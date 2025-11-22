„Nu poți să mai faci asta!” Ilie Dumitrescu a analizat debutul antrenorului Filipe Coelho la U Craiova
Ilie Dumitrescu/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Nu poți să mai faci asta!” Ilie Dumitrescu a analizat debutul antrenorului Filipe Coelho la U Craiova

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.11.2025, ora 09:31
alt-text Actualizat: 22.11.2025, ora 09:52
  • FC ARGEȘ - U CRAIOVA 1-2. Ilie Dumitrescu (56 de ani), fost internațional român, a vorbit despre debutul lui Filipe Coelho (45 de ani) pe banca tehnică a oltenilor.

Ilie Dumitrescu a remarcat schimbarea tactică făcută de Filipe Coelho.

Lusitanul a ales să folosească un sistem cu 4 fundași, spre deosebire de Mirel Rădoi, fostul antrenor al oltenilor, care juca cu 3.

„Sunt fericit” Filipe Coelho exultă după debutul pe banca lui U Craiova: „Este o victorie corectă” + Ce le-a cerut fanilor
Citește și
„Sunt fericit” Filipe Coelho exultă după debutul pe banca lui U Craiova: „Este o victorie corectă” + Ce le-a cerut fanilor
Citește mai mult
„Sunt fericit” Filipe Coelho exultă după debutul pe banca lui U Craiova: „Este o victorie corectă” + Ce le-a cerut fanilor

Ilie Dumitrescu: „Contează enorm să ai jucători în bandă

Fostul mare internațional român este de părere că această modificare este de bun augur mai ales pentru jucători folosiți în benzi.

De asemenea, Dumitrescu a lăudat evoluția lui David Maftei, jucătorul transferat de Universitatea Craiova, în această vară din Liga 2, de la Steaua.

„Au acoperit foarte bine zonele, o reacție foarte bună la jocul fără minge. Diferit rolul lui Anzor și Băluță. I-am văzut «box to box», au avut o prezență și au adus echilibru în cadrul echipei. În același timp au fost decisivi.

Să nu uităm că Băluță dă pasa aia foarte bună (n.r. - la golul 1), iar Anzor a fost în fața porții la centrarea lui Etim, cea mai importantă situație de gol pentru Craiova în a doua parte a jocului.

Pe urmă benzile, Etim și Baiaram. Dacă a schimbat sistemul, aici dau cel mai bun randament. Au viteză foarte bună. Contează enorm să ai jucători în bandă. Revine și Nsimba. Ai un trio puternic în față.

Copilul ăsta a fost activ, David Matei. A fost tot timpul o soluție în plus pentru mijlocași, pentru atacanți. Are rază mare de acțiune.

Eu îl vreau mai mult acolo în ultimii 20 de metri să-și asume. Cred că vor veni și reușitele, să-și pună amprenta în jocul echipei.

El este soluția U21 în momentul de față. Nu poți să mai schimbi sistemul în momentul de față dacă mergi cu 4 pe linia de fund. Nu ai soluție de U21. Atunci el va fi soluția și cu siguranță va fi mai bun”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro

După victoria de la Mioveni, cu FC Argeș, pentru Universitatea Craiova urmează un duel de foc în Conference League.

  • Formația din Bănie o va întâlni pe Mainz, într-un meci programat joi, pe stadionul „Ion Oblemenco”, cu începere de la ora 19:45.
  • Duelul se va putea vedea în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

„E dificil să ne dăm seama ce vrea” Ștefan Baiaram, despre noul antrenor de la Craiova: „E nevoie de timp ca să ne cunoaștem” » Ce spune despre Rădoi
Superliga
23:10
„E dificil să ne dăm seama ce vrea” Ștefan Baiaram, despre noul antrenor de la Craiova: „E nevoie de timp ca să ne cunoaștem” » Ce spune despre Rădoi
Citește mai mult
„E dificil să ne dăm seama ce vrea” Ștefan Baiaram, despre noul antrenor de la Craiova: „E nevoie de timp ca să ne cunoaștem” » Ce spune despre Rădoi
Trofeul Puskas stârnește controverse Real Betis, postare ironică după publicarea nominalizaților + Cum au reacționat fanii
Campionate
22:51
Trofeul Puskas stârnește controverse Real Betis, postare ironică după publicarea nominalizaților + Cum au reacționat fanii
Citește mai mult
Trofeul Puskas stârnește controverse Real Betis, postare ironică după publicarea nominalizaților + Cum au reacționat fanii

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
Universitatea Craiova liga 1 fc arges Ilie Dumitrescu superliga Filipe Coelho
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul
Superliga
00:14
„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul
Citește mai mult
„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul
Derapaj rasist în Serie A Atac la adresa starului de la Juventus + Meciul cu Fiorentina a fost aproape de suspendare: „Stricăm cel mai frumos joc!”
Campionate
22.11
Derapaj rasist în Serie A Atac la adresa starului de la Juventus + Meciul cu Fiorentina a fost aproape de suspendare: „Stricăm cel mai frumos joc!”
Citește mai mult
Derapaj rasist în Serie A Atac la adresa starului de la Juventus + Meciul cu Fiorentina a fost aproape de suspendare: „Stricăm cel mai frumos joc!”
„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...”
Superliga
22.11
„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...”
Citește mai mult
„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:46
Prioritatea CM 2026 Măsura care ar putea influența decisiv barajul cu Turcia: „Decizia e la ei”
Prioritatea CM 2026 Măsura care ar putea influența decisiv barajul cu Turcia: „Decizia e la ei”
10:20
Condamnată la 19 ani de închisoare Campioana ucraineană care a sfidat Rusia, prinsă și judecată la Moscova: „Onoarea și conștiința mea sunt mai importante!”
Condamnată la 19 ani de închisoare Campioana ucraineană care a sfidat Rusia, prinsă și judecată la Moscova: „Onoarea și conștiința mea sunt mai importante!”
10:25
„Putea să facă mai mult” Ilie Dumitrescu nu l-a iertat pe jucătorul FCSB + Greșeala identificată în jocul campioanei
„Putea să facă mai mult” Ilie Dumitrescu nu l-a iertat pe jucătorul FCSB + Greșeala identificată în jocul campioanei
09:59
„Au făcut-o mare pe Dinamo” Reacție categorică, după ce FCSB s-a încurcat și cu Petrolul: „Charalambous nu știe echipa!”
„Au făcut-o mare pe Dinamo” Reacție categorică, după ce FCSB s-a încurcat și cu Petrolul: „Charalambous nu știe echipa!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Top stiri din sport
FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21
Nationala
22.11
FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21
Citește mai mult
FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21
„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot”
Alte sporturi
22.11
„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot”
Citește mai mult
„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot”
„Nu vă spun nimic!” Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el”
Campionate
22.11
„Nu vă spun nimic!” Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el”
Citește mai mult
„Nu vă spun nimic!” Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el”
Marele eșec al lui Xi Jinping De ce nu reușește China în fotbal, deși  a aruncat foarte mulți bani în el » Problema uriașă cu care se confruntă
Special
22.11
Marele eșec al lui Xi Jinping De ce nu reușește China în fotbal, deși a aruncat foarte mulți bani în el » Problema uriașă cu care se confruntă
Citește mai mult
Marele eșec al lui Xi Jinping De ce nu reușește China în fotbal, deși  a aruncat foarte mulți bani în el » Problema uriașă cu care se confruntă

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 6 rapid 7 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 17 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share