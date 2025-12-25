Erling Haaland (25 de ani), atacanul lui Manchester City, a postat o fotografie pe rețelele de socializare pentru a le arăta fanilor cum își ține sub control greutatea în această perioadă.

Pentru a fi sigur că jucătorii săi se mențin în cea mai bună formă, Pep Guardiola i-a avertizat că vor fi monitorizați la sânge în perioada Crăciunului.

Astfel, jucătorii care se vor prezenta cu kilograme în plus la antrenamente nu vor face deplasarea pentru meciul cu Nottingham Forest, programat sâmbătă, în a treia zi de Crăciun, indiferent de rolul lor în echipă.

Erling Haland i-a răspuns lui Pep Guardiola: „Totul este în regulă”

Haaland a reacționat în stilul amuzant caracteristic și i-a dat replica lui Guardiola chiar în ziua de Crăciun. Norvegianul a postat o fotografie cu cântarul pe rețelele de socializare, arătând că este în continuare în formă, chiar și după mesele de sărbători. Postarea a devenit instant virală.

Atacantul este o mașinărie de goluri în acest sezon, iar pierderea sa ar fi una uriașă pentru City.

25 de goluri a marcat Haaland, în 23 de partide. A contribuit și cu 4 pase decisive

Avertismentul lui Pep Guardiola: „Voi fi acolo controlând câte kilograme iau în plus”

„Fiecare jucător își verifică greutatea. Se întorc pe 25, iar eu voi fi acolo să controlez câte kilograme au luat (ca să văd dacă au luat în greutate).

Vreau să îi văd în formă maximă, chiar dacă le permit mici indulgențe de sărbători. Imaginează-ți un jucător, acum este în formă perfectă, dar va veni cu trei kilograme în plus. Va rămâne la Manchester. Nu va călători la meciul cu Nottingham Forest” , a declarat Pep Guardiola

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport