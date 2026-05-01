„Mai bine cu ei decât cu Botoșani” Patronul FCSB nu e supărat după înfrângerea cu Csikszereda: „Pregătim barajul”

FCSB a pierdut în deplasarea de la Miercurea Ciuc, 0-1 cu Csikszereda, dar rămâne lider în play-out

Patronul clubului, Gigi Becali, spune că nu e supărat pentru rezultat, în perspectiva în care ar putea juca barajul de Conference cu ciucanii.

Gigi Becali: „De ce să fiu supărat? Dacă era miză, da”

„Dacă mingea e la mine și eu joc fotbalul, n-am nicio treabă, indiferent cum se termină meciul. Poate e în avantajul nostru.

Mai bine să jucăm cu Csikszereda decât cu Botoșani la baraj, înțelegi? Îi spulberăm, le dăm 20 dacă jucăm meci important. 20-0 îi batem!

Când e un meci așa, fără nicio miză… Am avut posesia, n-au trecut centrul terenului, de ce să fiu supărat? Dacă era miză, eram. Când a vorba de miză, trebuie să-i dai 5-6 la zero lui Csikszereda.

Poate Tavi Popescu mi-a plăcut puțin mai mult azi, ca dovadă că n-a fost schimbat. Îi mai trebuie puțină bărbăție. E o satisfacție, are calități. E un mare câștig.

Mi-a plăcut și Joao Paulo foarte mult, joacă numai în față. Dacă el a fost schimbat, a fost schimbat ca să vedem cu cine poate fi schimbat. Data viitoare va intra Baba în locul lui, ca să-l vedem.

Trebuie să facem niște formule de echipă, să avem soluții. E un trial, ca să putem să pregătim meciul ăla care va fi, cu Rapid sau cu Dinamo.

Asta este echipa. Dar dacă vine Bîrligea, se schimbă situația, o să fie greu de ales între Cisotti și Tavi Popescu.

Cisotti, slab, Miculescu, slab, probabil de-aia n-a mers jocul”, a spus Becali la Prima Sport.

