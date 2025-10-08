Barcelona își revine fulgerător  Record de venituri și proiecții de peste un miliard de euro
Spre bucuria fanilor, Barcelona redevine un club stabil financiar
Barcelona își revine fulgerător Record de venituri și proiecții de peste un miliard de euro

  • Odată cu redeschiderea Camp Nou, Barcelona așteaptă venituri suplimentare de 200 de milioane de euro numai din stadion.

FC Barcelona a confirmat oficial că procesul său de redresare economică este ferm, punând capăt celei mai turbulente perioade financiare din istoria sa recentă.

Conform celor mai recente rapoarte financiare pentru sezonul 2024-2025, clubul a atins cifre istorice la capitolul venituri și a făcut pași importanți spre sustenabilitatea pe termen lung.

Deși clubul a înregistrat o pierdere netă de 17 milioane de euro după taxe și elemente extraordinare - precum o amendă UEFA de 17 milioane pentru încălcarea fair-play-ului financiar și reevaluarea activelor Barca Studios - rezultatul operațional, adică cel din activitățile curente, este unul pozitiv pentru al doilea an consecutiv, catalanii înregistrând un plus de 2 milioane de euro.

Iar proiecțiile pentru sezonul următor indică un salt spectaculos: Barcelona estimează un buget de venituri de 1,075 miliarde de euro pentru sezonul 2025-2026, plasând clubul din nou printre elitele financiare ale fotbalului mondial.

Motorul de creștere: sponsorizări și merchandising

Redresarea Barcelonei se bazează pe performanțe record în sectorul comercial, care au compensat pierderile suferite din cauza mutării temporare pe Stadionul Olimpic din Montjuic, cât timp durează lucrările la reamenajarea propriei arene.

Cifrele bugetului Barcelonei într-un an complicat

  • Venituri din sponsorizări: 259 milioane euro (cifră record, susținută de parteneriate strategice, precum Spotify, și acordul reînnoit cu Nike)
  • Venituri din merchandising: 170 milioane euro (o creștere remarcabilă de 55% față de anul precedent)
  • Venituri din stadion: chiar dacă încă nu se joacă pe Camp Nou, participarea entuziastă a publicului a contribuit la stabilitatea financiară. Stadionul a generat aproximativ 50 de milioane de euro în plus față de anul precedent.
  • Venituri operaționale totale: 994 milioane euro (extrem de aproape de bariera de 1 miliard de euro)

Se așteaptă revenirea pe Spotify Camp Nou

Marele boom pentru viitorul financiar se leagă acum de finalizarea proiectului Espai Barca și de revenirea pe Spotify Camp Nou.

Proiectul vizează modernizarea completă a complexului sportiv, transformând Camp Nou într-o arenă ultramodernă, cu acoperiș retractabil care va fi echipat cu panouri solare și cu o capacitate extinsă la aproximativ 105.000 de locuri.

Clubul mizează pe o creștere a veniturilor din meciuri de aproximativ 50 de milioane de euro odată cu redeschiderea parțială și graduală a stadionului, anticipată pentru sezonul 2025-2026.

Iar din merchandising clubul proiectează venituri anuale suplimentare, sperând să ajungă la peste 200 de milioane de euro.

Datoria sub control și salariile ajustate

În paralel cu maximizarea veniturilor, administrația Laporta a reușit să pună bazele sustenabilității prin măsuri stricte.

În primul rând reducerea datoriilor, datoria netă a clubului fiind redusă cu 90 de milioane de euro față de anul precedent, ajungând la 469 de milioane (excluzând datoria pentru stadion, contabilizată separat).

Apoi a fost ajustat plafonul salarial: cheltuielile salariale reprezintă acum 54% din veniturile operaționale, o cifră care se încadrează confortabil în limitele impuse de regulamentul fair play financiar al UEFA, oferind echipei manageriale o flexibilitate sporită pentru achiziționarea noilor jucători.

Așa se face că FC Barcelona nu doar că își recapătă stabilitatea financiară, dar se pregătește să redevină o forță dominantă pe piața transferurilor și în clasamentele veniturilor.

