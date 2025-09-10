Barcelona mai are de așteptat Catalanii amână din nou revenirea pe Camp Nou » Unde ar urma să aibă loc meciul cu Valencia

FC Barcelona nu a primit autorizațiile necesare pentru a reveni pe Camp Nou.

Meciul cu Valencia se va juca pe stadionul „Johan Cruyff”, cu o capacitate de doar 6.000 de locuri.

Catalanii își doreau să se întoarcă acasă pe 14 septembrie, în etapa 4 din La Liga.

În ultimii doi ani, de când au început lucrările, au evoluat pe „Estadi Olimpic Lluis Companys”.

FC Barcelona nu poate să revină pe Camp Nou

FC Barcelona nu a primit toate autorizațiile necesare pentru a juca meciul cu Valencia pe Camp Nou . Astfel, arena „Johan Cruyff” va găzdui următorul duel din campionat, anunță marca.com.

Trebuie să se lucreze la instalație, la nivel tehnic și al comunicațiilor, astfel încât totul sa fie conform cu cerințele organismului național de fotbal.

Chiar dacă regulamentul din prima ligă spaniolă nu permite utilizarea arenelor mai mici de 8.000 de locuri, pot exista și excepții.

Conform articolului 8 referitor la tribune și locuri, se prevede că:

„Stadioanele trebuie să aibă o capacitate minimă de 8.000 de locuri. Comisia delegată poate, din motive demografice, arhitecturale, tehnice sau istorice ale clubului, să accepte reducerea capacității minime cerute”.

Vestea proastă pentru catalani a fost transmisă și de club pe site-ul oficial.

„FC Barcelona informează că meciul din etapa a 4-a a LaLiga, care trebuia disputat duminică, 14 septembrie, la ora 21:00, împotriva echipei Valencia CF, nu va putea avea loc încă la Spotify Camp Nou.

Clubul lucrează intens pentru a obține autorizațiile administrative necesare pentru deschiderea Spotify Camp Nou în perioada următoare. Din acest motiv, meciul se va disputa, în cele din urmă, pe Estadi Johan Cruyff.

FC Barcelona mulțumește membrilor săi, fanilor și suporterilor pentru înțelegere și sprijin într-un proces atât de complex, cât și de entuziasmant, precum este revenirea la noul Spotify Camp Nou. Clubul va comunica în curând toate detaliile referitoare la organizarea meciului și gestionarea biletelor”.

Etapele pentru redeschiderea treptată a stadionului

S-au stabilit trei etape pentru redeschiderea treptată a arenei Camp Nou.

În prima etapă, stadionul se va redeschide la o capacitate de 27.000 de locuri (14 septembrie era data estimată), apoi va crește la 45.000 de locuri (sfârșitul lunii octombrie), apoi va ajunge la 60.000 de locuri la finalul lunii noiembrie.

Camp Nou va fi finalizat după ce se va termina de construit cel de-al treilea inel, zonele VIP și după ce va fi montat acoperișul. Stadionul va avea o capacitate maximă de 105.000 de locuri, urmând să fie cel mai mare stadion din Europa.

Următoarea șansă a Barcelonei de a reveni pe arena sa va fi în runda următoare din prima ligă a Spaniei, cu Getafe. Partida va avea loc duminică, 21 septembrie.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport