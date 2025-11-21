„E dificil să ne dăm seama ce vrea” Ștefan Baiaram, despre noul antrenor de la Craiova: „E nevoie de timp ca să ne cunoaștem” » Ce spune despre Rădoi

FC Argeș - U Craiova 1-2. Ștefan Baiaram (22 de ani) a oferit primele reacții după succesul din etapa #17.

Mulțumit de cele trei puncte, atacantul a transmis că a fost dificil pentru echipă să se obișnuiască cu stilul noului antrenor, într-un timp atât de scurt.

Filipe Coelho a debutat cu un succes pe banca celor de la Craiova, prin golurile reușite de Baiaram și Etim.

FC Argeș - U Craiova 1-2 . Ștefan Baiaram: „E dificil să ne dăm seama ce vrea”

Atacantul oltenilor a vorbit despre relația cu noul antrenor și situația de la club.

„A fost un meci foarte greu. Ne bucurăm că am luat cele trei puncte. A fost o perioadă grea. Anumiți jucători au făcut doar un antrenament cu Mister. A fost dificil să ne cunoaștem, foarte mulți jucători au fost la echipele naționale.

De asta am și început mai rău în prima repriză, după ne-am acomodat, ne-am dat seama ce trebuie să facem mai bine și, într-un final, e bine că am câștigat.

Gândiți-vă că nouă jucători au făcut un singur antrenament cu dumnealui. Este foarte dificil să ne dăm seama exact ce-și dorește și ce vrea. Am avut ședințe peste ședințe, dar trebuie să mai treacă timpul ca să ne cunoaștem mai bine” , a declarat Baiaram, la Digi Sport.

Întrebat despre meciul cu Turcia, adversarul României de la barajul pentru CM 2026, Baiaram a răspuns:

„Da, eu mă așteptam să picăm cu Turcia, chiar am vorbit cu colegii de la echipa națională. Mergem la Istanbul să ne calificăm și sper să o facem cu bine”.

Ștefan Baiaram, despre plecarea lui Mirel Rădoi

Atacantul a vorbit și despre momentul plecării lui Rădoi, în urmă cu aproape două săptămâni.

„A fost așa, cumva, pe neașteptate până la urmă, chiar dacă s-a mai discutat despre acest lucru. Nu ne așteptam după acel meci ca Mister să-și dea demisia.

Ne pare rău, am încercat să avem o discuție cu el atunci, dar dumnealui a considerat că a făcut tot ce a fost mai bun pentru noi și mai mult de atât nu poate”, a mai spus Baiaram.

