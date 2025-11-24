CFR CLUJ - RAPID 3-0. Ovidiu Herea (40 de ani), fost jucător al giuleștenilor, l-a criticat pe Claudiu Petrila (25 de ani) pentru gesturile făcute în Gruia.

Petrila a avut o ocazie importantă în minutul 34, când a trecut în viteză pe lângă Kun și a încercat să trimită mingea peste Hindrich. Portarul a deviat cu vârful degetelor, iar Sinyan a respins în ultimul moment, din fața porții.

Ulterior, extrema stângă a Rapidului nu a mai reușit să le dea emoții adversarilor, iar în minutul 75 a fost schimbat cu Hromada.

RAPID - CFR CLUJ 3-0 . Ovidiu Herea îl critică pe Claudiu Petrila: „De ce să fii nemulțumit?”

Petrila a părut foarte deranjat în momentul în care Gâlcă l-a scos de pe teren, iar Herea nu înțelege atitudinea fotbalistului.

„A arătat foarte puţin la calitatea pe care o are. În a doua repriză, nimic. Atât timp cât nu ai realizări, de ce să fii nemulţumit? Trebuie să fii nemulţumit atunci când joci bine.

Şi convocarea la echipa naţională… nu a arătat foarte multe în ultimul timp. Poate a fost pentru moralul lui, dar evoluţiile nu sunt cele la care să te aştepţi de la Petrila.

Te aştepţi la Petrila să gestioneze altfel situaţiile astea”, a declarat Herea, potrivit orangesport.ro.

Ovidiu Herea: „Rapid a stat foarte rău în apărare”

Herea s-a declarat dezamăgit de jocul prestat de fosta sa echipă în Gruia. Spune că Rapidul pragmatic al lui Gâlcă a fost de nerecunoscut.

„Dacă până acum ne-am obişnuit cu Rapidul o echipă pragmatică, în seara asta nu a mai arătat acest lucru.

Siguranţa defensivă pe care o aveau până acum, în seara asta (n.r. duminică) a suferit, au stat foarte rău în apărare, a permis de foarte multe ori CFR-ului să ajungă destul de uşor în poziţii de a finaliza.

Pe plan ofensiv, nu au existat. Un singur şut pe spaţiul porţii, ceea ce este foarte puţin pentru o echipă ce are pretenţii la câştigarea campionatului.

În seara asta nu şi-au creat foarte multe ocazii. În a doua repriză nimic, foarte puţin”, a declarat Herea, citat de primasport.ro.

VIDEO. Primul gol marcat de Cordea în CFR Cluj - Rapid 3-0

