„Negocieri fără sens” Edi Iordănescu, noi explicații privind plecarea sa de la națională: „Trebuiau făcute minime eforturi”

Edi Iordănescu (47 de ani) a venit cu o nouă serie de explicații în legătură cu plecarea sa surprinzătoare de la echipa națională, din 2024.

Fostul selecționer a comentat evoluția modestă a naționalei de la Istanbul, după 0-1 cu Turcia, dar a venit și cu noi „săgeți” îndreptate către FRF, în legătură cu mandatul său pe banca primei reprezentative.

Edi Iordănescu: „Minime eforturi trebuiau făcute. De ce nu s-au făcut, nu știu...”

Iordănescu Jr. a început seria de explicații privind plecarea sa spre finalul lui 2024, când a invocat mai multe probleme personale sau legate de familie.

Ulterior, la începutul acestui an, fostul selecționer a transmis că era convins să continue și după Euro 2024, cu o lună înainte de turneu, însă acordul final cu FRF s-a „împotmolit” pe traseu.

Acum, Edi Iordănescu a transmis că nu înțelege de ce FRF nu a depus minimul de efort pentru a menține colaborarea până în prezent.

„Nu știu cât mai contează ce am făcut eu. Viața merge înainte. A fost o decizie asumată, într-un moment în care am considerat că ciclul s-a încheiat corect. Nu trăiesc din regrete, ci din decizii asumate.

Naționala va rămâne mereu ceva special, dar orice revenire trebuie să aibă contextul potrivit. Înainte de Euro, eram convins 90% că voi continua.

Aveam deja construit și un plan pentru Liga Națiunilor și pentru Mondial, în etape. Încă o dovadă că eram convins că voi continua. Din păcate, ne-am blocat în niște discuții și negocieri fără sens, din punctul meu de vedere.

Lucrurile trebuiau să meargă mult mai fluid. După Euro, nu am mai vrut eu. Nu am solicitat nimic special, minime eforturi trebuiau făcute. De ce nu s-au făcut, nu știu... Nu am cerut nimic special. Așa a fost să fie... Nu vreau să condamn pe nimeni.

Dar da, era un grup format si aveam mari speranțe că, după câștigarea celor două grupe de calificare și după Euro, puteam continua dezvoltarea și lupta cu încredere pentru Mondial. Acum chiar nu mai contează”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit sport.ro.

Edi Iordănescu a fost cel care a obținut ultima calificare la un turneu final, Euro 2024, unde a dus echipa până în optimile de finală ale competiției.

