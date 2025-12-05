„Nu voi fi ca Vladimir Putin” Joan Laporta vorbește despre viitorul său la Barcelona: „Prețuiesc democrația”
Barcelona lui Laporta a cucerit 3 trofee în 2025: titlul în LaLiga, Cupa și Supercupa Spaniei Foto: Imago
„Nu voi fi ca Vladimir Putin” Joan Laporta vorbește despre viitorul său la Barcelona: „Prețuiesc democrația”

Theodor Jumătate
Publicat: 05.12.2025, ora 16:53
Actualizat: 05.12.2025, ora 17:02
  • Joan Laporta se gândește la următoarele alegeri prezidențiale ale Barcelonei, în primăvara lui 2026. 
  • Oficialul catalan compară situația sa cu cea de care au profitat președinții-dictatori Vladimir Putin (Rusia) și Nicolas Maduro (Venezuela). 

Joan Laporta, 63 de ani, este pentru a doua oară președinte al Barcelonei.

Ales prima dată în 2003, a părăsit clubul catalan în 2010, prinzând și performanța unică din 2009, cu Pep Guardiola antrenor.

  • Șase trofee: titlul în LaLiga, Cupa și Supercupa Spaniei, Liga Campionilor, Supercupa Europei și Mondialul Cluburilor. 
18 trofee
a câștigat Joan Laporta în total, ca președinte al Barcelonei

Laporta: „Nu vrem ca procesul electoral să afecteze echipa”

S-a întors în 2021 la echipa blaugrana, și acum se pregătește de încă o candidatură. Susține că este ultima, alegerile din primăvară fiind ultimele la care participă.

Laporta, unul dintre invitații forumului organizat de cotidianul La Vanguardia, cu tema „Barca, între istorie și viitor”, a spus că „planul nostru este să stabilim o dată la sfârșitul lunii ianuarie.

Ne concentrăm la operațiunile zilnice ale clubului. Există Copa del Rey, LaLiga… Nu vrem ca procesul electoral să afecteze echipa”.

1,3 miliarde de euro
este datoria actuală a Barcelonei

Laporta: „Va fi ultima dată când candidez la președinția Barcelonei”

Oficialul a anunțat, potrivit Marca: „Aceasta va fi ultima dată când candidez la președinția Barcelonei.

Nu voi face ca Putin sau Maduro (n.r. - dictatorul Venezuelei, Nicolas Maduro), să schimb statutul și să candidez din nou.

Nu am de gând să fac asta. Prețuiesc democrația, iar statutul este legea supremă care guvernează clubul”.

Putem avea două mandate consecutive. Și, în plus, îmbătrânesc. Joan Laporta, președinte Barcelona

