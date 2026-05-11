Ce pleașcă au ratat Gigi Becali și FCSB! Ratare de 30 de milioane de euro: dacă ar fi luat titlul, roș-albaștrii ar fi fost cap de serie inclusiv în play-off-ul UCL

FCSB speră să prindă Europa în urma barajului de Conference, însă dacă ar fi fost în Liga Campionilor, ca în precedenții ani, traseul era unul extrem de accesibil

Doar 4 campioane, ale unor țări care nu trimit echipă direct în Champions League, au un coeficient mai bun decât FCSB, dintre cele care vor fi în preliminariile sezonului viitor

FCSB are după ce să plângă. Pierderea play-off-ului și, implicit, a oricărei șanse de a câștiga titlul, i-a anulat complet campioanei din ultimele două ediții șansa de a merge din nou în Champions League.

Regretul e cu atât mai mare cu cât, pe configurația virtuală a preliminariilor UCL din sezonul 2026-2027, FCSB ar fi beneficiat de un traseu extrem de accesibil.

Dacă echipa ar fi luat iarăși titlul, chiar dacă ar fi început tot din turul 1, s-ar fi aflat într-o situație la care nici n-a putut să viseze în precedentele două participări: ar fi fost cap de serie în toate cele 4 tururi preliminare. Inclusiv în play-off.

Simularea ține cont de campioanele care deja sunt încoronate în multe dintre țările din Europa, dar ia în calcul și formațiile care acum se află pe locul 1 în întrecerile unde nu s-a decis nimic matematic, dar mai sunt de disputat cel mult două-trei etape.

Acest traseu ar fi fost posibil grație unor surprize de proporții care au fost înregistrate în multe dintre campionatele care trimit echipa de pe prima poziție în preliminarii. Exemple:

Bulgaria - Levski Sofia

Azerbaidjan - Sabah Baku

Danemarca - Aarhus

Elveția - Thun

Suedia - Mjalby

Norvegia - Viking

În plus, în campionatele care nu sunt decise încă se prefigurează și acolo echipe-surpriză, care sunt pe primul loc în prezent și care au prima șansă să meargă în Champions League. Exemple:

Scoția - Hearts

Austria - LASK Linz

Ungaria - Gyor

Israel - Hapoel Beer Sheva

Toate aceste lucruri vor aduce la startul UCL campioane cu coeficient mic, foarte mic sau chiar zero, așa cum e cazul celor din Elveția și Suedia. Și lipsesc grupări cu coeficient mare, precum Qarabag, Ludogoreț, Young Boys sau Basel, Salzburg, Copenhaga sau Midtjylland, Bodo Glimt, Celtics sau Rangers, Ferencvaros, Maccabi Tel Aviv.

FCSB are un coeficient bun, 25,5 puncte, calculat pentru ultimele 5 ediții. Doar 4 campioane care vor fi în Ligă, la vară, sunt peste zestrea roș-albaștrilor:

Steaua Roșie Belgrad - 46,5 puncte

Dinamo Zagreb - 46,5

Slovan Bratislava - 36

Lech Poznan - 27,250

FCSB - 25,5

Cum în play-off vor fi 5 echipe în urna favoritelor, FCSB ar fi fost cap de serie și ar fi evitat cele 4 formații aflat deasupra ei ca punctaj. Perspectiva ar fi fost una deosebit de accesibilă. Iar un traseu și cu șansă la tragerea la sorți ar fi putut arăta astfel:

Turul 1: Tre Fiori (San Marino)

Turul 2: Flora Tallin (Estonia)

Turul 3: Hapoel Beer Sheva (Israel)

Play-off: Celje (Slovenia)

O participare a FCSB-ului pe tabloul principal din Champions League ar fi însemnat peste 30 de milioane de euro: 18,6 milioane de euro e doar bonusul de participare, unde s-ar juca 4 meciuri pe teren propriu, la care rețeta financiară, în afară de meciurile și drepturile TV din preliminarii, ar putea să fie de de 5-6 milioane de euro. S-ar adăuga și cota de Market Pool, care e mare pentru participare în UCL.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport