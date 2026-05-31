„Ambiția nu are termen de expirare” Sorana Cîrstea, despre  parcursul de vis de la Roland Garros: „Societatea ne etichetează”

Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) a vorbit despre victoria obținută în meciul cu Xiyu Wang (25 de ani, #99 WTA) .

a vorbit despre victoria obținută în meciul cu . Sportiva din România s-a calificat în sferturile de la Roland Garros.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Sorana Cîrstea a învins-o în două seturi pe Xiyu Wang, scor 6-3, 7-6(4), și și-a egalat cea mai bună performanță a sa la un turneu de Grand Slam.

Sorana Cîrstea, după calificarea în sferturile Roland Garros: „E vorba de pasiune”

Wang revenise de la 2-5 în setul secund, însă Cîrstea a reușit să se impună în tiebreak. La finalul partidei care i-a asigurat calificarea în următorul tur de la Roland Garros, Sorana a declarat:

„A fost un meci bun. Am jucat bine. La acest nivel, dacă pierzi 1% din intensitate, plătești. Nu am făcut prea multe greșeli.

Ea (n.r. Xiyu Wang) a jucat incredibil. Sunt fericită că am închis meciul în două seturi, pentru că altfel ar fi devenit și mai greu.

Nu există un termen de expirare pentru ambiție. Am pasiune și iubesc în continuare acest sport. Mă bucur că am alături de mine, familia și prietenii. Simt că societatea ne etichetează, dar în viață cred că ai dreptul să faci ceea ce îți dorești. Iată-mă aici, la 36 de ani. Mulțumesc publicului pentru sprijin!

Am pus multă presiune pe mine în ultimii ani, dar am pus mai puțină aici, mă bucur când intru pe teren. E vorba de pasiune și pasiunea mea este tenis. Nu pot decât să fiu recunoscătoare pentru ceea ce mi se întâmplă ”, a declarat Sorana Cîrstea la Eurosport.

470.000 de euro și 430 de puncte WTA a primit Sorana Cîrstea pentru calificarea în sferturi la Roland Garros

În sferturile de la Roland Garros, Cîrstea va da peste câștigătoarea partidei dintre Mirra Andreeva (#8 WTA) și Jil Teichmann (#130 WTA).

Andreeva e una dintre puținele jucătoare care au învins-o pe Sorana în acest an. Sportiva rusă s-a impus cu scorul de 7-6(4), 4-6, 6-2 la turneul de la Linz.

Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță

În urmă victoriei cu Xiyu Wang, Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la un turneu de Grand Slam.

S-a calificat în sferturile Roland Garros, performanță pe care a mai reușit-o la Paris în anul 2009. A ajuns până în sferturi și la US Open, în 2023.

Sorana Cirstea is through to the quarter-final at Roland-Garros for the first time in 17 years! 🤩 pic.twitter.com/IJPmLaBHJO — TNT Sports (@tntsports) May 31, 2026

Statistica partidei dintre Sorana Cîrstea și Xiyu Wang:

Ași: 1-0

Duble greșeli: 0-1

Lovituri câștigătoare: 26-23

Erori neforțate: 33-35

Puncte câștigate cu serviciul: 42/74 (57%) - 37/72 (51%)

Puncte câștigate la retur: 35/72 (49%) - 32/74 (43%)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport