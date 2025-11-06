Liniște totală FOTO. Imagini de la momentul de reculegere ținut în memoria lui Emeric Ienei înainte de Basel - FCSB

- Meciul dintre Basel și FCSB a început cu un minut de reculegere în memoria lui Emeric Ienei.
- Roș-albaștrii au înfruntat echipa elvețiană la o zi după decesul antrenorului care a câștigat Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua, în 1986.
Jucătorii celor de la FCSB au intrat pe teren purtând banderole negre pe braț.
Minut de reculegere la Basel - FCSB
Înaintea startului partidei, cele două echipe au ținut un moment de reculegere la centrul terenului.
Stadionul St. Jakob-Park a amuțit timp de un minut, în memoria legendarului antrenor Emeric Ienei.
Galerie foto (7 imagini)
Finalul momentului dedicat antrenorului român a fost acompaniat de un ropot de aplauze din partea publicului prezent pe arenă.
Cariera lui Emeric Ienei
Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.
În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.
Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.
Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.
Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:
- Campionatul Mondial din 1990
- Campionatul European din 2000
Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.
Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele Traian Băsescu.
În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- FCSB - Bologna 1-2
- 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)