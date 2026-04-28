Compania care se ocupă de construcția noului stadion din Pitești a publicat informații actualizate despre procesul de ridicare a arenei „Nicolae Dobrin”.

Lucrările la noua arenă a celor de la FC Argeș sunt în toi. Construcția de 100 de milioane de euro ar urma să fie gata de utilizare în primăvara anului 2028.

Detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion din Pitești

„Acolo unde s-a scris istoria fotbalului piteștean se ridică noul stadion «Nicolae Dobrin».

Astăzi, șantierul este în plină activitate, iar evoluția lucrărilor devine vizibilă de la o zi la alta, conturând treptat viitoarea arenă multifuncțională.

În prezent, lucrăm la armarea fundațiilor în zona parcării și a viitoarei săli de sport din cadrul complexului, o etapă esențială care asigură baza solidă pentru dezvoltarea întregii structuri.

În perioada următoare, vom turna betonul de egalizare pentru tribune, etapă care va permite continuarea lucrărilor prin armarea acestei zone și va marca trecerea către ridicarea structurii tribunelor.

Viitorul stadion va avea o capacitate de 15.200 de locuri și va permite organizarea competițiilor sportive de cel mai înalt nivel, devenind și prima arenă din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor.

Totodată, proiectul va integra facilități moderne pentru sportivi, spectatori, mass-media și oficiali, alături de spații complementare, parcări și amenajări exterioare, concepute unitar pentru a crea un complex sportiv complet.

Investiția este realizată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții, în parteneriat cu Primăria Municipiului Pitești”, au scris cei de la „Construcții Erbașu” pe pagina de Facebook.

Până la finalul lunii decembrie stadionul va fi ridicat Dani Coman, președinte FC Argeș la Digi Sport

Lista facilităților pe care le va avea noul stadion din Pitești

15.200 de locuri

Parcare de 500 de locuri

sistem de iluminare a fațadei prin tehnologie LED

muzeu al clubului + magazin de prezentare al FC Argeș

sală de forță de minimum 500 mp

două săli pentru saună

sală de recuperare

cabinet medical

cabinet antidoping

sală de antrenament multifuncțională

