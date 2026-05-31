Iga Swiatek, eliminată VIDEO. Multipla campioană de la Roland Garros, învinsă în optimi de jucătoarea momentului
alt-text Publicat: 31.05.2026, ora 14:35
alt-text Actualizat: 31.05.2026, ora 14:36
  • Iga Swiatek (25 de ani, #3WTA) a fost eliminată în optimile de finală ale turneului de la Roland Garros.
  • Poloneza a fost învinsă de Marta Kostyuk (23 de ani, #15 WTA), scor 5-7, 1-6.
De patru ori câștigătoare a trofeului de la Roland Garros (2020, 2022, 2023, 2024), sportiva din Polonia va trebui să mai aștepte pentru un nou triumf la Grand Slamul de la Paris.

Iga Switek, eliminată în optimi la Roland Garros

Setul inaugural al duelului cu Marta Kostyuk a fost unul destul de echilibrat. S-a mers cap la cap până la scorul de 3-3, moment în care Iga a reușit primul break al meciului.

Ucraineanca a revenit imediat și a egalat la 4. A urmat un nou schimb de break-uri și s-a ajuns la 5-5.

Ulterior, Kostyuk și-a făcut serviciul, iar Iga a fost nevoită să servească pentru a trimite meciul în tiebreak. Ucraineanca a profitat însă de prima minge de set avută la dispoziție și a închis setul.

În actul secund, Swiatek a fost de nerecunoscut, în ciuda faptului că a început cu break. A fost singurul game câștigat de favorita #3.

S-a terminat 7-5, 6-1 pentru Marta Kostyuk, care a închis partida după o oră și 40 de minute.

În sferturi, sportiva din Ucraina ar putea să dea peste compatrioata sa Elina Svitolina (31 de ani, #7 WTA). Ca acest lucru să se întâmple, Svitolina va trebui să-și câștige meciul cu Belinda Bencic (29 de ani, #11 WTA).

Grație calificării în sferturi, Kostyuk și-a depășit cea mai bună performanță la Roland Garros, unde ajunsese doar până în optimi. Se întâmpla în 2021.

Campioană la Madrid la începutul lunii mai, Marta se află pe aceeași jumătate de tablou cu Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA). Cele două s-ar putea întâlni în semifinale.

470.000 de euro
și 430 de puncte WTA este premiul pe care și l-a asigurat Marta Kostyuk

