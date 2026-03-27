Vor să-i încurce pe „câini” Anunțul făcut de FC Argeș referitor la biletele pentru meciul cu Dinamo

27.03.2026, ora 15:55
27.03.2026, ora 15:55
  • Clubul FC Argeș a venit cu un anunț referitor la biletele pentru partida cu Dinamo, de pe 4 aprilie, din etapa #3 din play-off-ul Ligii 1.
  • Piteștenii încearcă să le pună piedici fanilor adverși. Detalii, mai jos în articol.

Etapa #3 din play-off și din play-out va începe săptămâna viitoare, după pauza cauzată de meciurile echipelor naționale.

FC Argeș, anunț despre biletele pentru meciul cu Dinamo

Vineri, clubul FC Argeș a transmis un anunț cu privire la biletele puse în vânzare pentru meciul cu Dinamo, programat sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 19:30.

Formația piteșteană a precizat că, pentru acest meci, biletele vor pot fi cumpărate doar fizic.

Prin această decizie, FC Argeș încearcă să le pună „piedici” fanilor lui Dinamo ca să nu cumpere mai multe bilete decât le sunt alocate, întrucât ei ar trebui să meargă până la Mioveni pentru a le achiziționa.

„Sâmbătă începe vânzarea biletelor cu prioritate pentru meciul cu Dinamo. La acest meci nu se vor vinde bilete online.

Cine are prioritate la cumpărarea biletelor?

  • ABONAȚII: Pot achiziționa maxim 2 bilete în baza abonamentului.
  • POSESORII DE BILETE de la meciul FC Argeș - U Cluj: Cei care au păstrat biletul (fizic / online) pot cumpăra 1 bilet.

PROGRAM VÂNZARE (În limita disponibilității):

  • SÂMBĂTĂ: 11:00-14:00 (Magazin FC Argeș) | 14:30-16:00 (Stadion Mioveni)
  • LUNI & MARȚI: 09:00-17:00 (Magazin FC Argeș)
  • MIERCURI: 09:00-14:00 (Magazin FC Argeș) | 14:30-17:30 (Stadion Mioveni)
  • JOI: 09:00-17:00 (Magazin FC Argeș)

Persoanele cu dizabilități care nu și-au făcut abonament gratuit beneficiază de bilete gratuite la meciul cu Dinamo. Biletele se pot ridica de la magazinul clubului cu certificatul de handicap și buletin, în limita locurilor disponibile.

Prin prisma gradului ridicat de risc al meciurilor din Play-Off, toate persoanele participante la eveniment trebuie să dețină bilet sau abonament, inclusiv copiii de orice vârstă.

Uniți suntem de neînvins!”, a transmis FC Argeș pe Facebook.

Nu este prima dată când FC Argeș ia această decizie. Nici biletele pentru meciul cu Dinamo din sezonul regulat nu au putut fi achiziționate online.

Este vorba de meciul de pe 24 octombrie, încheiat la egalitate, scor 1-1, din cadrul etapei #14 din Liga 1.

„Piedici” pentru fanii lui Dinamo de-a lungul sezonului

Unirea Slobozia și Dinamo (0-1) s-au întâlnit în etapa #12 din Liga 1, pe stadionul din Clinceni.

Pentru acel meci, biletele au putut fi cumpărate doar fizic, de la sala de sport „Andreea Nica” din Slobozia, ialomițenii încercând astfel să-i descurajeze pe fanii lui Dinamo care doreau să-și achiziționeze tichetele în avans.

Gruparea ialomițeană a încercat să evite situația din sezonul precedent, când fanii „câinilor” au luat cu asalt stadionul de la Clinceni.

În etapa #24 din sezonul 2024/2025, suporterii dinamoviști au profitat de faptul că biletele pentru meciul cu Unirea Slobozia au putut fi cumpărate online și au achiziționat și tichete la Tribuna 1 și Tribuna 2.

Aproximativ 2.000 de fani dinamoviști au fost prezenți la acel meci, iar trupa lui Zeljko Kopic s-a impus cu 3-1.

FC Argeș și Dinamo ocupă ultimele două poziții în play-off, cu 28, respectiv 26 de puncte acumulate.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj233
2U Craiova233
3Rapid231
4CFR Cluj230*
5FC Argeș228
6Dinamo226
*️ - beneficiază de rotunjire

