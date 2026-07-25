Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul +12 foto
Einer Rubio a intrat în luneta mașinii și a fost nevoit să abandoneze
Ciclism

Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul

alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 09:26
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 09:41
  • Ciclistul columbian Einer Rubio (28 de ani, Movistar) a fost nevoit să abandoneze Turul Franței în etapa a 19-a, după un accident petrecut pe cățărarea spre Alpe d'Huez.
  • Sportivul a intrat în plin în mașina echipei UAE Team Emirates-XRG, care s-a oprit brusc în fața sa.
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Rubio făcea parte din evadarea zilei și se afla la doar câțiva kilometri de sosire când s-a produs incidentul.

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VIDEO Einer Rubio a intrat în luneta mașinii și a fost nevoit să abandoneze

Potrivit imaginilor apărute ulterior, automobilul UAE a frânat brusc după ce un spectator a pătruns pe carosabil, iar șoferul a evitat în ultimul moment un impact cu acesta.

Ciclistul columbian nu a mai avut timp să frâneze sau să ocolească mașina și a lovit cu capul luneta acesteia, care s-a spart în urma impactului.

Movistar a anunțat că sportivul a suferit mai multe răni la nivelul feței și a avut nevoie de aproximativ 20 de copci, fiind ulterior transportat la un spital din Grenoble pentru investigații suplimentare.

„Einer Rubio a primit aproximativ 20 de copci la nivelul feței în urma accidentului suferit pe ascensiunea spre Alpe d'Huez.

Columbianul a fost transferat la un spital din Grenoble, unde va efectua noi investigații pentru a se stabili amploarea leziunilor”, se arată în comunicatul echipei Movistar.

După accident, Rubio a fost tratat timp de aproximativ o oră în unitatea medicală mobilă de la sosire.

Deși a reușit să se ridice și să meargă pe propriile picioare, rănile provocate de impact l-au împiedicat să continue cursa.

Einer Rubio a intrat în luneta mașinii și a fost nevoit să abandoneze dupa ce un spectator a cazut pe carosabil (11).jpg
Einer Rubio a intrat în luneta mașinii și a fost nevoit să abandoneze dupa ce un spectator a cazut pe carosabil (11).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Einer Rubio a intrat în luneta mașinii și a fost nevoit să abandoneze dupa ce un spectator a cazut pe carosabil (1).jpg Einer Rubio a intrat în luneta mașinii și a fost nevoit să abandoneze dupa ce un spectator a cazut pe carosabil (2).jpg Einer Rubio a intrat în luneta mașinii și a fost nevoit să abandoneze dupa ce un spectator a cazut pe carosabil (3).jpg Einer Rubio a intrat în luneta mașinii și a fost nevoit să abandoneze dupa ce un spectator a cazut pe carosabil (4).jpg Einer Rubio a intrat în luneta mașinii și a fost nevoit să abandoneze dupa ce un spectator a cazut pe carosabil (5).jpg
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În cele din urmă, a fost transportat cu ambulanța până la un heliport, de unde un elicopter l-a dus la spital.

Incidentul a fost observat și de Luke Rowe, director sportiv al echipei Decathlon AG2R La Mondiale, care a descris atmosfera de pe ascensiune drept una extrem de periculoasă.

„A fost haos acolo. Remco [Evenepoel] a fost blocat și la un moment dat nu putea înainta. Am văzut un rutier de la Movistar căzut pe marginea drumului, plin de sânge. Sincer, situația a fost dusă la limită”, a declarat Rowe.

Etapa de pe Alpe d'Huez s-a desfășurat în fața a zeci de mii de spectatori, iar prezența fanilor foarte aproape de carosabil a îngreunat atât deplasarea cicliștilor, cât și a mașinilor oficiale pe celebra ascensiune din Alpi.

VIDEO Spectatorul care a căzut pe carosabil și a dus la accidentul lui Rubio

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