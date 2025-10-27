Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”

CS Dinamo (L2) și FC Dinamo vor juca un meci inedit mâine seară, în Cupa României

Partida contează pentru prima etapă a grupelor și se va juca de la ora ora 21:00, pe „Arcul de Triumf”

Interesul pentru acest duel nu este unul prea ridicat.

Deși prețurile sunt accesibile, de la 10 lei, până acum s-au vândut doar câteva sute de bilete , informează dinamo1948.club.

Dialog amuzant. Ce au postat FC Dinamo și CS Dinamo: „Peter Parker va marca!”

De la înființarea echipei CS Dinamo, club departamental, susținut financiar de MAI, este primul duel între cele două formații.

Cu două zile înainte de partida din Cupa României, FC Dinamo a postat pe rețelele de socializare un celebru meme, în care personajul „Spiderman” se întâlnește cu sosia sa.

„Nu, nu vezi dublu. Marți, jucăm cu… Dinamo! Familia alb-roșie se întâlnește în Cupa României. ”, au transmis „câinii”.

La scurt timp, cei de la CS Dinamo au răspuns în același mod, cu amuzament: „Peter Parker (n.r. numele real al lui Spiderman) va marca!”.

Deși poartă același nume și aceleași culori, cele două formații bucureștene nu se află într-o rivalitate, ba mai mult, formația din Liga 1 a împrumutat în această vară mai mulți jucători în liga secundă, la CS Dinamo.

Programul complet al primei etape din grupele Cupei României

Grupa A

Marți, 28 octombrie, ora 18:30: CSM Slatina – CFR Cluj (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

(Digi Sport 1, Prima Sport 1) Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metaloglobus – Campionii FC Argeș ( FRF TV )

( ) Joi, 30 octombrie, ora 21:00: CSC Dumbrăvița – FC Rapid 1923 (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Grupa B

Miercuri, 29 octombrie, ora 18:30: CS Sănătatea – Universitatea Craiova (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

(Digi Sport 1, Prima Sport 1) Miercuri, 29 octombrie, ora 21:00: CS Gloria Bistrița – FCSB (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

(Digi Sport 1, Prima Sport 1) Joi, 30 octombrie, ora 17:00: UTA Arad – ACS Petrolul 52 (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Grupa C

Marți, 28 octombrie, ora 15:00: Sporting Liești – Oțelul Galați ( FRF TV )

( ) Marți, 28 octombrie, ora 16:00: AFK Csikszereda – Sepsi OSK (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

(Digi Sport 1, Prima Sport 1) Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metalul Buzău – Universitatea Cluj (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Grupa D

Marți, 28 octombrie, ora 21:00: CS Dinamo București – Dinamo 1948 (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

(Digi Sport 1, Prima Sport 1) Joi, 30 octombrie, ora 15:00: Concordia Chiajna – Hermannstadt ( FRF TV )

( ) Joi, 30 octombrie, ora 19:00: FC Botoșani – Farul Constanța (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

