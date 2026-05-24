„Trebuie să arate respect” Fabregas, iritat după declarația lui Zanetti despre  Nico Paz: „El nu lucrează nici la Real Madrid, nici la Como”

Cesc Fabregas (39 de ani), antrenorul celor de la Como, a reacționat după ultimele declarații ale lui Javier Zanetti despre Nico Paz (21 de ani).

Jucătorul argentinian a intrat în vizorul lui Inter încă din 2025, iar oficialul „nerazzurrilor” a continuat să spună că i-ar plăcea să-l vad pe acesta în tricoul echipei sale, aspect care l-a iritat pe tehnicianul revelației din Serie A.

Cesc Fabregas: „Zanetti trebuie să arate respect”

Fabregas e de părere că doar Como și Real Madrid, clubul care l-a vândut în 2024, dar care poate profita de o clauză de răscumpărare de 10 milioane de euro, sunt singurele care pot face speculații despre viitorul lui Paz.

„Zanetti a fost un om foarte important în fotbal. Cunoaște bine dinamica, îi cunosc bine pe Ausilio și Baccin și știu că ei sunt cei care iau deciziile.

În cele din urmă, Nico Paz este 50% jucătorul lui Como. Singurul club care poate spune orice este Real Madrid. Zanetti nu lucrează pentru Madrid sau Como, așa că trebuie să arate respect.

Sunt chiar și mesaje mici care nu-mi plac. Nico Paz nu va juca pentru Inter. Fie se va întoarce la Real Madrid, fie va juca pentru Como și anul viitor.

Încercăm să vedem dacă poate juca duminică, dar merită să joace, ne-a ajutat mult. Suntem mulțumiți de el și vom vedea ce se întâmplă în următoarele patru sau cinci săptămâni”, a declarat Fabreg, potrivit gazzetta.it.

Declarațiile lui Javier Zanetti despre Nico Paz

„Îmi place foarte mult de el (n.r. - Nico Paz). Pentru felul în care joacă și pentru persoana care este. Am norocul să-l cunosc pe tatăl său (n.r. - Pablo Paz), care a fost coleg de cameră cu mine la Campionatul Mondial din 1998.

Viața ne-a reunit din nou la Como după mulți ani de despărțire. Mă bucur pentru prezența lui Nico la Como. În acești doi ani în fotbalul italian, și-a demonstrat adevărata calitate.

Din câte știu, se va întoarce la Real Madrid, dar nu încetez să sper că-l voi vedea în tricoul lui Inter”, a spus Zanetti la un post de radio argentinian.

