Încredere totală în Olăroiu Un câștigător al Balonului de Aur îl vrea la CM 2026: „Este antrenor de elită”

Fabio Cannavaro (52 de ani), câștigătorul Balonului de Aur în 2006, are încredere că românul Cosmin Olăroiu (56 de ani) va obține calificarea la CM 2026.

Naționala Emiratelor Arabe Unite va juca, marți, de la ora 18:00, în deplasare, împotriva Irakului, în returul duelului pentru accederea în barajul inter-continental.

EAU a remizat, în tur, pe teren propriu, cu Irak, 1-1.

Fabio Cannavaro a urmărit primul meci dintre Emiratele Arabe Unite și Irak, iar italianul are încredere că Olăroiu va obține calificarea la Cupa Mondială din 2026.

Fabio Cannavaro are încredere că Olăroiu va califica EAU la CM 2026: „Unul dintre antrenorii de elită”

„Sunt sigur că nu are nevoie de niciun sfat, deoarece este unul dintre antrenorii de elită, iar ceea ce sunt sigur este că va reuși în această misiune.

Am urmărit echipa, i-am privit pe jucători și mi-am dat seama că situația este dificilă pentru echipă în acest moment.

Sper ca echipa Emiratelor Arabe Unite să reușească să ajungă la Cupa Mondială din 2026 și sunt sigur de capacitatea lui Cosmin de a realiza acest lucru ”, a spus Fabio Cannavaro, pentru Emirates Today, potrivit emaratalyoum.com.

Italianul a observat evoluția naționalei Emiratelor Arabe Unite și susține curentul naturalizării fotbaliștilor.

„Lucrurile s-au schimbat, cu siguranță, între trecut și prezent și nu există loc de comparație.

Acum există un număr mare de jucători străini care au putut participa la echipa națională, iar acest lucru este o posibilitate de îmbunătățire a calității echipei”, a continuat Fabio Cannavaro.

Fabio Cannavaro a fost secundul lui Cosmin Olăroiu

Fabio Cannavaro s-a retras din cariera de fotbalist în 2011, de la clubul Al-Ahli. Stoperul italian a decis să își continue parcursul în fotbal ca antrenor și primii pași i-a făcut sub tutela lui Cosmin Olăroiu.

Fostul câștigător al Balonului de Aur a fost secundul românului, în sezonul 2013-2014.

A fost important pentru mine să-mi încep cariera de antrenor sub conducerea lui Fabio Cannavaro, despre colaborarea cu Olăroiu

După aproape 16 luni petrecute în staff-ul lui Cosmin Olăroiu, Fabio Cannavaro a acceptat provocarea celor de la Guangzhou Evergrande și a preluat postul de antrenor principal al echipei din China.

