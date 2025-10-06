Kovacs nu nimerește nicio decizie Sezon de coșmar pentru Istvan: a stat mai mult la monitor decât pe teren în Liga 1 și pe plan extern
Istvan Kovacs (fotomontaj GOLAZO.ro)
Superliga

Kovacs nu nimerește nicio decizie Sezon de coșmar pentru Istvan: a stat mai mult la monitor decât pe teren în Liga 1 și pe plan extern

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 06.10.2025, ora 14:30
alt-text Actualizat: 06.10.2025, ora 14:30
  • Istvan Kovacs, arbitrul numărul 1 al României, are un start de 2025-2026 extrem de slab, totul culminând cu prestația catastrofală de la derby-ul FCSB - Craiova.
  • În actualul sezon de Liga 1 are 5 decizii de penalty luat doar cu VAR: 4 nu le-a văzut și le-a dat după intervenția video, unul l-a inventat și l-a anulat ulterior.
  • La Mondialul Cluburilor, a fost trimis acasă după un singur meci arbitrat, în care a mers de două ori la monitorul VAR.

Un penalty l-a dat și a fost chemat de VAR pentru a-l anula. Și l-a anulat după ce a văzut imaginile.

Un alt penalty nu l-a văzut și a fost chemat iarăși de VAR pentru a-l dicta. Și l-a dictat după ce a văzut reluările la monitor.

Alt penalty pe care nu l-a dat a fost nevoit să-l dicteze după o altă solicitare a arbitrului video.

Salvatorul lui Kovacs, grave probleme de sănătate Sorin Costreie, care i-a schimbat 3 decizii lui Istvan, a suportat operații complicate, care i-au blocat cariera de „central”
Citește și
Salvatorul lui Kovacs, grave probleme de sănătate Sorin Costreie, care i-a schimbat 3 decizii lui Istvan, a suportat operații complicate, care i-au blocat cariera de „central”
Citește mai mult
Salvatorul lui Kovacs, grave probleme de sănătate Sorin Costreie, care i-a schimbat 3 decizii lui Istvan, a suportat operații complicate, care i-au blocat cariera de „central”

Istvan Kovacs nu nimerește nicio decizie! A stat mai mult la monitor decât pe teren în Liga 1 și pe plan extern

Toate aceste lucruri stau în dreptul lui Istvan Kovacs la meciul de duminică, derby-ul etapei a 12-a, FCSB - Universitatea Craiova 1-0.

De fapt, aceasta este oglinda întregului sezon al celui care e centralul numărul 1 al României. Și nu doar pe plan intern.

În Liga 1, Kovacs a oficiat în acest sezon la 5 meciuri. Și are nu mai puțin de 4 penalty-uri dictate sau anulate cu VAR. Trei dintre ele la FCSB - Craiova.

Și la precedentul meci pe care l-a condus în Superligă a avut nevoie de ajutorul VAR pentru a rezolva o fază. A dictat un 11 metri pentru gazde abia după ce arbitrul video, același Sorin Costreie, l-a chemat la monitor.

Randamentul slab din această perioadă din dreptul lui Istvan Kovacs a continuat chiar și la debutul tabloului principal din Champions League, din actualul sezon.

A fost delegat la Olympiakos - Pafos 0-0, unde comisese o mare eroare: l-a eliminat pe atacantul gazdelor, Taremi, în minutul 72, cartonaș roșu pe care avea să-l anuleze după ce a fost a avertizat de arbitrul VAR să revadă faza la monitor.

În vară, Istvan Kovacs (41 de ani) a fost și la Mondialul Cluburilor, din Statele Unite ale Americii. A mers acolo din postura de arbitru al ultimei finale Champions League, PSG - Inter 5-0. Și a primit delegare imediat, în chiar prima etapă, la unul dintre derby-uri: PSG - Atletico Madrid.

A condus slab și a avut nevoie de două intervenții VAR, pentru a-și corecta decizii greșite.

Mai întâi a anulat golul marcat de Julian Alvarez pentru un fault comis de Koke asupra lui Doue, după care a acordat un penalty pentru francezi, în urma unui henț comis de Le Normand.

După acea prestație, șeful Comisiei de Arbitri FIFA, italianul Pierluigi Collina, l-a oprit de la orice altă delegare, după are l-a și trimis acasă.

Ce meciuri interne a arbitrat Kovacs în acest campionat

  • Rapid - CFR 1-1
  • Hermmanstadt - U Cluj 2-2
  • Rapid - FCSB 2-2
  • UTA  - Slobozia 1-1
  • FCSB - Craiova 1-0

Ce meciuri internaționale a condus Kovacs în ultimele 4 luni

  • PSG - Atletico Madrid 4-0, Mondialul Cluburilor
  • Fenerbahce - Feyenoord 5-1, Preliminarii UCL
  • Copenhaga - Basel 2-0, Play-off UCL
  • Al Ain - Kalba 1-1, Cupa Ligii Emirate
  • Olympiakos - Pafos 0-0, UCL
  • Al Ahly - Pyramids 1-3, Cupa Intercontinentală
  • Villarreal - Juventus 2-2, UCL

VIDEO Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

Citește și

„Ei sunt împărați”  Mirel Rădoi s-a enervat la flash-interviul de după meciul cu FCSB: „Cine sunt oamenii care spun asta?”
Superliga
00:06
„Ei sunt împărați” Mirel Rădoi s-a enervat la flash-interviul de după meciul cu FCSB: „Cine sunt oamenii care spun asta?”
Citește mai mult
„Ei sunt împărați”  Mirel Rădoi s-a enervat la flash-interviul de după meciul cu FCSB: „Cine sunt oamenii care spun asta?”
Așa mai bine arbitrezi „afară”! La cald de la FCSB - U Craiova 1-0 » Istvan Kovacs s-a făcut de râs, cum a iritat Bîrligea pe toată lumea
Superliga
22:44
Așa mai bine arbitrezi „afară”! La cald de la FCSB - U Craiova 1-0 » Istvan Kovacs s-a făcut de râs, cum a iritat Bîrligea pe toată lumea
Citește mai mult
Așa mai bine arbitrezi „afară”! La cald de la FCSB - U Craiova 1-0 » Istvan Kovacs s-a făcut de râs, cum a iritat Bîrligea pe toată lumea

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
arbitraj Istvan Kovacs var superliga
Știrile zilei din sport
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
Baschet
06.10
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
Citește mai mult
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin:  „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Campionate
06.10
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin: „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Citește mai mult
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin:  „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
Superliga
09:13
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
Citește mai mult
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Diverse
11:23
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Citește mai mult
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:30
Man reîncărcat Vine un alt Dennis la națională: de la cel schimbat la pauză la numărul 1 la PSV. „De clasă mondială!” » A fost ales în echipa etapei
Man reîncărcat Vine un alt Dennis la națională: de la cel schimbat la pauză la numărul 1 la PSV. „De clasă mondială!”  » A fost ales în echipa etapei
16:25
Când nu va mai fi nevoie de regula U21 Andrei Vochin, consilierul lui Burleanu, dialog amplu cu GOLAZO.ro despre subiectul care enervează cluburile
Când nu va mai fi nevoie de regula U21 Andrei Vochin, consilierul lui Burleanu, dialog amplu cu GOLAZO.ro despre subiectul care enervează cluburile
17:19
Conflict cu fanii lui Bayern Leroy Sane s-a luat la bătaie la Oktoberfest: „Am fost provocat!” » Ce s-a întâmplat
Conflict cu fanii lui Bayern Leroy Sane s-a luat la bătaie la Oktoberfest: „Am fost provocat!” » Ce s-a întâmplat
16:57
Moldova, încurcată de ploi Unde se va antrena adversara României, înaintea duelului de joi
Moldova, încurcată de ploi  Unde se va antrena adversara României, înaintea duelului de joi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Top stiri din sport
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Rugby
10:27
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Citește mai mult
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Superliga
09:57
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Citește mai mult
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Superliga
06.10
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Citește mai mult
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma
Superliga
09:35
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma
Citește mai mult
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 26 rapid 17 Universitatea Craiova 40 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share