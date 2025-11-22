„Nu poți să mai faci asta!” Ilie Dumitrescu a analizat debutul antrenorului Filipe Coelho la U Craiova

FC ARGEȘ - U CRAIOVA 1-2. Ilie Dumitrescu (56 de ani), fost internațional român, a vorbit despre debutul lui Filipe Coelho (45 de ani) pe banca tehnică a oltenilor.

Ilie Dumitrescu a remarcat schimbarea tactică făcută de Filipe Coelho.

Lusitanul a ales să folosească un sistem cu 4 fundași, spre deosebire de Mirel Rădoi, fostul antrenor al oltenilor, care juca cu 3.

Ilie Dumitrescu: „Contează enorm să ai jucători în bandă”

Fostul mare internațional român este de părere că această modificare este de bun augur mai ales pentru jucători folosiți în benzi.

De asemenea, Dumitrescu a lăudat evoluția lui David Maftei, jucătorul transferat de Universitatea Craiova, în această vară din Liga 2, de la Steaua.

„Au acoperit foarte bine zonele, o reacție foarte bună la jocul fără minge. Diferit rolul lui Anzor și Băluță. I-am văzut «box to box», au avut o prezență și au adus echilibru în cadrul echipei. În același timp au fost decisivi.

Să nu uităm că Băluță dă pasa aia foarte bună (n.r. - la golul 1), iar Anzor a fost în fața porții la centrarea lui Etim, cea mai importantă situație de gol pentru Craiova în a doua parte a jocului.

Pe urmă benzile, Etim și Baiaram. Dacă a schimbat sistemul, aici dau cel mai bun randament. Au viteză foarte bună. Contează enorm să ai jucători în bandă. Revine și Nsimba. Ai un trio puternic în față.

Copilul ăsta a fost activ, David Matei. A fost tot timpul o soluție în plus pentru mijlocași, pentru atacanți. Are rază mare de acțiune.

Eu îl vreau mai mult acolo în ultimii 20 de metri să-și asume. Cred că vor veni și reușitele, să-și pună amprenta în jocul echipei.

El este soluția U21 în momentul de față. Nu poți să mai schimbi sistemul în momentul de față dacă mergi cu 4 pe linia de fund. Nu ai soluție de U21. Atunci el va fi soluția și cu siguranță va fi mai bun”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro

După victoria de la Mioveni, cu FC Argeș, pentru Universitatea Craiova urmează un duel de foc în Conference League.

Formația din Bănie o va întâlni pe Mainz, într-un meci programat joi, pe stadionul „Ion Oblemenco”, cu începere de la ora 19:45.

Duelul se va putea vedea în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

