Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul

Ciclistul columbian Einer Rubio (28 de ani, Movistar) a fost nevoit să abandoneze Turul Franței în etapa a 19-a, după un accident petrecut pe cățărarea spre Alpe d'Huez.

Sportivul a intrat în plin în mașina echipei UAE Team Emirates-XRG, care s-a oprit brusc în fața sa.

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Rubio făcea parte din evadarea zilei și se afla la doar câțiva kilometri de sosire când s-a produs incidentul.

VIDEO Einer Rubio a intrat în luneta mașinii și a fost nevoit să abandoneze

Potrivit imaginilor apărute ulterior, automobilul UAE a frânat brusc după ce un spectator a pătruns pe carosabil, iar șoferul a evitat în ultimul moment un impact cu acesta.

Ciclistul columbian nu a mai avut timp să frâneze sau să ocolească mașina și a lovit cu capul luneta acesteia, care s-a spart în urma impactului.

Einer Rubio abandona el Tour tras fuerte accidente 🤕🤯



El colombiano #EinerRubio quedó fuera del Tour de #Francia 2026 luego de sufrir un aparatoso accidente durante la etapa 19, al impactarse contra un vehículo de apoyo que frenó de manera repentina en la subida al Alpe d'Huez pic.twitter.com/aPHWVO8OXG — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) July 24, 2026

Movistar a anunțat că sportivul a suferit mai multe răni la nivelul feței și a avut nevoie de aproximativ 20 de copci, fiind ulterior transportat la un spital din Grenoble pentru investigații suplimentare.

„Einer Rubio a primit aproximativ 20 de copci la nivelul feței în urma accidentului suferit pe ascensiunea spre Alpe d'Huez.

Columbianul a fost transferat la un spital din Grenoble, unde va efectua noi investigații pentru a se stabili amploarea leziunilor”, se arată în comunicatul echipei Movistar.

După accident, Rubio a fost tratat timp de aproximativ o oră în unitatea medicală mobilă de la sosire.

Deși a reușit să se ridice și să meargă pe propriile picioare, rănile provocate de impact l-au împiedicat să continue cursa.

În cele din urmă, a fost transportat cu ambulanța până la un heliport, de unde un elicopter l-a dus la spital.

Incidentul a fost observat și de Luke Rowe, director sportiv al echipei Decathlon AG2R La Mondiale, care a descris atmosfera de pe ascensiune drept una extrem de periculoasă.

„A fost haos acolo. Remco [Evenepoel] a fost blocat și la un moment dat nu putea înainta. Am văzut un rutier de la Movistar căzut pe marginea drumului, plin de sânge. Sincer, situația a fost dusă la limită”, a declarat Rowe.

Etapa de pe Alpe d'Huez s-a desfășurat în fața a zeci de mii de spectatori, iar prezența fanilor foarte aproape de carosabil a îngreunat atât deplasarea cicliștilor, cât și a mașinilor oficiale pe celebra ascensiune din Alpi.

VIDEO Spectatorul care a căzut pe carosabil și a dus la accidentul lui Rubio

Un tonto se cae delante del coche en una zona estrechisima y al frenar de golpe Einer Rubio se lo come pic.twitter.com/zTlkCtxn8u — Scratch (@scratch589) July 25, 2026

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