„Atunci să fii nemulțumit!” Herea, dezamăgit de un rapidist: „Te aștepți la altceva de la el!” + A taxat și echipa: „Nu au existat!” +43 foto
Ovidiu Herea, dezamăgit de Claudiu Petrila (fotomontaj GOLAZO.ro)
Superliga

„Atunci să fii nemulțumit!” Herea, dezamăgit de un rapidist: „Te aștepți la altceva de la el!” + A taxat și echipa: „Nu au existat!”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 24.11.2025, ora 09:12
alt-text Actualizat: 24.11.2025, ora 13:03
  • CFR CLUJ - RAPID 3-0. Ovidiu Herea (40 de ani), fost jucător al giuleștenilor, l-a criticat pe Claudiu Petrila (25 de ani) pentru gesturile făcute în Gruia.

Petrila a avut o ocazie importantă în minutul 34, când a trecut în viteză pe lângă Kun și a încercat să trimită mingea peste Hindrich. Portarul a deviat cu vârful degetelor, iar Sinyan a respins în ultimul moment, din fața porții.

Ulterior, extrema stângă a Rapidului nu a mai reușit să le dea emoții adversarilor, iar în minutul 75 a fost schimbat cu Hromada.

„Pancu și-a imprimat stilul de atacant” Președintele CFR-ului, după 3-0 cu Rapid: „Au avut o atitudine de superioritate și i-a costat!” + Ce spune despre datoriile clubului
Citește și
„Pancu și-a imprimat stilul de atacant” Președintele CFR-ului, după 3-0 cu Rapid: „Au avut o atitudine de superioritate și i-a costat!” + Ce spune despre datoriile clubului
Citește mai mult
„Pancu și-a imprimat stilul de atacant” Președintele CFR-ului, după 3-0 cu Rapid: „Au avut o atitudine de superioritate și i-a costat!” + Ce spune despre datoriile clubului

RAPID - CFR CLUJ 3-0. Ovidiu Herea îl critică pe Claudiu Petrila: „De ce să fii nemulțumit?”

Petrila a părut foarte deranjat în momentul în care Gâlcă l-a scos de pe teren, iar Herea nu înțelege atitudinea fotbalistului.

„A arătat foarte puţin la calitatea pe care o are. În a doua repriză, nimic. Atât timp cât nu ai realizări, de ce să fii nemulţumit? Trebuie să fii nemulţumit atunci când joci bine.

Şi convocarea la echipa naţională… nu a arătat foarte multe în ultimul timp. Poate a fost pentru moralul lui, dar evoluţiile nu sunt cele la care să te aştepţi de la Petrila.

Te aştepţi la Petrila să gestioneze altfel situaţiile astea”, a declarat Herea, potrivit orangesport.ro.

CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan

Galerie foto (43 imagini)

CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
+43 Foto
labels.photo-gallery

Ovidiu Herea: „Rapid a stat foarte rău în apărare”

Herea s-a declarat dezamăgit de jocul prestat de fosta sa echipă în Gruia. Spune că Rapidul pragmatic al lui Gâlcă a fost de nerecunoscut.

„Dacă până acum ne-am obişnuit cu Rapidul o echipă pragmatică, în seara asta nu a mai arătat acest lucru.

Siguranţa defensivă pe care o aveau până acum, în seara asta (n.r. duminică) a suferit, au stat foarte rău în apărare, a permis de foarte multe ori CFR-ului să ajungă destul de uşor în poziţii de a finaliza.

Pe plan ofensiv, nu au existat. Un singur şut pe spaţiul porţii, ceea ce este foarte puţin pentru o echipă ce are pretenţii la câştigarea campionatului.

În seara asta nu şi-au creat foarte multe ocazii. În a doua repriză nimic, foarte puţin”, a declarat Herea, citat de primasport.ro.

VIDEO. Primul gol marcat de Cordea în CFR Cluj - Rapid 3-0

Citește și

„Victoria e a foștilor antrenori”  Secundul CFR-ului, mesaj surprinzător după 3-0 cu Rapid + Ce spune despre Pancu
Superliga
23:56
„Victoria e a foștilor antrenori” Secundul CFR-ului, mesaj surprinzător după 3-0 cu Rapid + Ce spune despre Pancu
Citește mai mult
„Victoria e a foștilor antrenori”  Secundul CFR-ului, mesaj surprinzător după 3-0 cu Rapid + Ce spune despre Pancu
„Prea multă încredere” Costel Gâlcă  și-a criticat jucătorii după umilința suferită de Rapid: „Trebuie să fim realiști”
Superliga
23:39
„Prea multă încredere” Costel Gâlcă și-a criticat jucătorii după umilința suferită de Rapid: „Trebuie să fim realiști”
Citește mai mult
„Prea multă încredere” Costel Gâlcă  și-a criticat jucătorii după umilința suferită de Rapid: „Trebuie să fim realiști”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
CFR Cluj liga 1 Ovidiu Herea rapid Claudiu Petrila
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Stranieri
12:37
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Citește mai mult
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Dinamo pleacă din București?! Variantă șoc: unde iau roș-albii în calcul să joace în provincie când se va închide Arena Națională
Superliga
13:36
Dinamo pleacă din București?! Variantă șoc: unde iau roș-albii în calcul să joace în provincie când se va închide Arena Națională
Citește mai mult
Dinamo pleacă din București?! Variantă șoc: unde iau roș-albii în calcul să joace în provincie când se va închide Arena Națională
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Superliga
09:00
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Citește mai mult
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:28
Zouma, bani irosiți de CFR Cluj! Cât a câștigat francezul în cele 3 luni în care a jucat puțin. Echipa nu a învins deloc cu el în Liga 1
Zouma, bani irosiți de CFR Cluj! Cât a câștigat francezul în cele 3 luni în care a jucat puțin. Echipa nu a învins deloc cu el în Liga 1
21:49
LIVE Șapte meciuri se joacă ACUM, în etapa #5 din Liga Campionilor » Chelsea - Barcelona, duelul serii
 LIVE  Șapte meciuri se joacă ACUM, în etapa #5 din Liga Campionilor » Chelsea - Barcelona, duelul serii 
22:31
Transfer bizar Românul care a câștigat două titluri în Liga 1 a semnat cu ultima clasată din Kosovo
Transfer bizar Românul care a câștigat două titluri în Liga 1  a semnat cu ultima clasată din Kosovo
20:48
Ofertă pentru Munteanu Un club a oferit 6 milioane de euro plus salariul pe care Louis l-a cerut de la FCSB » Reacția neașteptată a românului
Ofertă pentru Munteanu  Un club a oferit  6 milioane de euro plus salariul pe care Louis l-a cerut de la FCSB » Reacția neașteptată a românului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Top stiri din sport
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Gimnastica
24.11
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Citește mai mult
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Diverse
24.11
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Citește mai mult
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Diverse
24.11
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Citește mai mult
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Gimnastica
24.11
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Citește mai mult
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 7 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share