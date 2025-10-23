Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat meciuri pentru pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei!

Antrenorul echipei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups (49 de ani), și jucătorul echipei Miami Heat, Terry Rozier (31 de ani), au fost arestați joi în cadrul unei vaste operațiuni desfășurate de autorități.

Ancheta a vizat o rețea complexă de pariuri sportive ilegale și jocuri de poker trucate, susținute de rețelele mafiote, conform espn.com.

Terry Rozier, acuzat că a folosit informații confidențiale din NBA pentru trucarea pariurilor

Potrivit directorului FBI, Kash Patel, acest caz implică patru familii mafiote și rețele de crimă organizată cu „sume tulburătoare” de bani.

Terry Rozier, fundașul echipei Miami Heat, este acuzat că a furnizat informații confidențiale din interiorul NBA către o rețea de pariuri ilegale, în schimbul unor sume de bani sau cote din profiturile obținute prin pariuri.

Autoritățile susțin că Rozier avea acces la date sensibile care puteau influența rezultatul meciurilor sau performanțele jucătorilor.

34 de persoane au fost reținute în urma investigației, care s-a întins pe parcursul mai multor ani și a acoperit 11 state americane

Avocatul jucătorului a declarat că Rozier a colaborat cu autoritățile și că a fost deja audiat de mai multe ori în 2023, atât de FBI, cât și de NBA.

Un episod important în anchetă îl reprezintă meciul din 23 martie 2023 dintre Charlotte Hornets și New Orleans Pelicans (115-96), când Rozier a jucat doar 10 minute, invocând o accidentare.

Înaintea meciului, casele de pariuri au observat un val suspect de pariuri pe performanțele sub așteptări ale jucătorului: 30 de pariuri plasate în mai puțin de o oră, totalizând aproximativ 14.000 dolari.

Este una dintre cele mai îndrăznețe scheme de corupție sportivă de la legalizarea pariurilor online în SUA Joseph Nocella Jr., procurorul SUA pentru Districtul de Est al New York-ului

Ancheta este legată de scandalul fostului jucător al echipei Toronto Raptors, Jontay Porter, care a fost exclus pe viață din NBA în 2024, după ce a recunoscut că a jucat intenționat mai slab în două meciuri pentru a influența pariurile.

Chauncey Billups, implicat într-o schemă de poker ilegal susținută de rețelele mafiote

Chauncey Billups, antrenorul echipei Portland Trail Blazers și fost campion NBA, a fost reținut în Oregon și este acuzat de implicare într-o schemă de trucare a jocurilor de poker desfășurate ilegal.

Procurorii susțin că rețeaua ar fi folosit tehnologie specială pentru a trișa, reușind să obțină milioane de dolari de la jucători din zona New York-ului.

Printre persoanele arestate se numără și Damon Jones (49 de ani), fost jucător și antrenor asistent al echipei Cleveland Cavaliers, care este implicat în ambele dosare.

Jones a jucat pentru 10 echipe NBA de-a lungul unei cariere de 11 ani (1998–2009) și a fost antrenor secund la Cavaliers între 2016 și 2018.

Echipele la care a jucat Damon Jones:

New Jersey Nets

Boston Celtics

Golden State Warriors

Dallas Mavericks

Vancouver Grizzlies

Detroit Pistons

Sacramento Kings

Milwaukee Bucks

Miami Heat

Cleveland Cavaliers

Comisarul NBA, Adam Silver, a declarat recent că liga lucrează îndeaproape cu partenerii din domeniul pariurilor pentru a preveni astfel de incidente.

Le-am cerut unora dintre partenerii noștri să elimine anumite pariuri individuale, mai ales cele care pot fi ușor manipulate. Învățăm din mers și încercăm să implementăm măsuri suplimentare de control Adam Silver în cadrul emisiunii The Pat McAfee Show.

