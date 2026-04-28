 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România: „Șantierul este în plină activitate"
Șantierul noului stadion din Pitești/ Foto: Facebook @Constructii Erbasu
Publicat: 28.04.2026, ora 19:40
Actualizat: 28.04.2026, ora 19:40
  • Compania care se ocupă de construcția noului stadion din Pitești a publicat informații actualizate despre procesul de ridicare a arenei „Nicolae Dobrin”.

Lucrările la noua arenă a celor de la FC Argeș sunt în toi. Construcția de 100 de milioane de euro ar urma să fie gata de utilizare în primăvara anului 2028.

Umilința din derby le-a fost fatală Antrenorul și președintele au plecat de la club după ce echipa a ieșit din lupta pentru titlu
Citește și
Umilința din derby le-a fost fatală Antrenorul și președintele au plecat de la club după ce echipa a ieșit din lupta pentru titlu
Citește mai mult
Umilința din derby le-a fost fatală Antrenorul și președintele au plecat de la club după ce echipa a ieșit din lupta pentru titlu

Detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion din Pitești

„Acolo unde s-a scris istoria fotbalului piteștean se ridică noul stadion «Nicolae Dobrin».

Astăzi, șantierul este în plină activitate, iar evoluția lucrărilor devine vizibilă de la o zi la alta, conturând treptat viitoarea arenă multifuncțională.

În prezent, lucrăm la armarea fundațiilor în zona parcării și a viitoarei săli de sport din cadrul complexului, o etapă esențială care asigură baza solidă pentru dezvoltarea întregii structuri.

În perioada următoare, vom turna betonul de egalizare pentru tribune, etapă care va permite continuarea lucrărilor prin armarea acestei zone și va marca trecerea către ridicarea structurii tribunelor.

Viitorul stadion va avea o capacitate de 15.200 de locuri și va permite organizarea competițiilor sportive de cel mai înalt nivel, devenind și prima arenă din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor.

Totodată, proiectul va integra facilități moderne pentru sportivi, spectatori, mass-media și oficiali, alături de spații complementare, parcări și amenajări exterioare, concepute unitar pentru a crea un complex sportiv complet.

Investiția este realizată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții, în parteneriat cu Primăria Municipiului Pitești”, au scris cei de la „Construcții Erbașu” pe pagina de Facebook.

Până la finalul lunii decembrie stadionul va fi ridicat Dani Coman, președinte FC Argeș la Digi Sport

Lista facilităților pe care le va avea noul stadion din Pitești

  • 15.200 de locuri
  • Parcare de 500 de locuri 
  • sistem de iluminare a fațadei prin tehnologie LED
  • muzeu al clubului + magazin de prezentare al FC Argeș
  • sală de forță de minimum 500 mp
  • două săli pentru saună
  • sală de recuperare
  • cabinet medical
  • cabinet antidoping
  • sală de antrenament multifuncțională

Citește și

Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
Special
18:55
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
Citește mai mult
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
FRF anchetează ex-oficiali CFR, pentru pariuri Reacțiile acestora, sunați de GOLAZO.ro: „Ce e asta, vreo glumă?”
Superliga
17:48
FRF anchetează ex-oficiali CFR, pentru pariuri Reacțiile acestora, sunați de GOLAZO.ro: „Ce e asta, vreo glumă?”
Citește mai mult
FRF anchetează ex-oficiali CFR, pentru pariuri Reacțiile acestora, sunați de GOLAZO.ro: „Ce e asta, vreo glumă?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
Știrile zilei din sport
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Liga Campionilor
28.04
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
Citește mai mult
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Superliga
28.04
Cum îl convinge Becali pe Elias Basarab Panduru, despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Citește mai mult
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Superliga
28.04
Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România: „Șantierul este în plină activitate”
Citește mai mult
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Superliga
28.04
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Citește mai mult
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:13
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
12:01
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
11:15
Vești bune pentru Steaua Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
Vești bune pentru Steaua  Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
12:11
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
