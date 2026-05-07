Incidente la Paris FOTO. Haos în Franța, după ce PSG s-a calificat în finala UCL » 127 persoane au fost reținute, iar 11 rănite!

Bayern - PSG 1-1 (5-6 la general). Mai multe incidente au avut loc, miercuri noapte, la Paris, după ce echipa antrenată de Luis Enrique (55 de ani) s-a calificat în finala Ligii Campionilor.

Aproximativ 127 de persoane au fost reținute, 11 au fost rănite, iar una se află în stare gravă.

S-a declanșat nebunia la Paris, după ce PSG s-a calificat în ultimul act al UCL pentru al doilea sezon consecutiv. În finală, parizienii vor da peste Arsenal, pe 30 mai, la Budapesta.

Suporterii celor de la PSG care nu au făcut deplasarea la Munchen au ieșit pe străzile Parisului pentru a sărbători marea performanță reușită de favoriții lor.

Miercuri noaptea, fanii au celebrat în special în apropierea bulevardului Champs-Élysées, care a fost închis circulației, dar și în jurul stadionului Parc des Princes.

Totuși, incidentele nu au lipsit. Fanii lui PSG au utilizat multe petarde, artificii și fumigene și au incendiat obiecte aflate pe străzi.

Ministrul de Interne al Franței, Laurent Nunez, a precizat că în urma incidentelor de miercuri noapte, 127 de persoane au fost reținute. În plus, 11 oameni au fost răniți, unul dintre aceștia aflându-se în stare gravă, care ar fi folosit mai multe artificii, conform rmcsport.bfmtv.com.

Totodată, 23 de polițiști au suferit răni ușoare. Lucrurile au început să se calmeze în jurul orei 02:30.

⚽️ PSG fans clash with police in Paris after Champions League final qualification



🇫🇷 Unrest erupted on Wednesday night near the Parc des Princes stadium after Paris Saint-Germain secured a 6-5 aggregate win over Bayern Munich to reach the final pic.twitter.com/V2pnM1ltcA — Anadolu English (@anadoluagency) May 7, 2026

Incidente și la Munchen!

Probleme au existat și înaintea returului semifinalei dintre Bayern și PSG, care a avut loc în Germania.

Cu aproximativ două ore înainte de startul partidei de miercuri, suporterii celor de la PSG au fost dați jos din metrou de către polițiști.

Conform Marca, francezii au aprins fumigene în vagonul de metrou, iar forțele de ordine au intervenit rapid.

Aproximativ 1.000 de suporteri au fost evacuați și au fost nevoiți să meargă pe jos până la Allianz Arena.

