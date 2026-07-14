Gnahore, acceptat. Ceara, refuzat Mihai Stoica a explicat ce a făcut diferența între mijlocașul ales de FCSB și Anderson Ceara: „Acolo a fost problema” +7 foto
Eddy Gnahore
Superliga

Gnahore, acceptat. Ceara, refuzat Mihai Stoica a explicat ce a făcut diferența între mijlocașul ales de FCSB și Anderson Ceara: „Acolo a fost problema”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 11:39
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 11:39
  • Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit motivul pentru care FCSB a optat pentru transferul lui Eddy Gnahore (32 de ani), fostul mijlocaș al celor de la Dinamo.
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FCSB a mai fost aproape de transferul unui alt jucător important, Anderson Ceara de la Csikszereda, însă clubul l-a ales pe mijlocașul francez, din cauza problemelor medicale ale brazilianului.

La acest capitol, Eddy Gnahore s-a situat mult mai bine decât jucătorul ciucanilor.

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Mihai Stoica: „Eddy Gnahore ştie ce are de făcut, m-a impresionat”

Gnahore a fost prezentat oficial luni, iar președintele CA de la FCSB a explicat cum a fost făcută alegerea celui de-al doilea jucător adus de la Dinamo, la un an distanță de la transferul lui Dennis Politic.

„Normal că a decurs bine vizita medicală. Niciun genunchi nu arată perfect la vreun jucător, mai ales la cei care au o vârstă. Nu există genunchi fără leziuni, nu există. Sunt mai mulți cu operații, cu accidentări grave, decât cei care n-au suferit în carieră. Unii au la amândoi genunchii.

Bineînţeles că, ştiind ce probleme sunt, ştii să faci prevenţie. Puţini jucători sunt cei care ştiu ce au de făcut, dar Eddy Gnahore ştie ce are de făcut, m-a impresionat”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

Întrebat dacă și francezul s-a confruntat cu probleme la genunchi, Stoica a transmis:

„Da, a avut şi el, a avut şi el operaţie, dar grefele lui arată perfect. Acolo a fost problema la Anderson Ceara şi-mi pare foarte rău de copil, foarte rău.

Problema a fost... se face o grefă când ligamentul este rupt, dar şi grefa era ruptă. Asta e problema, deci era de operat”.

Discuția aprinsă între Kopic și Gnahore, pe teren, după 1-2 cu Rapid
Discuția aprinsă între Kopic și Gnahore, pe teren, după 1-2 cu Rapid

Galerie foto (7 imagini)

Discuția aprinsă între Kopic și Gnahore, pe teren, după 1-2 cu Rapid Fotografii: Raed Krishan Discuția aprinsă între Kopic și Gnahore, pe teren, după 1-2 cu Rapid Discuția aprinsă între Kopic și Gnahore, pe teren, după 1-2 cu Rapid Discuția aprinsă între Kopic și Gnahore, pe teren, după 1-2 cu Rapid Discuția aprinsă între Kopic și Gnahore, pe teren, după 1-2 cu Rapid
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Fostul mijlocaș al lui Dinamo va avea un salariu lunar de 25.000 de euro la FCSB, unde va juca timp de două sezoane.

Astfel, Gnahore devine al doilea jucător transferat de FCSB în această vară, după Ronny Labonne (28 de ani), fundaș venit de la Caen.

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