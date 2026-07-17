„Balaurul” din Ghencea VIDEO+FOTO FCSB a sosit la stadion cu bijuteria de 650.000 de euro:  7 detalii inedite observate +18 foto
Așa arată noul autocar al lui FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro
Superliga

„Balaurul” din Ghencea VIDEO+FOTO FCSB a sosit la stadion cu bijuteria de 650.000 de euro: 7 detalii inedite observate

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 17.07.2026, ora 20:03
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Autocarul a fost folosit deja în cantonamentul din această vară, însă noul branding a fost dezvăluit abia astăzi, cu ocazia partidei cu FC Argeș, din prima etapă a sezonului, disputată în Ghencea.

Dan Petrescu, apariție - surpriză FOTO Antrenorul a asistat la  primele meciuri al noului sezon de Liga 1: „Mi-e dor să revin pe bancă”
Citește și
Dan Petrescu, apariție - surpriză FOTO Antrenorul a asistat la primele meciuri al noului sezon de Liga 1: „Mi-e dor să revin pe bancă”
Citește mai mult
Dan Petrescu, apariție - surpriză FOTO Antrenorul a asistat la  primele meciuri al noului sezon de Liga 1: „Mi-e dor să revin pe bancă”

VIDEO Noul autocar al celor de la FCSB

„Balaurul e noul autocar. E comandă specială, am ales noi toate dotările. Acum o să avem și noi un autocar în care să ne facă plăcere să facem deplasările”, dezvăluia Mihai Stoica.

GOLAZO.ro a fost prezent la stadion și a analizat în detaliu noua achiziție a campioanei. Iată cele mai interesante 7 detalii observate:

  • Numărul de pe plăcuța de înmatriculare este 29, o trimitere evidentă către dorința clubului de a cuceri un nou titlu de campioană. FCSB susține în continuare că este continuatoarea Stelei, motiv pentru care consideră că următorul trofeu ar reprezenta al 29-lea titlu din palmares.
  • Crucea rămâne prezentă în designul de pe spatele autocarului, un element de identitate care apărea și pe vechiul autocar al clubului.
  • La interior, broderia de pe scaune folosește sigla stilizată a FCSB, una dintre cele mai noi identități vizuale ale clubului, regăsită și pe echipamentele albe și portocalii.
  • Printre dotările premium se numără trei televizoare, care permit organizarea ședințelor video chiar în timpul deplasărilor.
FCSB, cum arata noul autocar FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (12).jpeg
FCSB, cum arata noul autocar FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (12).jpeg

Galerie foto (18 imagini)

FCSB, cum arata noul autocar FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg FCSB, cum arata noul autocar FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (2).jpeg FCSB, cum arata noul autocar FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg FCSB, cum arata noul autocar FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (4).jpeg FCSB, cum arata noul autocar FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (5).jpeg
+18 Foto
labels.photo-gallery
  • Deși configurația standard permitea montarea a 60 de scaune, clubul a optat pentru un număr mai mic, pentru a oferi mai mult spațiu și confort jucătorilor.
  • Fiecare loc este echipat cu priză proprie, autocarul beneficiază de Wi-Fi, dispune de suporturi pentru laptopuri, dar și de un pat destinat odihnei în timpul călătoriilor lungi.
  • Pe partea din spate este inscripționat și sloganul „Trup și suflet pentru culori”, expresie folosită încă din perioada în care echipa evolua sub denumirea Steaua.

Citește și

 „Aici s-au dus banii de transferuri” Fanii sunt ironici după ce FCSB a prezentat investiția de 650.000 €: „Pe ce post joacă?”. Un jucător și-a pus mâinile-n cap
Superliga
19:04
„Aici s-au dus banii de transferuri” Fanii sunt ironici după ce FCSB a prezentat investiția de 650.000 €: „Pe ce post joacă?”. Un jucător și-a pus mâinile-n cap
Citește mai mult
 „Aici s-au dus banii de transferuri” Fanii sunt ironici după ce FCSB a prezentat investiția de 650.000 €: „Pe ce post joacă?”. Un jucător și-a pus mâinile-n cap
„A apărut și clubul deja?” Nicolescu a confirmat despărțirea: „Dacă el nu-și dorea asta, puteam continua!” + a anunțat un nou transfer
Superliga
18:47
„A apărut și clubul deja?” Nicolescu a confirmat despărțirea: „Dacă el nu-și dorea asta, puteam continua!” + a anunțat un nou transfer
Citește mai mult
„A apărut și clubul deja?” Nicolescu a confirmat despărțirea: „Dacă el nu-și dorea asta, puteam continua!” + a anunțat un nou transfer

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atac uriaș, cu 370 de drone, asupra regiunii Moscova. Ucrainenii au început să lovească depozitele Wildberries, „emagul” rusesc
Atac uriaș, cu 370 de drone, asupra regiunii Moscova. Ucrainenii au început să lovească depozitele Wildberries, „emagul” rusesc
Atac uriaș, cu 370 de drone, asupra regiunii Moscova. Ucrainenii au început să lovească depozitele Wildberries, „emagul” rusesc
GHENCEA Stadionul Steaua autocar fcsb
Știrile zilei din sport
Ion Țiriac, apariție vintage FOTO: A făcut senzație la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”: a venit cu un Cadillac din anul notei de 10 perfecte! Valoarea mașinii
Special
10:45
Ion Țiriac, apariție vintage FOTO: A făcut senzație la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”: a venit cu un Cadillac din anul notei de 10 perfecte! Valoarea mașinii
Citește mai mult
Ion Țiriac, apariție vintage FOTO: A făcut senzație la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”: a venit cu un Cadillac din anul notei de 10 perfecte! Valoarea mașinii
Cîrjan, apel la conducere Căpitanul lui Dinamo e nemulțumit înainte de debutul în noul sezon: „Avem nevoie de jucători”
Superliga
13:33
Cîrjan, apel la conducere Căpitanul lui Dinamo e nemulțumit înainte de debutul în noul sezon: „Avem nevoie de jucători”
Citește mai mult
Cîrjan, apel la conducere Căpitanul lui Dinamo e nemulțumit înainte de debutul în noul sezon: „Avem nevoie de jucători”
Lixandru pleacă în Arabia Saudită Cu ce club a semnat fotbalistul care era de 9 ani la FCSB. Va fi coleg cu un fost dinamovist
Superliga
11:01
Lixandru pleacă în Arabia Saudită Cu ce club a semnat fotbalistul care era de 9 ani la FCSB. Va fi coleg cu un fost dinamovist
Citește mai mult
Lixandru pleacă în Arabia Saudită Cu ce club a semnat fotbalistul care era de 9 ani la FCSB. Va fi coleg cu un fost dinamovist
Messi, reacție superbă la fotografia cu Yamal Căpitanul Argentinei, elogii pentru starul Spaniei: „Unul dintre cei mai buni! Îi doresc tot binele, joacă la echipa pe care o iubesc”
Campionatul Mondial
13:55
Messi, reacție superbă la fotografia cu Yamal Căpitanul Argentinei, elogii pentru starul Spaniei: „Unul dintre cei mai buni! Îi doresc tot binele, joacă la echipa pe care o iubesc”
Citește mai mult
Messi, reacție superbă la fotografia cu Yamal Căpitanul Argentinei, elogii pentru starul Spaniei: „Unul dintre cei mai buni! Îi doresc tot binele, joacă la echipa pe care o iubesc”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:22
Discuție cu Nadia după 39 de ani Ce i-a spus campioana în 1987 unui jurnalist în România comunistă și ce i-a spus acum, la 50 de ani de la 10-le perfect
Discuție cu Nadia după 39 de ani Ce i-a spus campioana în 1987 unui jurnalist în România comunistă și ce i-a spus acum, la 50 de ani de la 10-le perfect
15:48
Zboruri epuizate în 10 minute! Mobilizare impresionantă a fanilor Argentinei, în ciuda prețului uriaș! Creștere de 6000% a căutărilor
Zboruri epuizate în 10 minute! Mobilizare impresionantă a fanilor Argentinei,  în ciuda prețului uriaș! Creștere de 6000% a căutărilor
15:22
Boutoutaou și Gnahore, pe lista UEFA FCSB va avea și o absență importantă în „dubla” cu Auda
Boutoutaou și Gnahore, pe lista UEFA FCSB va avea și o absență importantă în „dubla” cu Auda
14:46
„Remember the name!” VIDEO. Noua stea a atletismului românesc are 15 ani și a făcut senzație la Europenele U18
„Remember the name!” VIDEO. Noua stea a atletismului românesc are 15 ani și a făcut senzație la Europenele U18
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Top stiri
Sala „Nadia Comăneci” FOTO: Cum arată și cât a costat construcția din Otopeni, finalizată într-un timp foarte scurt
Gimnastica
13:32
Sala „Nadia Comăneci” FOTO: Cum arată și cât a costat construcția din Otopeni, finalizată într-un timp foarte scurt
Citește mai mult
Sala „Nadia Comăneci” FOTO: Cum arată și cât a costat construcția din Otopeni, finalizată într-un timp foarte scurt
Apel disperat către Trump Un campion mondial și european îi cere ajutorul președintelui SUA, după ce i s-a refuzat accesul în America » Care ar fi motivul interdicției
Campionatul Mondial
10:30
Apel disperat către Trump Un campion mondial și european îi cere ajutorul președintelui SUA, după ce i s-a refuzat accesul în America » Care ar fi motivul interdicției
Citește mai mult
Apel disperat către Trump Un campion mondial și european îi cere ajutorul președintelui SUA, după ce i s-a refuzat accesul în America » Care ar fi motivul interdicției
FIFA, Eveniment fără precedent FOTO: Selfieul de final, cu  Messi, Rodri, Djokovic, Tom Brady sau Rio Ferdinand s-a viralizat. Ce au spus protagoniștii
Campionatul Mondial
12:33
FIFA, Eveniment fără precedent FOTO: Selfieul de final, cu Messi, Rodri, Djokovic, Tom Brady sau Rio Ferdinand s-a viralizat. Ce au spus protagoniștii
Citește mai mult
FIFA, Eveniment fără precedent FOTO: Selfieul de final, cu  Messi, Rodri, Djokovic, Tom Brady sau Rio Ferdinand s-a viralizat. Ce au spus protagoniștii
STB are datorii de 1,65 miliarde de lei. Directorul general, la 9 luni de la preluarea funcției: Unii au venit cu soluții, prea mulți au considerat că „merge și așa”
B365
07:57
STB are datorii de 1,65 miliarde de lei. Directorul general, la 9 luni de la preluarea funcției: Unii au venit cu soluții, prea mulți au considerat că „merge și așa”
Citește mai mult
STB are datorii de 1,65 miliarde de lei. Directorul general, la 9 luni de la preluarea funcției: Unii au venit cu soluții, prea mulți au considerat că „merge și așa”

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 15 rapid 6 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share