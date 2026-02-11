Pierde FCSB o șansă imensă? Se prefigurează surprize mari în Europa și, implicit, cele mai accesibile preliminarii de Champions League

Dacă FCSB va rata titlul în Liga 1, roș-albaștrii vor da, implicit, cu piciorul unei șanse imense de a accesa tabloul principal de UEFA Champions League.

În Suedia și Norvegia au câștigat titlul două nume fără experiență europeană, dar și în alte ligi se anunță campioane surprinzătoare. Pe listă: Scoția, Elveția, Bulgaria, Cipru.

Dacă FCSB ar câștiga titlul și în preliminarii ar participa, din celelalte țări, echipele care acum sunt pe primul loc, traseul în Champions League ar fi unul facil pentru roș-albaștri.

FCSB a încercat fără succes în precedentele două ediții ale cupelor europene să se califice la masa bogaților, adică în grupa XXL a UEFA Champions League.

În 2024, s-a oprit în turul 3, eliminată de Sparta Praga, în 2025 s-a făcut de rușine, scoasă de macedonenii de la Shkendija, dar chiar și dacă ar fi mers mai departe, în turul 3 ar fi dat peste Qarabag, formație care a avut un parcurs senzațional în acest sezon de Liga Campionilor, în care s-a calificat în faza eliminatorie, în play-off-ul optimilor de finală.

Acum, pentru FCSB, nu doar că titlul e departe, dar echipa e în pericol de a nu prinde nici măcar play-off-ul. Ratarea campionatului în acest sezon ar fi o lovitură dublă. În afara faptului că nu va reuși să-și apere trofeul cucerit în ultimii 2 ani, FCSB ar rata o șansă uriașă care se prefigurează pentru preliminariile Champions, din iulie-august 2026.

Surprize imense în Norvegia și Suedia

Se întrevăd foarte mari surprize în campionatele care nu trimit câștigătoarea direct pe tabloul UCL, ceea ce înseamnă că preliminariile vor conține multe nume fără anvergură europeană.

Deja două campionate tari și-au desemnat campioana care va merge în preliminariile Ligii și ambele sunt surprize colosale: Mjalby a cucerit titlul în Suedia, în fața lui Malmo, în vreme ce Viking a câștigat duelul cu Bodo Glimt în Norvegia.

Bodo e o echipă care are un coeficient european formidabil, a trecut de pragul de 60 de puncte, dar pierzând titlul nu va fi pe traseul campioanelor.

Dintre formațiile care au încă șanse la titlu și ar putea fi în preliminariile UCL și sunt peste Bodo, raportat la coeficient, există un singur exemplu: Olympiakos Pireu, care deocamdată e pe locul 2 în Grecia!

În prezent, în multe alte țări pe primul loc, unele chiar la distanță mare, se află nume surpriză:

Elveția - Thun

Scoția - Heart

Bulgaria - Levski

Azerbaidjan - Sabah Baku

Polonia - Jagiellonia

Cipru - Omonia Nicosia

Ucraina - LNZ Cherkasy

Danemarca - Aarhus

Israel - Beer Sheva

De regulă, aceste țări au propus campioane care au reprezentat ceva solid în preliminariile Champions League în ultimii ani: Young Boys Berna și Basel (Elveția), Celtic și Rangers (Scoția), Ludogoreț (Bulgaria), Qarabag (Azerbaidjan), Pafos (Cipru), Șahtior, Dinamo Kiev (Ucraina), Copenhaga (Danemarca), Maccabi Tel Aviv și Maccabi Haifa (Israel).

Dacă toate aceste campionate s-ar termina cu configurația din acest moment, dar FCSB ar reuși să meargă din nou în Champions League, adică să ia titlul, traseul ar fi unul care cel puțin până în play-off s-ar arăta accesibil.

Datorită coeficientului, FCSB ar fi cap de serie în primele 3 tururi preliminare, abia în play-off lista adversarelor ar fi una redutabilă: Dinamo Zagreb, Steaua Roșie, Salzburg, Ferencvaros și Slovan Bratislava.

7,50 e cota pe care FCSB o are la Superbet pentru a câștiga campionatul, e a 4-a favorită, după Craiova (3,75), Rapid (3,75) și Dinamo (4,50)

Pentru Dinamo sau Rapid ar fi infernal

În schimb, dacă titlul va fi câștigat de una din trioul Craiova, Dinamo, Rapid, mai ales de una dintre ultimele două, atunci avantajul unor mari surprize în alte campionate dispare pentru campioana României.

Motivul? Cele 3 nu au un coeficient la nivelul la care a ajuns FCSB. Dinamo și Rapid sunt chiar zero la acest capitol și nu vor fi cap de serie nici măcar în primul tur preliminar, unde printre adversare s-ar putea afla direct nume precum Ferencvaros, Slovan Bratislava, Kairat, Levski.

Universitatea Craiova are un coeficient de 10,5 puncte, mult sub FCSB (25). Olteniii ar fi cap de serie în turul 1, după care s-ar situa doar în urna out-siderilor.

De când Cupa Campionilor a trecut la denumirea de Champions League și la formatul cu grupe și apoi cu tabloul de 36 de formații, cele 3, Dinamo, Rapid și Craiova, n-au fost niciodată prezente.

În schimb, România a avut 12 prezențe, împărțite astfel

FCSB - 4 prezențe

Steaua - 3

CFR Cluj - 3

Urziceni - 1

Oțelul - 1

2013 a fost ultimul an în care România a avut echipă în grupele Champions League: FCSB s-a calificat după ce le-a eliminat pe Vardar Skopje, Dinamo Tbilisi și Legia Varșovia

Ce e mai probabil pentru România: în UCL sau la CM?

Au trecut perioade lungi de când România n-a mai fost prezentă la un turneu final de Campionat Mondial sau în Champions League.

Un CM n-am mai bifat din 1998, meciuri în UCL din 2023-2014. Care variantă e mai plauzibilă dintre cele două? În oferta casei de pariuri Superbet există cotație pentru aceste realizări.

România va avea reprezentantă în faza principală a UCL Cotă 10,00

România se va califica la Campionatul Mondial 2026 Cotă 10,00

