„Nu e o rușine să spun asta" Ce a spus tehnicianul care putea fi în locul lui Chivu la Inter despre român
„Nu e o rușine să spun asta" Ce a spus tehnicianul care putea fi în locul lui Chivu la Inter despre român

Publicat: 05.12.2025, ora 18:43
Actualizat: 05.12.2025, ora 18:58
  • Cesc Fabregas (38 de ani), antrenorul lui Como, a vorbit despre duelul cu Inter, din cadrul etapei #14 din Serie A.
  • Inter - Como se joacă sâmbătă de la ora 19:00, în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 3.

Fabregas putea fi antrenorul lui Inter în acest moment, însă a refuzat oferta nerazzurrilor, care l-au ales apoi pe Cristi Chivu.

Cesc Fabregas: „Inter are o echipă foarte bună, cu un antrenor foarte bun”

Tehnicianul spaniol a intervenit imediat în momentul în care un jurnalist a vrut să-l întrebe despre interesul adversarei și l-a lăudat pe Chivu.

„Nu vreau să vorbesc despre asta, nu mă interesează acum. Sunt la Como și mă interesează doar Como. Vom merge la Milano să câștigăm, să facem un meci mare și să ne continuăm progresul. Nimic altceva nu contează. Eu îmi fac treaba.

Inter are o echipă foarte bună, cu un antrenor foarte bun. Mă duc des pe San Siro s-o văd pe Inter în Liga Campionilor, pentru că sunt cea mai puternică echipă. Nu e o rușine să spun asta. Am admirat și Interul lui Inzaghi”, a spus Cesc Fabregas conform tuttomercatoweb.com.

Fabregas a fost prima opțiune

După plecarea lui Simone Inzaghi, Inter a vrut să-l aducă pe Cesc Fabregas, care impresionase la Como.

S-au lovit de refuzul lui Mirwan Suwarso, patronul clubului:

„Legătura noastră va fi lungă, întinsă pe mai mulți ani. Fabregas rămâne la noi. Proiectul Como e creat în jurul lui”.

Fabregas a rămas, iar Como este, după 13 etape, pe locul 5 în Serie A, la doar 4 puncte de liderul AC Milan.

