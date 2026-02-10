Baiaram, pedepsit?  Conducerea Craiovei a reacționat după incidentele din meciul cu Dinamo: „Trebuie să vorbim cu el” +18 foto
Ștefan Baiaram
Baiaram, pedepsit? Conducerea Craiovei a reacționat după incidentele din meciul cu Dinamo: „Trebuie să vorbim cu el”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 15:31
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 15:32
  • Dinamo - U Craiova 1-1. Mario Felgueiras (39 de ani), directorul sportiv al oltenilor, a oferit o primă reacție cu privire la incidentele din finalul meciului în care a fost implicat și Ștefan Baiaram (23 de ani).

Dinamo și Craiova au remizat în derby, iar nervii au cedat în tribune după meci. La ieșirea de pe teren, Ștefan Baiaram a fost scuipat de un fan.

Atacantul oltenilor s-a enervat și l-a scuipat înapoi pe acel suporter.

Mario Felgueiras, despre Baiaram: „Nici la copilul meu nu accept astfel de gesturi”

Mario Felgueiras, directorul sportiv al Craiovei, a vorbit despre gestul lui Ștefan Baiaram.

„Dacă a făcut-o, nu e corect, bineînțeles. Baiaram sau oricine ar fi. Nici la copilul meu nu accept astfel de gesturi. E ceva despre care trebuie să vorbim cu jucătorul.

Să aflăm exact ce s-a întâmplat. Dacă e un comportament care nu ne face mândri, atunci trebuie să analizăm și să rezolvăm. Noi trebuie să îi educăm pe toți jucătorii.

Ei vor mai fi înjurați. Asta e clar. Fotbalul s-a schimbat. Jucătorii, nu doar cei de la Craiova, sunt sub o presiune mare.

E un copil de 23 de ani care a suferit mult anul acesta. E un băiat pe care trebuie să-l ajutăm. Trebuie să-l respectăm. El e un jucător important nu doar la Craiova, ci și la naționala României. A trecut prin multe în acest an și s-a încărcat”, a declarat portughezul, conform fanatik.ro.

35 de meciuri
a jucat Ștefan Baiaram în acest sezon pentru Craiova, în toate competițiile. A marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive

În finalul meciului, Ștefan Baiaram ignora scandările rivalilor, însă, chiar în momentul în care urma să intre în tunel, a fost scuipat de un fan.

S-a îndreptat imediat către gard, fiind ținut cu greu de colegi. Până ca ei să reușească să-l tragă din zona respectivă, atacantul oltenilor l-a scuipat și el pe fan. În zonă se afla doar un steward care făcea cu greu față dinamoviștilor.

Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (15).jpg
Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (15).jpg

Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
Dinamo și Universitatea Craiova s-au întâlnit în ultimul meci al etapei 26.

Alberto Soro, atacantul „câinilor”, a deschis scorul în minutul 51, dar formația pregătită de Filipe Coelho a egalat în minutul 65, prin Assad Al Hamlawi, iar duelul de pe Arena Națională s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

VIDEO. Golul marcat de Soro în Dinamo - Craiova 1-1

Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!”

După meci, atacantul oltenilor a vorbit despre gestul său:

„Am fost foarte înjurat de cei de la Tribuna 2. Aceștia sunt fanii dinamoviști... M-au jignit! Sunt român, joc pentru naționala României, nu înțeleg de ce atâta răutate. Când m-am dus spre tunel am reacționat.

Un suporter m-a scuipat, nu știu ce căuta în zona aia. Se vede pe imagini că am fost scuipat. Nu trebuia să reacționez, dar nu regret”, a spus Ștefan Baiaram.

În urma rezultatului de egalitate dintre cele două echipe, Universitatea Craiova rămâne lider în Liga 1, cu 50 de puncte, în timp ce Dinamo se situează pe locul 3 cu 49 de puncte. Rapid, cu 49 de puncte, dar un golaveraj mai bun, e pe locul 2.

Pentru formația pregătită de Filipe Coelho urmează duelul de joi cu FCSB, din Cupa României, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2650
2Rapid București2649
3Dinamo București2649
4FC Argeș2643
5FC Botoșani2642
6U Cluj2642
7CFR Cluj2641
8FCSB2640
9UTA Arad2638
10Oțelul2637
11Farul2634
12Petrolul2625
13Csikszereda2625
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2611

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 stefan baiaram mario felgueiras
Mai multe știri de ultimă oră

