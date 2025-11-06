Liniște totală FOTO. Imagini de la momentul de reculegere ținut în memoria lui Emeric Ienei înainte de Basel - FCSB   +7 foto
Minut de reculegere la Basel - FCSB FOTO: Captură - PrimaSport
Europa League

Liniște totală FOTO. Imagini de la momentul de reculegere ținut în memoria lui Emeric Ienei înainte de Basel - FCSB

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 06.11.2025, ora 20:20
alt-text Actualizat: 06.11.2025, ora 20:22
  • Meciul dintre Basel și FCSB a început cu un minut de reculegere în memoria lui Emeric Ienei.
  • Roș-albaștrii au înfruntat echipa elvețiană la o zi după decesul antrenorului care a câștigat Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua, în 1986.

Jucătorii celor de la FCSB au intrat pe teren purtând banderole negre pe braț.

Minut de reculegere la Basel - FCSB

Înaintea startului partidei, cele două echipe au ținut un moment de reculegere la centrul terenului.

Stadionul St. Jakob-Park a amuțit timp de un minut, în memoria legendarului antrenor Emeric Ienei.

Minutul de reculegere în memoria lui Emeric Ienei, la Basel - FCSB
Minutul de reculegere în memoria lui Emeric Ienei, la Basel - FCSB

Galerie foto (7 imagini)

Minutul de reculegere în memoria lui Emeric Ienei, la Basel - FCSB Minutul de reculegere în memoria lui Emeric Ienei, la Basel - FCSB Minutul de reculegere în memoria lui Emeric Ienei, la Basel - FCSB Minutul de reculegere în memoria lui Emeric Ienei, la Basel - FCSB Minutul de reculegere în memoria lui Emeric Ienei, la Basel - FCSB
+7 Foto
Finalul momentului dedicat antrenorului român a fost acompaniat de un ropot de aplauze din partea publicului prezent pe arenă.

Cariera lui Emeric Ienei

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.

În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.

Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

6 meciuri
a strâns Emeric Ienei pentru echipa națională a României, ca fotbalist

Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.

Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:

  • Campionatul Mondial din 1990 
  • Campionatul European din 2000

Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.

Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele Traian Băsescu.

În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna 1-2
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

