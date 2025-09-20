Fanii FCSB s-au săturat Mesaj dur pentru jucătorii care au pierdut jumătate dintre meciurile disputate în Liga 1: „Prietenia se încheie aici!”

FC BOTOȘANI - FCSB 3-1. Peluza Nord a campioanei a emis un comunicat dur la adresa jucătorilor pe rețelele de socializare.

FCSB își continuă parcursul dezastruos pe plan intern: a ajuns la cinci înfrângeri în zece etape. Campioana României a dezamăgit și în deplasarea de la Botoșani, iar membrii galeriei roș-albaștrilor și-au pierdut răbdarea.

Peluza Nord a avut o reacție furibundă la adresa favoriților și a anunțat că din acest moment va pune presiune din ce în ce mai mare pe aceștia.

„Am fost mereu lângă echipă, indiferent de rezultate. Am avut răbdare, am înțeles și am crezut în promisiunile făcute. Dar totul continuă la fel.

Nu vorbim despre locul din clasament, ci despre atitudine. Despre lipsa de respect față de culori și față de cei care, meci de meci, au fost acolo.

Prietenia dintre jucătorii roș-albaștri și suporteri se încheie aici. Până când nu se va schimba atitudinea, drumul nostru nu mai este comun.

De astăzi, presiunea se dublează. Prea v-am ținut în brațe…”, se arată în mesajul postat de Peluza Nord pe pagina oficială de Facebook.

