Kovacs nu nimerește nicio decizie Sezon de coșmar pentru Istvan: a stat mai mult la monitor decât pe teren în Liga 1 și pe plan extern

Istvan Kovacs, arbitrul numărul 1 al României, are un start de 2025-2026 extrem de slab, totul culminând cu prestația catastrofală de la derby-ul FCSB - Craiova.

În actualul sezon de Liga 1 are 5 decizii de penalty luat doar cu VAR: 4 nu le-a văzut și le-a dat după intervenția video, unul l-a inventat și l-a anulat ulterior.

La Mondialul Cluburilor, a fost trimis acasă după un singur meci arbitrat, în care a mers de două ori la monitorul VAR.

Un penalty l-a dat și a fost chemat de VAR pentru a-l anula. Și l-a anulat după ce a văzut imaginile.

Un alt penalty nu l-a văzut și a fost chemat iarăși de VAR pentru a-l dicta. Și l-a dictat după ce a văzut reluările la monitor.

Alt penalty pe care nu l-a dat a fost nevoit să-l dicteze după o altă solicitare a arbitrului video.

Istvan Kovacs nu nimerește nicio decizie! A stat mai mult la monitor decât pe teren în Liga 1 și pe plan extern

Toate aceste lucruri stau în dreptul lui Istvan Kovacs la meciul de duminică, derby-ul etapei a 12-a, FCSB - Universitatea Craiova 1-0.

De fapt, aceasta este oglinda întregului sezon al celui care e centralul numărul 1 al României. Și nu doar pe plan intern.

În Liga 1, Kovacs a oficiat în acest sezon la 5 meciuri. Și are nu mai puțin de 4 penalty-uri dictate sau anulate cu VAR. Trei dintre ele la FCSB - Craiova.

Și la precedentul meci pe care l-a condus în Superligă a avut nevoie de ajutorul VAR pentru a rezolva o fază. A dictat un 11 metri pentru gazde abia după ce arbitrul video, același Sorin Costreie, l-a chemat la monitor.

Randamentul slab din această perioadă din dreptul lui Istvan Kovacs a continuat chiar și la debutul tabloului principal din Champions League, din actualul sezon.

A fost delegat la Olympiakos - Pafos 0-0, unde comisese o mare eroare: l-a eliminat pe atacantul gazdelor, Taremi, în minutul 72, cartonaș roșu pe care avea să-l anuleze după ce a fost a avertizat de arbitrul VAR să revadă faza la monitor.

În vară, Istvan Kovacs (41 de ani) a fost și la Mondialul Cluburilor, din Statele Unite ale Americii. A mers acolo din postura de arbitru al ultimei finale Champions League, PSG - Inter 5-0. Și a primit delegare imediat, în chiar prima etapă, la unul dintre derby-uri: PSG - Atletico Madrid.

A condus slab și a avut nevoie de două intervenții VAR, pentru a-și corecta decizii greșite.

Mai întâi a anulat golul marcat de Julian Alvarez pentru un fault comis de Koke asupra lui Doue, după care a acordat un penalty pentru francezi, în urma unui henț comis de Le Normand.

După acea prestație, șeful Comisiei de Arbitri FIFA, italianul Pierluigi Collina, l-a oprit de la orice altă delegare, după are l-a și trimis acasă.

Ce meciuri interne a arbitrat Kovacs în acest campionat

Rapid - CFR 1-1

Hermmanstadt - U Cluj 2-2

Rapid - FCSB 2-2

UTA - Slobozia 1-1

FCSB - Craiova 1-0

Ce meciuri internaționale a condus Kovacs în ultimele 4 luni

PSG - Atletico Madrid 4-0, Mondialul Cluburilor

Fenerbahce - Feyenoord 5-1, Preliminarii UCL

Copenhaga - Basel 2-0, Play-off UCL

Al Ain - Kalba 1-1, Cupa Ligii Emirate

Olympiakos - Pafos 0-0, UCL

Al Ahly - Pyramids 1-3, Cupa Intercontinentală

Villarreal - Juventus 2-2, UCL

VIDEO Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport