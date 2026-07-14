Impresarul lui Drăguș intervine Reacție oficială cu privire la transferul atacantului la FCSB: „Asta e realitatea”
Denis Drăguș
Superliga

Impresarul lui Drăguș intervine Reacție oficială cu privire la transferul atacantului la FCSB: „Asta e realitatea”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 10:22
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 10:23
  • Enrico Sposato, impresarul lui Denis Drăguș (27 de ani, a oferit o primă reacție oficială despre posibilul transfer al fotbalistului la FCSB.
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Luni seară, Gigi Becali (68 de ani) anunța că mutarea lui Drăguș la FCSB e ca și rezolvată. Totuși, se pare că lucrurile nu stau deloc așa.

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Impresarul lui Denis Drăguș, despre transferul atacantului la FCSB: „Asta e realitatea”

Enrico Sposato susține că nu a existat vreun dialog între el și patronul fostei campioane cu privire la un posibil transfer al atacantului la gruparea roș-albastră.

De asemenea, a precizat că Drăguș este jucătorul celor de de la Trabzonspor, unde a revenit în această vară, după ce în ultimele sezoane a fost împrumutat la Eyupspor și Gaziantep.

„Din păcate, nu am vorbit niciodată cu Gigi Becali încă. Am un respect enorm pentru FCSB și pentru președintele său.

Dar nu am vorbit niciodată cu ei despre transfer, asta e realitatea. Denis este acum la Trabzonspor”, a declarat Enrico Sposato, citat de prosport.ro.

Gigi Becali, despre transferul lui Drăguș: „90% vine la FCSB”

Patronul FCSB a dezvăluit că Marius Șumudică a vorbit cu finul său, Denis Drăguș, iar atacantul și-a dat acordul pentru un transfer la fosta campioană a României.

„Am vorbit cu Marius Șumudică și mi-a zis: «El o să vină. Mai are niște lucruri de rezolvat la Trabzonspor». I-a zis că trebuie să ia legătura cu impresarul, deci 90% vine la FCSB. Așa mi-a spus (n.r. - Șumudică).

Mai are două sau trei lucruri de rezolvat cu echipa sa, că nu vrea să renunțe la bani. Șumudică mi-a zis că se va rezolva”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport luni seară.

2 milioane de euro
este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt

În sezonul trecut, Drăguș a fost împrumutat la Eyupspor (iulie 2025 - ianuarie 2026) și Gaziantep (ianuarie - iunie 2026), perioade în care a jucat 24 de meciuri și a marcat 2 goluri.

Ulterior, Gigi Becali a anunțat că alți doi atacanți vor semna cu FCSB în perioada următoare.

Zilele următoare o să mai vină doi jucători valoroși. Sunt atacanți amândoi. Astăzi (n.r. - luni) a venit un fundaș care poate juca și pe stânga și pe dreapta, care este under (n.r. - sub 21 de ani). E român”.

Cifrele lui Drăguș:

  • Standard Liege: 60 de meciuri, 11 goluri, două pase decisive
  • Viitorul/Farul: 57 de meciuri, 13 goluri, 6 pase decisive
  • Gaziantep: 47 de meciuri, 17 goluri, 3 pase decisive
  • Trabzonspor: 26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă
  • Eyupspor: 12 meciuri
  • FC Crotone: 9 meciuri
  • Genoa: 5 meciuri

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