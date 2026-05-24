„Este ceva nemaiauzit” Kyle Walker, surprins de absența lui Alexander-Arnold: „Un jucător de la Real Madrid nu prinde lotul Angliei?”
alt-text Publicat: 24.05.2026, ora 14:51
alt-text Actualizat: 24.05.2026, ora 15:07
  • Kyle Walker (35 de ani) a comentat absența lui Trent Alexander-Arnold (27 de ani) din lotul Angliei pentru Cupa Mondială.
  • Thomas Tuchel (52 de ani) a anunțat lista finală de 26 de jucători pentru turneul din Statele Unite, Canada și Mexic, iar apărătorul lui Real Madrid nu se numără printre aceștia.

Fostul internațional englez, retras de la națională în martie 2026, a spus că i se pare greu de înțeles ca un fotbalist ajuns la Real Madrid să nu prindă lotul Angliei.

Alexander-Arnold a fost lăsat în afara lotului, deși a făcut pasul la clubul spaniol în vara lui 2025, după despărțirea de Liverpool.

În schimb, selecționerul a mers pe alte variante pentru postul de fundaș dreapta, printre care Reece James, Tino Livramento și Djed Spence.

„Cred că, dacă spui că un jucător care evoluează la Real Madrid nu prinde lotul Angliei, este ceva nemaiauzit. Selecționerul a decis să meargă pe această variantă. Trebuie să avem încredere în el. Simt că, cu cât suntem mai mult alături de băieți, cu atât va fi mai bine.

Simt că toți vorbim despre Trent și despre ce face Trent sau despre ce nu face atât de bine.

Dar haideți să vorbim despre lucrurile pe care Trent le face incredibil de bine și despre faptul că este, probabil, cel mai bun din lume pe postul său, ca fundaș dreapta, prin pasele sale, prin calitatea centrărilor, prin assisturile sale”, a declarat Kyle Walker, pentru talkSPORT

30 de meciuri
a jucat fundașul dreapta în acest sezon, în care a oferit 5 pase decisive. Real Madrid a avut însă un an dificil, fiind eliminată din Cupa Spaniei și Champions League, iar titlul din La Liga a fost câștigat de Barcelona. Din cele 30 de meciuri, fundașul a fost titular în 22 de partide și a adunat în total 1.794 de minute jucate.

Walker consideră că experiența acumulată de Trent în meciurile mari ar fi putut conta pentru Anglia, mai ales într-un turneu final, unde presiunea este diferită față de partidele obișnuite de campionat.

„Trebuie să vă gândiți la meciurile mari în care a jucat, fie că vorbim despre finale de Champions League, meciuri importante pentru Liverpool sau meciuri importante pentru Real Madrid.

Trebuie să luați asta în considerare, pentru că, oricât de bun ar fi un jucător, atunci când ajungi într-un sfert de finală de Cupă Mondială, într-o semifinală de Cupă Mondială sau într-o finală de Campionat European, ai nevoie și de personalitate ca să poți trece peste acel meci, nu doar prin calitățile tale, ci și mental”, a mai spus acesta.

Kyle Walker cere susținere pentru Tuchel: „Vor exista mereu îndoieli”

Decizia lui Tuchel a provocat discuții în Anglia, mai ales pentru că Alexander-Arnold nu este singurul nume important lăsat în afara lotului.

Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire și Morgan Gibbs-White nu se regăsesc nici ei pe lista finală pentru Mondial.

Vor exista mereu îndoieli și semne de întrebare legate de orice face un selecționer. Dar simt că, dacă îl susținem în cel mai bun mod posibil, mai ales când mă gândesc la Rusia (n.r. - Campionatul Mondial din 2018) și la cât de mult era națiunea în spatele nostru atunci, asta nu poate decât să îl ajute Kyle Walker, fundașul celor de la Burnley

Kyle Walker a adunat 96 de meciuri pentru naționala Angliei, alături de care a participat la două Campionate Mondiale, în 2018 și 2022, și la trei Campionate Europene, în 2016, 2021 și 2024.

Lotul Angliei pentru CM 2026

  • Portari: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
  • Fundași: Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Dan Burn (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham), Tino Livramento (Newcastle)
  • Mijlocașii: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid) Eberechi Eze (Arsenal)
  • Atacanți: Harry Kane (Bayern Munchen), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal)

