Stoinov a comis-o FOTO. Gestul stupid făcut de fundașul lui Dinamo în meciul cu Farul

FARUL - DINAMO. Nikita Stoinov (20 de ani), fundașul „câinilor” a comis o eroare mare în partida de la Ovidiu.

În minutul 67, Farul a beneficiat de un corner de pe partea stângă.

„Câinii” au îndepărtat pericolul , însă fundașul gazdelor, Gustavo Marins, a rămas căzut în careul dinamoviștilor.

FARUL - DINAMO. Gest stupid făcut de Nikita Stoinov

Stoperul brazilian i-a arătat „centralului” Horațiu Feșnic faptul că are buza spartă, iar reluările au confirmat că jucătorul celor de la Farul a fost lovit.

În momentul în care a respins mingea din careul lui Epassy, Stoinov și-a desfăcut brațele și l-a lovit cu cotul pe Marins.

Inițial, Feșnic a lăsat jocul să continue, însă ulterior a fost chemat să revadă faza la monitorul VAR.

Arbitrul și-a schimbat rapid decizia și a dictat penalty pentru Farul.

Ionuț Larie și-a asumat execuția și l-a învins fără emoții pe Epassy. Era 2-1 pentru „marinari”, însă Dinamo a egalat rapid.

Kennedy Boateng a reușit „dubla” în minutul 75, după un șut puternic al lui Stoinov din afara careului, în urma unui corner de pe partea dreaptă.

Togolezul a profitat și de o eroare a lui David Maftei, cel care nu a degajat mingea din fața porții.

