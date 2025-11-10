Rădoi a renunțat la bani Rotaru a explicat cum a plecat Mirel de la U Craiova: „Aceasta este înțelegerea financiară” +23 foto
Mirel Rădoi. Foto: Sportpictures
Superliga

Rădoi a renunțat la bani Rotaru a explicat cum a plecat Mirel de la U Craiova: „Aceasta este înțelegerea financiară”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.11.2025, ora 18:36
alt-text Actualizat: 10.11.2025, ora 18:52
  • Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a dezvăluit că Mirel Rădoi (44 de ani) a renunțat la sumele de bani care i se cuveneau doar pentru a pleca din funcția de antrenor.

Deși contractul său includea o clauză de reziliere de 250.000 de euro, fostul selecționer a ales să plece, iar Mihai Rotaru a precizat că despărțirea s-a realizat pe cale amiabilă.

„În România e un fotbal mai sănătos” Analiza unui fost jucător sârb, trecut prin Liga 1: „E nevoie de multe schimbări aici”
Citește și
„În România e un fotbal mai sănătos” Analiza unui fost jucător sârb, trecut prin Liga 1: „E nevoie de multe schimbări aici”
Citește mai mult
„În România e un fotbal mai sănătos” Analiza unui fost jucător sârb, trecut prin Liga 1: „E nevoie de multe schimbări aici”

Rotaru a explicat că tehnicianul nu a mai vrut salariul, pentru a pleca de la U Craiova

Este o înțelegere amiabilă, în care el a renunțat la drepturile salariale pentru luna octombrie, lună care ar fi fost scadentă la 15 noiembrie, și, bineînțeles, pentru cele opt zile din luna noiembrie.

Aceasta este înțelegerea financiară”, a declarat Rotaru, în timpul conferinței de presă.

Antrenorul încasase un salariu lunar de 17.000 de euro, iar suma totală la care a renunțat, incluzând și zilele lucrate din noiembrie, se ridică la aproximativ 22.000 de euro, potrivit fanatik.ro.

44 de meciuri
a adunat Mirel Rădoi pe banca oltenilor, în care a obținut o medie de 1.77 puncte pe meci, după cele 23 de victorii, 9 remize și 12 înfrângeri

Pe parcursul sezonului 2025-2026, tehnicianul a avut multiple reacții nervoase.

S-a certat cu suporterii, a avut conflicte și în vestiar (vezi cazul Baiaram), iar la cel mai bun meci al sezonului făcut de olteni (victoria recentă cu Rapid Viena, în Conference League, scor 0-1) a fost eliminat.

Aseară și-a luat la revedere de la jucători, apoi am avut o discuție până târziu în noapte, pentru a-l convinge pe toate căile să rămână, deoarece am crezut în acest proiect. Au fost câteva motive, însă cel mai des invocate au fost cele emoționale, pentru că acest proiect l-a epuizat cumva și preferă să facă un pas în spate Mihai Rotaru

U Craiova se află pe locul patru în Superliga, cu 29 de puncte acumulate, după cele 16 meciuri jucate.

Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (23 imagini)

Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+23 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Titlu câștigat pe viscol FOTO. Portarul campioanei a deszăpezit terenul + Cine a marcat un gol fabulos
Campionate
16:37
Titlu câștigat pe viscol FOTO. Portarul campioanei a deszăpezit terenul + Cine a marcat un gol fabulos
Citește mai mult
Titlu câștigat pe viscol FOTO. Portarul campioanei a deszăpezit terenul + Cine a marcat un gol fabulos
„Nu vreau să ajung ca Ganea” Conform lui Mihai Rotaru, Rădoi s-a retras de teama unui episod violent pe bancă
Superliga
16:03
„Nu vreau să ajung ca Ganea” Conform lui Mihai Rotaru, Rădoi s-a retras de teama unui episod violent pe bancă
Citește mai mult
„Nu vreau să ajung ca Ganea” Conform lui Mihai Rotaru, Rădoi s-a retras de teama unui episod violent pe bancă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului și crede că asta este „o incompatibilitate”
INTERVIU Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului și crede că asta este „o incompatibilitate”
INTERVIU Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului și crede că asta este „o incompatibilitate”
Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 mihai rotaru
Știrile zilei din sport
Șoc în Liga 1  Jucătorii ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe chiar în acest sezon! FRF a demarat deja o anchetă!
Superliga
10.11
Șoc în Liga 1 Jucătorii ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe chiar în acest sezon! FRF a demarat deja o anchetă!
Citește mai mult
Șoc în Liga 1  Jucătorii ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe chiar în acest sezon! FRF a demarat deja o anchetă!
Primarul, amenințări cu clauze abuzive Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante 
Liga 2
10.11
Primarul, amenințări cu clauze abuzive Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante
Citește mai mult
Primarul, amenințări cu clauze abuzive Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante 
„Poate îl iau la FCSB”   Reacția lui Becali după ce Rădoi și-a dat demisia: „E foarte orgolios, înseamnă că cineva s-a implicat la echipă”
Superliga
10.11
„Poate îl iau la FCSB” Reacția lui Becali după ce Rădoi și-a dat demisia: „E foarte orgolios, înseamnă că cineva s-a implicat la echipă”
Citește mai mult
„Poate îl iau la FCSB”   Reacția lui Becali după ce Rădoi și-a dat demisia: „E foarte orgolios, înseamnă că cineva s-a implicat la echipă”
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Superliga
10.11
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Citește mai mult
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:46
„Atât de inconștient să fii” L-a lăsat mască pe MM! A fugit din cantonamentul FCSB și s-a întors direct la micul dejun
„Atât de inconștient să fii” L-a lăsat mască pe MM! A fugit din cantonamentul FCSB și s-a întors direct la micul dejun
22:49
A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului
A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului
22:13
Ce obiectiv are Dinamo Andrei Nicolescu: „Nu cred că găsesc în lot un jucător cu experiența unui meci decisiv la titlu”
Ce obiectiv are Dinamo Andrei Nicolescu: „Nu cred că găsesc în lot un jucător cu experiența unui meci decisiv la titlu”
22:22
Măsuri fără precedent MM Stoica anunță sancțiuni dure la FCSB: „Picătura care a umplut găleata! Vor fi amenzi unice în România”
Măsuri fără precedent MM Stoica anunță sancțiuni dure la FCSB: „Picătura care a umplut găleata! Vor fi amenzi unice în România”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Top stiri din sport
Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț:  „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”
Superliga
10.11
Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț: „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”
Citește mai mult
Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț:  „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă
Stranieri
10.11
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă
Citește mai mult
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru
Diverse
10.11
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru
Citește mai mult
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru
„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor
Tenis
10.11
„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor
Citește mai mult
„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 18 rapid 6 Universitatea Craiova 35 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
11.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share