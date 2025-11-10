Rădoi a renunțat la bani Rotaru a explicat cum a plecat Mirel de la U Craiova: „Aceasta este înțelegerea financiară”

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a dezvăluit că Mirel Rădoi (44 de ani) a renunțat la sumele de bani care i se cuveneau doar pentru a pleca din funcția de antrenor.

Deși contractul său includea o clauză de reziliere de 250.000 de euro, fostul selecționer a ales să plece, iar Mihai Rotaru a precizat că despărțirea s-a realizat pe cale amiabilă.

Rotaru a explicat că tehnicianul nu a mai vrut salariul, pentru a pleca de la U Craiova

„ Este o înțelegere amiabilă, în care el a renunțat la drepturile salariale pentru luna octombrie, lună care ar fi fost scadentă la 15 noiembrie, și, bineînțeles, pentru cele opt zile din luna noiembrie.

Aceasta este înțelegerea financiară”, a declarat Rotaru, în timpul conferinței de presă.

Antrenorul încasase un salariu lunar de 17.000 de euro, iar suma totală la care a renunțat, incluzând și zilele lucrate din noiembrie, se ridică la aproximativ 22.000 de euro, potrivit fanatik.ro.

44 de meciuri a adunat Mirel Rădoi pe banca oltenilor, în care a obținut o medie de 1.77 puncte pe meci, după cele 23 de victorii, 9 remize și 12 înfrângeri

Pe parcursul sezonului 2025-2026, tehnicianul a avut multiple reacții nervoase.

S-a certat cu suporterii, a avut conflicte și în vestiar (vezi cazul Baiaram), iar la cel mai bun meci al sezonului făcut de olteni (victoria recentă cu Rapid Viena, în Conference League, scor 0-1) a fost eliminat.

Aseară și-a luat la revedere de la jucători, apoi am avut o discuție până târziu în noapte, pentru a-l convinge pe toate căile să rămână, deoarece am crezut în acest proiect. Au fost câteva motive, însă cel mai des invocate au fost cele emoționale, pentru că acest proiect l-a epuizat cumva și preferă să facă un pas în spate Mihai Rotaru

U Craiova se află pe locul patru în Superliga, cu 29 de puncte acumulate, după cele 16 meciuri jucate.

