Înaintea debutului noului sezon, FCSB și-a prezentat oficial noul autocar, o adevărată bijuterie printre autocarele echipelor de Superligă.

Vehiculul, un model Setra în valoare de aproximativ 650.000 de euro, a fost comandat încă de anul trecut de roș-albaștri.

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Autocarul a fost folosit deja în cantonamentul din această vară, însă noul branding a fost dezvăluit abia astăzi, cu ocazia partidei cu FC Argeș, din prima etapă a sezonului, disputată în Ghencea.

VIDEO Noul autocar al celor de la FCSB

„Balaurul e noul autocar. E comandă specială, am ales noi toate dotările. Acum o să avem și noi un autocar în care să ne facă plăcere să facem deplasările”, dezvăluia Mihai Stoica.

GOLAZO.ro a fost prezent la stadion și a analizat în detaliu noua achiziție a campioanei. Iată cele mai interesante 7 detalii observate:

Numărul de pe plăcuța de înmatriculare este 29 , o trimitere evidentă către dorința clubului de a cuceri un nou titlu de campioană. FCSB susține în continuare că este continuatoarea Stelei, motiv pentru care consideră că următorul trofeu ar reprezenta al 29-lea titlu din palmares.

, o trimitere evidentă către dorința clubului de a cuceri un nou titlu de campioană. FCSB susține în continuare că este continuatoarea Stelei, motiv pentru care consideră că următorul trofeu ar reprezenta al 29-lea titlu din palmares. Crucea rămâne prezentă în designul de pe spatele autocarului, un element de identitate care apărea și pe vechiul autocar al clubului.

rămâne prezentă în designul de pe spatele autocarului, un element de identitate care apărea și pe vechiul autocar al clubului. La interior , broderia de pe scaune folosește sigla stilizată a FCSB , una dintre cele mai noi identități vizuale ale clubului, regăsită și pe echipamentele albe și portocalii.

, broderia de pe scaune folosește , una dintre cele mai noi identități vizuale ale clubului, regăsită și pe echipamentele albe și portocalii. Printre dotările premium se numără trei televizoare, care permit organizarea ședințelor video chiar în timpul deplasărilor.

Deși configurația standard permitea montarea a 60 de scaune , clubul a optat pentru un număr mai mic, pentru a oferi mai mult spațiu și confort jucătorilor.

, clubul a optat pentru un număr mai mic, pentru a oferi mai mult spațiu și confort jucătorilor. Fiecare loc este echipat cu priză proprie , autocarul beneficiază de Wi-Fi , dispune de suporturi pentru laptopuri , dar și de un pat destinat odihnei în timpul călătoriilor lungi.

, autocarul beneficiază de , dispune de , dar și de destinat odihnei în timpul călătoriilor lungi. Pe partea din spate este inscripționat și sloganul „Trup și suflet pentru culori”, expresie folosită încă din perioada în care echipa evolua sub denumirea Steaua.

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