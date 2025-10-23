Asamoah a fost externat  Când va putea reveni pe gazon fostul mijlocaș de la FCU Craiova 

Samuel Asamoah (31 de ani) a fost externat după accidentarea teribilă pe care a suferit-o în China, în urma căreia ar fi putut rămâne paralizat.

Accidentarea s-a petrecut la partida dintre Guangxi Pingguo Haliao, echipa lui Asamoah, și Chongqing Tonglianglong, din liga secundă chineză.

Asamoah a fost împins de un adversar, a căzut și s-a lovit cu capul de panourile publicitare de la marginea terenului.

Samuel Asamoah a fost externat! Când va putea reveni pe teren

Samuel Asamoah a fost operat în China pe 8 octombrie, la spitalul Universității de Medicină Guangxi.

Ulterior, a început procesul de recuperare sub atenta supraveghere a medicilor.

Zilele trecute, mijlocașul din Ghana a fost externat și a efectuat primele exerciții de recuperare în sala de forță.

Conform digisport.ro, Asamoah ar putea reveni pe gazon peste aproximativ două luni. Acest scenariu este cel mai fericit pentru fostul jucător de la FCU Craiova, după ce, inițial, nu se știa dacă va mai putea merge.

Chongqing Tongliang Dragon defeated Guangxi Pingguo Haliao 2:0 to regain momentum. The referee, however, seemed to turn a blind eye to their rough challenges. As per Guangxi's medical report, Samuel Asamoah has injured spinal cord. His future career - even life, is at risk. pic.twitter.com/dfV5CvYO75 — China Sports Vision 2050 (@CSV2050) October 6, 2025

