Fabrizio Romano (32 de ani) este una dintre cele mai urmărite persoane din mediul online.

Expert în transferuri, jurnalistul italian câștigă o avere prin postările realizate pe rețelele sociale.

Romano a început să scrie despre transferuri când avea 18 ani. A colaborat cu cunoscutul jurnalist italian Gianluca Di Marzio și a lucrat pentru TuttoMercatoWeb, Sky Sport și alte publicații importante din Italia, înainte de a-și crea propriul proiect. În 2022, a fost inclus pe lista Forbes 30 Under-30.

Fabrizio Romano, venituri impresionante din rețelele sociale

Sloganul „Here we go!” a devenit sinonim cu numele lui Fabrizio Romano. Italianul anunță primul transferurile importante din fotbalul mondial, iar postările sale i-au adus o avere în 2025.

În ultima lună, peninsularul a câștigat între 298.826 și 416.158 de dolari din Instagram, TikTok și YouTube , potrivit Hafi.

Platforma utilizează un algoritm propriu și ia în considerare parametri precum numărul de abonați și de urmăritori, dar și rata de implicare și cifrele de audiență.

O mare parte din această sumă provine de pe Instagram, platformă pe care Romano este urmărit de 38,1 milioane de oameni.

Deși nu sunt furnizate detalii cu privire la cât câștigă jurnalistul din X, aplicația Notus a calculat în 2023 că acesta a obținut aproximativ 86.780 de dolari din platforma deținută de Elon Musk.

Romano, care susține că doarme doar cinci ore pe noapte în perioada de mercato, are și colaborări cu CBS Sports Golazo, Sky Sports sau The Guardian.

3,5 - 4,9 milioane de dolari câștigă anual Fabrizio Romano din postările sale de pe rețelele sociale

Fabrizio Romano: „«Here we go!» s-a născut din întâmplare”

Romano susține că nu se aștepta ca brandul său să ajungă unul dintre cele mai recunoscute.

„Mi-au plăcut întotdeauna rețelele sociale, dar nu m-am gândit niciodată să creez un astfel de brand. Nu sunt chiar un «tip care folosește slogane», ci prefer alte forme de comunicare.

S-a născut din întâmplare (n.r. - sloganul «Here we go»). L-am scris pur și simplu la sfârșitul unui tweet și din acel moment am primit mereu întrebarea dacă o negociere are acum statutul de «Here we go». Acest lucru i-a făcut fericiți pe cititorii mei.

Am decis să acord dictonului importanța pe care o merită și să îl folosesc doar atunci când este cu adevărat posibil - ținând cont întotdeauna de toate variabilele pieței”, a explicat Romano pentru transfermarkt.com, potrivit sportbible.com.

81,9 milioane de urmăritori are Fabrizio Romano pe rețelele sociale, în total

