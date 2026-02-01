Joao Paulo (27 de ani), noul jucător de la FCSB, a făcut deja joncțiunea cu lotul campioanei.

Mijlocașul transferat de la Oțelul a venit pe Arena Națională pentru a-și urmări la lucru noii colegi.

Oțelul a plecat la Botoșani pentru meciul cu echipa lui Leo Grozavu, care va avea loc luni, de la 18:30, însă Joao Paulo nu a făcut deplasarea alături de restul lotului.

Joao Paulo, în tribune la FCSB - Csikszereda

După ce FCSB și Oțelul au bătut palma pentru transferul său, mijlocașul originar din Capul Verde a fost surprins de reporterii GOLAZO.ro, fiind deja prezent alături de viitoarea sa echipă la meciul cu Csikszereda, de pe Arena Națională.

Mijlocașul defensiv a sosit în vara anului trecut la Oțelul Galați, de la Sheriff Tiraspol, și a fost unul dintre jucătorii de bază ai echipei în acest sezon.

În 20 de partide jucate în campionat, Joao Paulo a marcat un gol și a oferit 3 pase decisive. A bifat, în total, 1.813 minute, în tricoul Oțelului în toate competițiile.

600.000 de euro este suma pe care Oțelul Galați o va încasa de la FCSB pentru transferul lui Joao Paulo

Gigi Becali, impresionat de Joao Paulo

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a explicat motivul pentru care ales să-l transfere pe Joao Paulo:

„Joao Paulo, părerea mea, dacă joacă extremă dreaptă nu este peste Miculescu, dacă joacă mijlocaș este peste, dar nu dau nume.

Dacă joacă fundaș stânga, acolo e Risto și am respect prea mare pentru el”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

Joao Paulo va fi a treia achiziție a celor de la FCSB din această iarnă, după fundașul central Andre Duarte și mijlocaș defensiv Ofri Arad.

FCSB - Csikszereda, echipele de start

FCSB: Popa - Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Tănase, Lixandru - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

Popa - Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Tănase, Lixandru - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea Rezerve: Târnovanu, Zima, Dawa, Politic, Toma, Pantea, Ngezana, O. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa

Târnovanu, Zima, Dawa, Politic, Toma, Pantea, Ngezana, O. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Csikszereda: Pap - Paszka, Csuros, Palmes, Bettini - Veres - Anderson Ceara, Gustavinho, Jebari, Bota - Eppel

Pap - Paszka, Csuros, Palmes, Bettini - Veres - Anderson Ceara, Gustavinho, Jebari, Bota - Eppel Rezerve: Simon, Bloj, Noveli, Brugger, Trif, Dusinszki, Vegh, Bodo, Szalay, Hegedus, Deaky, Nagy

Simon, Bloj, Noveli, Brugger, Trif, Dusinszki, Vegh, Bodo, Szalay, Hegedus, Deaky, Nagy Antrenor: Robert Ilyeș

Robert Ilyeș Arbitru : Moldoveanu Cristian, Asistenți : Ilinca Cristian Daniel, Dumitru Ionel Valentin, VAR : Dumitrache Bogdan, AVAR : Slabu Stelian

: Moldoveanu Cristian, : Ilinca Cristian Daniel, Dumitru Ionel Valentin, : Dumitrache Bogdan, : Slabu Stelian Stadion: Arena Naţională

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport