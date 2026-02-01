FCSB salvează rivala Ajutor nesperat pentru echipa care îi poate lua locul în play-off: „Luăm și licența UEFA”

Banii pe care Oțelul Galați îi va încasa de pe urma transferului lui Joao Paulo (27 de ani) la FCSB vor rezolva problemele financiare ale clubului.

Transferul lui Joao Paulo la FCSB este o adevărată gură de oxigen pentru Oțelul.

Transferul lui Joao Paulo la FCSB o salvează pe Oțelul

Președintele gălățenilor a anunțat cum va folosi clubul suma pe care o va încasa de la FCSB.

„Este o sumă care ne ajută să aducem salariile jucătorilor la zi și să luăm licența pentru sezonul viitor. De altfel, vom aplica și pentru licența UEFA.

Este un jucător de care ne despărțim greu, dar clubul este mai presus decât orice jucător. Repet, ne ajută să ne plătim toate salariile”, a spus Cristian Munteanu, potrivit digisport.ro.

Odată cu despărțirea de Joao Paulo, Munteanu anunță că Oțelul nu se va mai despărți de nimeni:

„Vreau să specific că este ultimul jucător care pleacă din tabăra noastră. Lameira va rămâne, nu mai vindem pe nimeni până în vară. L-am adus pe Bruno Paz știind că un jucător de la mijloc va pleca”.

Probleme financiare pentru Oțelul

Echipa pregătită de Laszlo Balint a traversat momente dificile din punct de vedere financiar în ultimele sezoane.

După ce Liberty, sponsorul principal, nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, Oțelul Galați a acumulat restanțe salariale față de mai mulți jucători.

Mai mult, gălățenii au primit interdicție la transferuri, în prima parte a acestui sezon, după ce Samy Bourard a reclamat clubul la FIFA.

În cele din urmă, Oțelul a plătit datoria față de fotbalistul belgian și a scăpat de sancțiune.

Un alt episod a avut loc la sfârșitul anului trecut, când Vadik Murria a părăsit echipa din cauza restanțelor salariale.

În cele din urmă, fundașul s-a alăturat clubului din liga a treia spaniolă, Unionistas CF.

Joao Paulo, a treilea nou-venit la FCSB în această iarnă

Inițial, agenții lui Joao Paulo nu au acceptat salariul propus de FCSB și au forțat o creștere a sumei, însă, în final, au accepat oferta campioanei României.

Jucătorul urmează să ajungă la București, în această seară, pentru a efectua vizita medicală și pentru a semna angajamentul cu FCSB.

700.000 de euro este cota de piață a lui Joao Paulo, conform transfermarkt.com

Fotbalistul ar putea debuta pentru „roș-albaștrii” joi, de la ora 20:00, pe Arena Națională, în duelul dintre FCSB și FC Botoșani, din etapa #25 a Ligii 1.

Până în acest moment, FCSB a mai parafat două înțelegi în perioada de mercato din această iarnă:

Andre Duarte (28 de ani), fundaș central - liber de contract, ultima dată la Ujpest

(28 de ani), fundaș central - liber de contract, ultima dată la Ujpest Ofri Arad (27 de ani), mijlocaș defensiv - liber de contract, ultima dată la Kairat Almaty

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport