„E ridicol!” Vincent Kompany, furios după penalty-ul neacordat în meciul cu PSG: „Prea multe lucruri împotriva noastră”

alt-text Publicat: 07.05.2026, ora 09:48
alt-text Actualizat: 07.05.2026, ora 09:59
  • Bayern - PSG 1-1 (5-6 la general). Vincent Kompany (40 de ani) a reacționat dur la adresa arbitrajului după partida retur de pe Allianz Arena.
  • În ultimul act al competiției, PSG o va întâlni pe Arsenal, pe 30 mai, la Budapesta.

Bavarezii au ratat calificarea în finala Ligii Campionilor, la capătul unei duble în care s-au marcat 11 goluri, însă antrenorul belgian e de părere că cei doi arbitri au abordat diferit cele două manșe.

Vincent Kompany: „E ridicol”

Antrenorul lui Bayern a subliniat diferențele dintre arbitrajul din tur și cel din retur, PSG primind penalty la un henț în careu al lui Alphonso Davies, în timp ce Joao Neves a fost iertat în meciul de ieri, după un henț tot în suprafața de pedeapsă.

„Trebuie să analizăm unele dintre fazele pe care le-au decis arbitrii în cele două meciuri. Nu este o scuză pentru tot ce s-a întâmplat, dar contează. Dacă ne uităm la ambele manșe, s-au întâmplat prea multe lucruri împotriva noastră. Băieții au dat totul și am încercat să ne impunem în fața unei echipe fantastice precum PSG.

Mâna lui Joao Neves era ridicată, mingea a lovit mâna. Pentru că este vorba de șutul unui coechipier, nu s-a acordat penalty. Dar, dacă analizăm ambele situații cu puțin bun simț, este pur și simplu ridicol.

Oricum ar fi este ridicol. Nu spune totul despre meci, dar, în final, este un meci decis de un singur gol”, a declarat Kompany, potrivit theguardian.com.

Vincent Kompany: „Trebuie să recunoaștem că am jucat împotriva unor adversari de mare calibru”

„E evident că e greu de acceptat, am pierdut la limită. Am ținut piept unei echipe ca PSG, iar astfel de meciuri se decid în funcție de micile detalii. Prima repriză a fost bună, am simțit că am fost echipa mai bună și am ajuns deseori în zonele în care suntem periculoși, dar PSG s-a apărat foarte bine la centrări. Au fost foarte activi.

Deși am ajuns în situații periculoase, ei s-au asigurat că nu vom reuși să tragem la poartă. Baza este întotdeauna energia, pe care echipa a demonstrat-o din nou. Din păcate, nu suntem în finală.

Trebuie să recunoaștem că am jucat împotriva unor adversari de mare calibru. Liga Campionilor s-a terminat pentru noi deocamdată, dar vor mai fi momente, vor mai fi oportunități și asta este, de asemenea, o mare motivație pentru mine.

Nivelul ambelor echipe a fost foarte, foarte ridicat. PSG are atât de multă calitate, probabil că a fost cea mai bună echipă din Europa în ultimii doi ani. Am jucat împotriva lor de cinci ori până acum – am câștigat de două ori, am pierdut de două ori și am remizat o dată. Trebuie să spun că am încercat totul. Felicitări pentru PSG, dar vom încerca din nou”, a mai spus Kompany.

