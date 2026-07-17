- Înaintea debutului noului sezon, FCSB și-a prezentat oficial noul autocar, o adevărată bijuterie printre autocarele echipelor de Superligă.
- Vehiculul, un model Setra în valoare de aproximativ 650.000 de euro, a fost comandat încă de anul trecut de roș-albaștri.
Autocarul a fost folosit deja în cantonamentul din această vară, însă noul branding a fost dezvăluit abia astăzi, cu ocazia partidei cu FC Argeș, din prima etapă a sezonului, disputată în Ghencea.
VIDEO Noul autocar al celor de la FCSB
„Balaurul e noul autocar. E comandă specială, am ales noi toate dotările. Acum o să avem și noi un autocar în care să ne facă plăcere să facem deplasările”, dezvăluia Mihai Stoica.
GOLAZO.ro a fost prezent la stadion și a analizat în detaliu noua achiziție a campioanei. Iată cele mai interesante 7 detalii observate:
- Numărul de pe plăcuța de înmatriculare este 29, o trimitere evidentă către dorința clubului de a cuceri un nou titlu de campioană. FCSB susține în continuare că este continuatoarea Stelei, motiv pentru care consideră că următorul trofeu ar reprezenta al 29-lea titlu din palmares.
- Crucea rămâne prezentă în designul de pe spatele autocarului, un element de identitate care apărea și pe vechiul autocar al clubului.
- La interior, broderia de pe scaune folosește sigla stilizată a FCSB, una dintre cele mai noi identități vizuale ale clubului, regăsită și pe echipamentele albe și portocalii.
- Printre dotările premium se numără trei televizoare, care permit organizarea ședințelor video chiar în timpul deplasărilor.
Galerie foto (18 imagini)
- Deși configurația standard permitea montarea a 60 de scaune, clubul a optat pentru un număr mai mic, pentru a oferi mai mult spațiu și confort jucătorilor.
- Fiecare loc este echipat cu priză proprie, autocarul beneficiază de Wi-Fi, dispune de suporturi pentru laptopuri, dar și de un pat destinat odihnei în timpul călătoriilor lungi.
- Pe partea din spate este inscripționat și sloganul „Trup și suflet pentru culori”, expresie folosită încă din perioada în care echipa evolua sub denumirea Steaua.