi și Al-Hilal. A fost și selecționerul României în perioada 2009-2011.

Cine îl schimbă pe Lucescu la PAOK

Aproape sigur, cel mai important tehnician din istoria de 100 de ani a lui PAOK va fi schimbat de Marino Pusic.

Pusic a cucerit trei trofee cu Shakhtar: titlul în 2024 și Cupa Ucrainei în 2024 și 2025. Foto: Imago Pusic a cucerit trei trofee cu Shakhtar: titlul în 2024 și Cupa Ucrainei în 2024 și 2025. Foto: Imago
Pusic a cucerit trei trofee cu Shakhtar: titlul în 2024 și Cupa Ucrainei în 2024 și 2025. Foto: Imago

Născut în 1971, la Mostar, în Bosnia, dar cu cetățenie croato-olandeză, acesta a pregătit-o ultima oară pe Al-Jazira (septembrie 2025-iunie 2026, Emiratele Arabe Unite), unde îi ia locul Cosmin Olăroiu.

Înainte de Al-Jazira, Pusic a antrenat un an și șapte luni în Ucraina, la Shakhtar Donetsk (2023-2025).

Citește și

Va antrena în Premier League Fostul tehnician de la  Real Madrid și-a găsit echipă
Campionate
16:20
Va antrena în Premier League Fostul tehnician de la Real Madrid și-a găsit echipă
Citește mai mult
Va antrena în Premier League Fostul tehnician de la  Real Madrid și-a găsit echipă
A intrat în insolvență! Cererea clubului a fost admisă, după un sezon în care a învins pe FCSB
Liga 2
15:15
A intrat în insolvență! Cererea clubului a fost admisă, după un sezon în care a învins pe FCSB
Citește mai mult
A intrat în insolvență! Cererea clubului a fost admisă, după un sezon în care a învins pe FCSB

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
razvan lucescu PAOK Salonic despartire ivan savvidis
Știrile zilei din sport
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Campionatul Mondial
16:13
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Citește mai mult
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Superliga
15:58
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Citește mai mult
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
 Mondialul nu e Euro, Antena 1 nu e Pro TV ANALIZĂ.  Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV
Campionatul Mondial
15:07
Mondialul nu e Euro, Antena 1 nu e Pro TV ANALIZĂ. Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV
Citește mai mult
 Mondialul nu e Euro, Antena 1 nu e Pro TV ANALIZĂ.  Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV
Kader Keita, trimis în judecată Informațiile GOLAZO.ro, confirmate! Dosarul fotbalistului de la Rapid a ajuns într-o nouă etapă
Superliga
16:13
Kader Keita, trimis în judecată Informațiile GOLAZO.ro, confirmate! Dosarul fotbalistului de la Rapid a ajuns într-o nouă etapă
Citește mai mult
Kader Keita, trimis în judecată Informațiile GOLAZO.ro, confirmate! Dosarul fotbalistului de la Rapid a ajuns într-o nouă etapă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:58
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
17:44
„Vreau să-mi realizez un vis” Ce planuri are Claudiu Niculescu după despărțirea de Unirea Slobozia: „Aveam nevoie de o pauză”
„Vreau să-mi realizez un vis” Ce planuri are  Claudiu Niculescu după despărțirea de Unirea Slobozia: „Aveam nevoie de o pauză”
16:13
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
16:17
Colțescu intră în CCA Schimbări importante în arbitrajul românesc » FRF a aprobat mai multe măsuri noi, în absența lui Vassaras
Colțescu intră în CCA Schimbări importante în arbitrajul românesc » FRF a aprobat mai multe măsuri noi, în absența lui Vassaras
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Top stiri
Și-a acoperit gura și nu a luat roșu De ce Jude Bellingham nu a fost eliminat în Anglia - Ghana
Campionatul Mondial
14:53
Și-a acoperit gura și nu a luat roșu De ce Jude Bellingham nu a fost eliminat în Anglia - Ghana
Citește mai mult
Și-a acoperit gura și nu a luat roșu De ce Jude Bellingham nu a fost eliminat în Anglia - Ghana
Record nebun la CM 2026 Messi și Ronaldo se întrec pentru aceeași bornă istorică » Un nou gol poate rupe egalitatea dintre cei doi rivali
Campionatul Mondial
13:33
Record nebun la CM 2026 Messi și Ronaldo se întrec pentru aceeași bornă istorică » Un nou gol poate rupe egalitatea dintre cei doi rivali
Citește mai mult
Record nebun la CM 2026 Messi și Ronaldo se întrec pentru aceeași bornă istorică » Un nou gol poate rupe egalitatea dintre cei doi rivali
„Nu-mi pasă”  VIDEO. Cristiano Ronaldo, reacție sfidătoare față de un jurnalist care l-a întrebat de Messi » Cum a trecut peste critici
Campionatul Mondial
09:46
„Nu-mi pasă” VIDEO. Cristiano Ronaldo, reacție sfidătoare față de un jurnalist care l-a întrebat de Messi » Cum a trecut peste critici
Citește mai mult
„Nu-mi pasă”  VIDEO. Cristiano Ronaldo, reacție sfidătoare față de un jurnalist care l-a întrebat de Messi » Cum a trecut peste critici
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii
B365
23.06
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii
Citește mai mult
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 15 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share