FCSB salvează rivala Ajutor nesperat pentru echipa care îi poate lua locul în play-off: „Luăm și licența UEFA”
Joao Paulo FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro
Superliga

FCSB salvează rivala Ajutor nesperat pentru echipa care îi poate lua locul în play-off: „Luăm și licența UEFA”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 01.02.2026, ora 20:10
alt-text Actualizat: 01.02.2026, ora 20:51
  • Banii pe care Oțelul Galați îi va încasa de pe urma transferului lui Joao Paulo (27 de ani) la FCSB vor rezolva problemele financiare ale clubului.

Transferul lui Joao Paulo la FCSB este o adevărată gură de oxigen pentru Oțelul.

FCSB, de neoprit Campioana anunță încă două transferuri: „Vin săptămâna asta”
Citește și
FCSB, de neoprit Campioana anunță încă două transferuri: „Vin săptămâna asta”
Citește mai mult
FCSB, de neoprit Campioana anunță încă două transferuri: „Vin săptămâna asta”

Transferul lui Joao Paulo la FCSB o salvează pe Oțelul

Președintele gălățenilor a anunțat cum va folosi clubul suma pe care o va încasa de la FCSB.

„Este o sumă care ne ajută să aducem salariile jucătorilor la zi și să luăm licența pentru sezonul viitor. De altfel, vom aplica și pentru licența UEFA.

Este un jucător de care ne despărțim greu, dar clubul este mai presus decât orice jucător. Repet, ne ajută să ne plătim toate salariile”, a spus Cristian Munteanu, potrivit digisport.ro.

Odată cu despărțirea de Joao Paulo, Munteanu anunță că Oțelul nu se va mai despărți de nimeni:

„Vreau să specific că este ultimul jucător care pleacă din tabăra noastră. Lameira va rămâne, nu mai vindem pe nimeni până în vară. L-am adus pe Bruno Paz știind că un jucător de la mijloc va pleca”.

Probleme financiare pentru Oțelul

Echipa pregătită de Laszlo Balint a traversat momente dificile din punct de vedere financiar în ultimele sezoane.

După ce Liberty, sponsorul principal, nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, Oțelul Galați a acumulat restanțe salariale față de mai mulți jucători.

Mai mult, gălățenii au primit interdicție la transferuri, în prima parte a acestui sezon, după ce Samy Bourard a reclamat clubul la FIFA.

În cele din urmă, Oțelul a plătit datoria față de fotbalistul belgian și a scăpat de sancțiune.

Un alt episod a avut loc la sfârșitul anului trecut, când Vadik Murria a părăsit echipa din cauza restanțelor salariale.

În cele din urmă, fundașul s-a alăturat clubului din liga a treia spaniolă, Unionistas CF.

Joao Paulo, a treilea nou-venit la FCSB în această iarnă

Inițial, agenții lui Joao Paulo nu au acceptat salariul propus de FCSB și au forțat o creștere a sumei, însă, în final, au accepat oferta campioanei României.

Jucătorul urmează să ajungă la București, în această seară, pentru a efectua vizita medicală și pentru a semna angajamentul cu FCSB.

700.000 de euro
este cota de piață a lui Joao Paulo, conform transfermarkt.com

Fotbalistul ar putea debuta pentru „roș-albaștrii” joi, de la ora 20:00, pe Arena Națională, în duelul dintre FCSB și FC Botoșani, din etapa #25 a Ligii 1.

Până în acest moment, FCSB a mai parafat două înțelegi în perioada de mercato din această iarnă:

  • Andre Duarte (28 de ani), fundaș central - liber de contract, ultima dată la Ujpest
  • Ofri Arad (27 de ani), mijlocaș defensiv - liber de contract, ultima dată la Kairat Almaty

Citește și

Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid
Campionate
16:59
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid
Citește mai mult
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid
Starul NBA a încălcat regulile antidrog Suspendare de 25 de meciuri pentru jucătorul cu 9 prezențe în All-Star Game » „Greșeala” îl costă o avere
Baschet
13:57
Starul NBA a încălcat regulile antidrog Suspendare de 25 de meciuri pentru jucătorul cu 9 prezențe în All-Star Game » „Greșeala” îl costă o avere
Citește mai mult
Starul NBA a încălcat regulile antidrog Suspendare de 25 de meciuri pentru jucătorul cu 9 prezențe în All-Star Game » „Greșeala” îl costă o avere

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
otelul galati Joao Paulo datorii salarii superliga
Știrile zilei din sport
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
Superliga
01.02
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
Citește mai mult
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!”
Superliga
01.02
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!”
Citește mai mult
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!”
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
Superliga
01.02
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
Citește mai mult
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
Liga 3
01.02
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
Citește mai mult
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
PAOK, o mare de torțe Despărțire emoționantă de fanii dispăruți în accidentul din România, la primul meci al alb-negrilor la Salonic
PAOK, o mare de torțe Despărțire emoționantă de fanii dispăruți în accidentul din România, la primul meci al alb-negrilor la Salonic
23:33
I-a răspuns după 2 luni! Becali și Rădoi, discuție despre transferuri: „Era și pe lista lui la Craiova!” + de ce îi respingea apelurile
I-a răspuns după 2 luni! Becali și Rădoi, discuție despre transferuri: „Era și pe lista lui la Craiova!” + de ce îi respingea apelurile
22:22
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
23:17
„Era cam gata fără victorie” VIDEO. Tănase a tremurat serios după ce a ratat penalty-ul cu Csikszereda: „Nu mai vedeam nimic”
 „Era cam gata fără victorie”  VIDEO.  Tănase a tremurat serios după ce a ratat penalty-ul cu Csikszereda: „Nu mai vedeam nimic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Top stiri din sport
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Superliga
01.02
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Citește mai mult
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
Stranieri
01.02
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
Citește mai mult
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
&nbsp;Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are&nbsp; 10 victorii &icirc;n ultimele 11 etape din Serie A!
Stranieri
01.02
Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are 10 victorii în ultimele 11 etape din Serie A!
Citește mai mult
&nbsp;Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are&nbsp; 10 victorii &icirc;n ultimele 11 etape din Serie A!
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid
Campionate
01.02
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid
Citește mai mult
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid

Echipe/Competiții

fcsb 100 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 29 rapid 22 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 11

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
02.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share