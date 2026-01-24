FCSB - CFR nu atrage fanii Câte bilete s-au vândut până acum pentru derby-ul etapei

Partida dintre FCSB și CFR Cluj nu a stârnit un interes mare în rândul suporterilor, chiar dacă meciul are o importanță enormă pentru ambele echipe.

FCSB - CFR Cluj se joacă duminică, de la 20:00, pe Arena Națională. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Ambele formații au avut un sezon sub așteptări, fiind clasate în acest moment pe locuri de play-out.

Câte bilete s-au vândut la FCSB - CFR Cluj

Deși duelul dintre FCSB și CFR Cluj are o miză mare pentru calificarea în play-off, partida nu a stârnit un interes ridicat în rândul suporterilor.

Conform fanatik.ro, aproximativ 5.000 de suporterii și-au achiziționat bilete, cu o zi înainte de meci. 10.000 de suporteri sunt așteptați pe Arena Națională la partida de duminică seară.

Pe lângă rezultatele modeste din acest sezon înregistrate de cele două formații, un alt factor important ar putea influența asistența la meci: vremea. În București, la ora partidei, vor fi 3 grade.

Prețul biletelor la FCSB - CFR Cluj:

PELUZA – INEL 1 – 30 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 - 60 LEI

VIP 3 - 150 LEI

VIP 2 - 200 LEI

VIP 1 - 300 LEI

Tichetele sunt disponibile online pe platforma de ticketing a clubului.

Înaintea duelului, FCSB ocupă locul 9 în Liga 1, cu 31 de puncte acumulate, în timp ce „feroviarii” se află pe poziția a zecea, cu 29 de puncte.

