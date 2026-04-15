Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Liga 2

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 16:16
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 16:16
  • Cea mai mare finanțare a unei autorități locale către o echipă de fotbal se înregistrează la o grupare care activează în Liga 2
  • Veniturile totale pe anul 2025 ale respectivei formații au fost de circa 4 milioane de euro, iar 90% din buget a fost construit din banii comunității locale. Toate cifrele, mai jos

De un deceniu, FRF obligă cluburile să-și facă publice rapoartele fiscale, condiție de îndeplinit pentru a putea obține licența de participare în cupele europene sau competițiile interne.

Inclusiv formațiile din Liga 2 își arată balanța contabilă. Iar unul dintre cluburile din eșalonul secund, care și-a publicat recent exercițiul financiar, șochează prin ceea ce apare în acest raport.

Dezmăț pe bani publici la FC Voluntari

E vorba despre FC Voluntari, club care e mai mult decât dependent de banii proveniți din partea autorității publice. Acolo unde conduce de foarte mulți ani primarul Florentin Pandele.

În ciuda faptului că anul 2025 a fost unul de austeritate, dar și a faptului că FC Voluntari a evoluat în Liga 2, clubul a primit cel mai mare nivel de fonduri publice.

Conform raportului fiscal de pe site-ul grupării ilfovene, suma accesată de la autoritatea locală a fost de aproape 3,5 milioane de euro! E cea mai mare sumă primită de Voluntari de la factorii locali.

Sumele încasate de FC Voluntari din partea autorității publice locale

ANSUMA (milioane euro)
20182,3
20193
20201,4
20213,38
20222
20232,6
20243
20253,5
1,4
milioane de euro a primit UTA din partea autorității locale pe parcursul anului 2025, de două ori și jumătate mai puțin decât suma încasată de Voluntari

Nu doar că e cea mai mare sumă din bani publici pe care Voluntari a accesat-o vreodată, dar e și clubul de fotbal din România care e pe primul loc în 2025 raportat la finanțarea autorităților locale:

  1. FC Voluntari - 3.500.000 de euro
  2. FC Argeș - 3.300.000
  3. U Cluj - 2.700.000

În afara celor aproape 3,5 milioane de euro, care în contabilitate apar ca venituri din „subvenții, donații și venituri de la autorități de stat/locale”, FC Voluntari a reușit să mai genereze doar sume infime din alte surse:

  • Bilete la meciuri - 7.500 de euro
  • Sponsorizări - 130.000
  • Drepturi TV - 33.000
  • Venituri UEFA - 130.000
  • Alte venituri din exploatare - 150.000
Raportul financiar al FC Voluntari

Raportul financiar prezintă un paradox incredibil. Un club în care autoritatea locală bagă 3,5 milioane de euro, reușește să producă din vânzarea biletelor la meciurile de pe teren propriu, doar 7.500 de euro într-un an de zile!

În 2025, Voluntari a jucat acasă 18 meciuri, la care a realizat o medie a încasărilor din tichete de 416 euro!

Comparativ, Corvinul, care a activat tot în Liga 2 anul trecut: a încasat 1,1 milioane de la autoritatea locală, de peste 3 ori mai puțin decât Voluntari, iar din bilete la meciuri a adunat de peste 10 ori mai mult decât ilfovenii, peste 80.000 de euro!

3,4
milioane de euro au fost cheltuielile celor de la FC Voluntari cu beneficiile pentru jucători, antrenori și ceilalți angajați, în anul 2025. Comparativ, Oțelul, formație care a fost în Liga 1 tot anul trecut, a avut la acest capitol, o cheltuială de 4,1 milioane

liga 2 raport financiar fc voluntari bani publici Florentin Pandele
