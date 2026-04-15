 „Altfel, ar fi salarii de 2-3.000 de euro” Ioan Ovidiu Sabău, verdict dur despre cluburile finanțate din fonduri publice: „Majoritatea doar așa pot funcționa”

 Ioan Ovidiu Sabău, verdict dur despre cluburile finanțate din fonduri publice: „Majoritatea doar așa pot funcționa"
Ioan Ovidiu Sabău FOTO: Iosif Popescu
Superliga

alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 15:17
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 15:17
  • Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani), fostul antrenor al celor de la U Cluj, a vorbit despre finanțarea cluburilor din bani publici.
  • Fostul component al Generației de Aur crede că sprijinul autorităților locale rămâne esențial pentru supraviețuirea multor echipe din România.

Subiectul utilizării fondurilor publice în fotbal continuă să provoace opinii împărțite.

În timp ce unii susțin că performanța ar trebui construită exclusiv pe fonduri private, alții atrag atenția că, fără susținerea administrațiilor locale, numeroase cluburi din România ar întâmpina dificultăți majore sau chiar ar dispărea.

Ovidiu Sabău, despre dependența cluburilor de fondurile publice: „Majoritatea doar așa funcționează”

Ioan Ovidiu Sabău, antrenor la Universitatea Cluj în perioada ianuarie 2023 - octombrie 2025, a spus că, în acest moment, multe echipe din România depind de banii veniți de la autoritățile locale pentru a putea funcționa.

„În România, majoritatea echipelor doar așa pot funcționa. Unii mai pe față, alții mai ascuns. Sigur că sunt și excepții, pentru că există și echipe care nu sunt susținute de autoritățile locale. Dar, în momentul de față, fără autorități locale e foarte greu să performezi sau să nu intri în colaps.

Nu oferă prea mult spectacol campionatul nostru, nu ajungem la cel mai înalt nivel în cupele europene pentru a avea expunere. În condițiile acestea, sigur că este foarte greu să vină oameni cu bani la echipe.

Banii publici sunt pentru a oferi spectacol comunității, asta e situația! În momentul de față, fără bani publici, nici voi, nici eu, nici cei din televiziune n-ar avea loc de muncă. Fără bani, nu ți-ar mai veni jucători, ai avea salarii de 2.000 - 3.000 de euro”, a spus Sabău, conform prosport.ro.

Asta e situația, deocamdată! Probabil că va veni și acel moment în care toate cluburile vor fi private sau primăriile vor pune la dispoziție doar infrastructura. Ioan Ovidiu Sabău

În cel mai recent mandat al său la U Cluj, desfășurat între 24 august 2023 și 18 octombrie 2025, Ioan Ovidiu Sabău a condus echipa în 95 de meciuri, în care a obținut 37 de victorii, 29 de remize și a suferit 29 de înfrângeri.

Primăria din Cluj, condusă de Emil Boc, e chiar principala sursă de venit a echipei.

În 2025, U a primit nu mai puțin de 2,7 milioane de euro de la autoritatea locală, ceea ce a însemnat o pondere de circa 30% în volumul total al încasărilor.

Veniturile Universității Cluj în 2025:

  • Autoritatea locală - 2.700.000 euro
  • Drepturi TV - 2.300.000
  • Sponsorizări și publicitate - 2.200.000
  • Bilete la meciuri - 1.000.000
  • Venituri din exploatare - 700.000
  • Vânzări jucători - 110.000
  • TOTAL - 9.010.000

