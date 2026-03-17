„Mergem la CEDO!” FCSB a prins curaj în „războiul” cu CSA Steaua, după decizia de la palmaresul Craiovei » Planul lui Gigi Becali

Publicat: 17.03.2026, ora 18:05
Actualizat: 17.03.2026, ora 18:14
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a anunțat că va înainta o acțiune la CEDO pentru a recupera numele, istoria și palmaresul Stelei, după ce a văzut decizia Curții de Apel Timișoara în cazul palmaresului Universității Craiova.

Curtea de Apel Timișoara a publicat motivarea deciziei prin care, în februarie, a respins apelul formulat de Clubul Sportiv Universitatea Craiova, club sportiv de drept public, în procesul pentru palmaresul istoric al echipei de fotbal.

Motivarea explică raționamentul instanței și motivele pentru care palmaresul echipei a fost considerat ca aparținând continuării activității echipei transferate către FC U Craiova SA, societatea patronată de Adrian Mititelu și aflată acum în faliment.

FCSB merge la CEDO pentru a recupera numele, istoria și palmaresul Stelei

Inspirat de decizia oferită în cazul Universității Craiova, Gigi Becali a anunțat că se va folosi de motivarea din acel dosar pentru a recâștiga numele, istoria, dar și palmaresul Stelei.

„Stai să vezi, știi ce scrie în motivarea lui Mititelu? Scrie așa: «cine face continuitatea deține palmaresul și istoria. Nu poate pretinde echipa lui Rotaru, cum spune reclamanta că a stat undeva palmaresul și după aia a revenit».

Exact ce spun ăștia că a atârnat palmaresul în cui la CSA și acum a revenit. E, cu asta, ieri am dat ordinul la CEDO!

Pentru că nu mai avem cale de atac și nici revizuire, că nu suntem în termen și atunci nu putem decât la CEDO ca judecată neechilibrată, neuniformă. Într-un fel a spus acolo, într-un fel aici.

Două hotărâri judecătorești ÎCCJ, care se contrazic. Noi mergem la CEDO și de la CEDO venim înapoi la revizuire”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Am dat la doi avocați. Asta al meu, de la București, o să o ia să o echilibreze, să mi-o dea mie să o citesc eu. Că pot să fie ei cei mai mari avocați de pe glob. Inteligența trebuie să citească lucrurile esențiale. Trebuie să ai inteligență, să formulezi fraza, cu chestiunile juridice, ca să înțeleagă judecătorul mai bine. După i-o trimite avocatului de la Cluj. Ăla e profesor în drept constituțional și în procese CEDO: Chiriță! Și după aia o să vedem Gigi Becali, finanțator FCSB.

Gigi Becali, motivat de decizia din dosarul palmaresului Universității Craiova

Patronul campioanei en-titre din Liga 1 se așteaptă ca o astfel de decizie, precum cea referitoare la palmaresul Craiovei, să fie luată și în speța palmaresului Stelei:

„Este exact aia a noastră. Exact așa spune judecătorul: «Nu poate pretinde să aibă pretenții la palmares, așa cum spune el, că a stat atârnat. A stat în conservare». Zice aici. Palmaresul nu stă în conservare. Palmaresul stă în conservare dacă nu îl preia nimeni.

CSA nu a mai făcut deloc echipă de fotbal. Dar după 25 de ani a făcut echipă. Dacă nu continui, e moartă. O iei de la zero. Palmaresul, ca să îl ai, și să ai istoria, trebuie să le continue cineva. Nu poți spune că ai atârnat în cuier și vii după 10 ani să îl iei din nou.

Spune clar că CS U Craiova a predat echipa de fotbal și nu a mai avut dreptul să facă. La fel și la CSA. Bă, dacă s-a predat secția de fotbal? A preluat-o cineva, el e continuatorul. El are istoria.

L-ai predat pe Vasile. «Ăsta e copilul, ia-l, l-am botezat Vasile! L-ai înfiat! Tot Vasile îl cheamă, cum să îl schimbi pe Vasile? Că s-a născut Vasile»”.

Ce se va întâmpla dacă FCSB va avea câștig de cauză la CEDO

În cazul în care planul lui Becali va avea succes, conform spuselor patronului de la FCSB, gruparea bucureșteană va avea din nou dreptul de a folosi numele și palmaresul Stelei.

„După vii cu hotărârea de la CEDO și spune «domne, revizuire la hotărârea aia». Deține palmaresul, istoria și ca atare atrage și numele .

Revizuiesc toate! Toate înapoi! Bă, trebuie doar să schimbi numele! Vine perfect! Aia (n.r. - hotărârea din dosarul Craiovei) se mulează perfect pe a noastră”.

Cum s-a desfășurat procesul pentru palmares dintre CSA Steaua și FCSB

Procesul inițiat în 2017 privind palmaresul Stelei a primit pronunțare în 2023, când instanța a stabilit că trofeele echipei de fotbal Steaua București din 1947 și până în 1998 aparțin CSA, iar FCSB nu are drept de a folosi în scopuri comerciale sau sportive palmaresul din intervalul 2003-2017.

În februarie 2025, FCSB a făcut recurs în cadrul acestui proces, care a fost admis de ÎCCJ, iar pe 4 iunie 2025 s-a dat decizia definitivă.

