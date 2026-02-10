„Va pleca la Barcelona” Preparatorul de la națională e convins că atacantul lui Juventus poate ajunge pe Camp Nou

FC Barcelona se află în căutarea unui atacant, în contextul în care Robert Lewandowski (37 de ani) a intrat în ultimele 6 luni de contract și nu se știe dacă va mai continua pe Camp Nou.

Unul dintre potențialii înlocuitori pentru polonez ar putea fi Dusan Vlahovic (26 de ani), atacantul celor de la Juventus.

Dusan Ilic, preparatorul fizic al naționalei Serbiei, este convins că Vlahovic va fi transferat de FC Barcelona în vară.

Dusan Ilic, despre Vlahovic: „Va pleca la Barcelona”

Dusan Ilic și atacantul lui Juventus, Dusan Vlahovic, colaborează la naționala Serbiei, pentru care vârful de 26 de ani a strâns 41 de selecții.

„Va pleca la Barcelona. Asta cred. Înainte să ajungă la Juventus, putea deja să joace în Spania, deoarece a avut o ofertă de la Atletico, dar a ales să rămână în Italia. Acum situația este diferită.

Dusan iubește și respectă Italia. De aceea a rămas atât de mult timp, dar acum trebuie să-și relanseze cariera și să încerce să progreseze.

Doar așa va redeveni jucătorul de clasă pe care l-am văzut la Fiorentina. Era de primă clasă, a avut întotdeauna aceste calități. Este un marcator de talie mondială”, a declarat Dusan Ilic într-un interviu pentru Tuttosport, citat de sport.es.

35 de milioane de euro este cota de piață a lui Dusan Vlahovic, conform Transfermarkt

Atacantul sârb a ajuns la Juventus în 2022 de la Fiorentina, în schimbul sumei de 83 de milioane de euro.

În acest sezon, Vlahovic a strâns 17 apariții pentru echipa antrenată de Luciano Spalletti, a marcat 6 goluri și a oferit două pse decisive.

Totuși, acesta nu a mai evoluat pentru Juventus de la finalul lunii noiembrie 2025 din cauza unei accidentări suferite la mușchiul adductor, din zona coapsei.

„Cred că îl vom vedea din nou pe teren la începutul lunii martie”

Dusan Ilic, preparatorul fizic al naționalei Serbiei, a vorbit și despre accidentarea suferită de Dusan Vlahovic.

„Cred că îl vom vedea din nou pe teren la începutul lunii martie. Și cu vechile sale obiceiuri: să marcheze goluri și să distrugă porțile adverse.

Accidentarea s-a produs într-o zonă foarte specifică, care se vindecă mai lent. În mod natural, recuperarea va fi mai lungă. Dar, cu medicii și specialiștii pe care îi are la dispoziție, pot spune că îl vom vedea curând. Cred că îl vom vedea din nou pe teren la începutul lunii martie”.

Ilic a continuat să vorbească despre relația pe care o are cu jucătorul lui Juventus:

„Am început să lucrăm împreună în 2021, în timpul pandemiei: continuam să ne antrenăm izolați. Timp de peste un an, sesiune după sesiune.

El avea deja un antrenor dedicat exclusiv pregătirii fizice. El și cu mine ne-am concentrat pe aspectele nutriționale. Trebuie să spun că părerea mea despre el este pur și simplu excelentă.

Ca jucător și ca persoană. Din punct de vedere fizic, nu mai este nimic de adăugat: are un randament fizic excepțional. Și depune eforturi constante pentru a-l menține”, a mai spus Dusan Ilic.

Ultimul meci în care Vlahovic a jucat pentru Juventus a fost pe 29 noiembrie 2025, în duelul cu Cagliari din etapa 13 din Serie A, scor 2-1.

162 de meciuri a jucat Dusan Vlahovic pentru Juventus, în total. A marcat 64 de goluri și a oferit 16 pase decisive. Contractul său urmează să expire în vară

Cifrele lui Dusan Vlahovic:

Fiorentina: 108 meciuri, 49 de goluri, 8 pase decisive

Partizan Belgrad: 27 de meciuri, 3 goluri, o pasă de gol

Fiorentina Primavera: 22 de meciuri, 20 de goluri, o pasă de gol

