Csikszereda - FCSB 1-1. Campioana e la -16 puncte de lider, iar criza continuă

Reporterii GOLAZO.ro prezenți la meciul de la Miercurea Ciuc transmit observațiile lor de la remiza în care au înscris Pantea, autogol în minutul 82, respectiv Edjouma, 55.

Gigi Becali sabotează echipa

Patronul campioanei continuă să bulverseze echipa prin deciziile sale controversate, care par uneori de neînțeles, alteori chiar ca un sabotaj la adresa propriului club.

Darius Olaru, poate cel mai bun om al campioanei în prima repriză, a fost inexplicabil lăsat la cabine după pauză, o schimbare cel puțin neinspirată, în ciuda faptului că Edjouma a marcat.

La fel, alegerea de a-l ține pe bancă pe Politic, jucătorul care a adus calificarea în grupele Europa League cu golul împotriva celor de la Drita, transmite un semnal clar că meritul individual nu mai contează în alcătuirea lotului campioanei, ci doar deciziile luate de pe fotoliu.

Mari probleme cu jucătorul U21

Campioana României se lovește serios de regula U21, iar deciziile lui Gigi Becali par să agraveze situația. Renunțarea la transferul lui Tudose se dovedește încă o alegere neinspirată, întrucât actualele variante nu conving.

Cercel arată încă multă nesiguranță și ezitări, iar folosirea lui Toma ca fundaș dreapta s-a transformat într-o soluție falimentară: pierdut în duelurile fizice și depășit ușor, lasă impresia că FCSB joacă mai degrabă în zece oameni până când va găsi un fotbalist capabil să respecte această regulă.

La FCSB nu mai e același grup!

Deși FCSB și-a asigurat prezența în grupele Europa League, parcursul din campionat ridică tot mai multe semne de întrebare.

Pașii greșiți se adună, iar atmosfera din vestiar nu mai pare aceeași. Darius Olaru își manifestă vizibil nervozitatea, Florin Tănase a avut o reacție dură la adresa lui Bîrligea într-un moment în care ar fi putut pasa , dar a ales să șuteze, iar unii jucători, precum Bîrligea, lasă impresia că joacă mai degrabă pentru ei decât pentru echipă.

Toate acestea conturează tot mai clar imaginea unei rupturi în vestiarul campioanei. Ceea ce anul trecut părea imposibil.

3 LUCRURI CARE NU S-AU VĂZUT LA TV

Meci cu “FCSB București”

Pe tabela electronică a stadionului din Miercurea Ciuc, în dreptul campioanei României a fost afișată mult timp denumirea „FCSB București”, detaliu care a stârnit nemulțumirea fanilor oaspeți. Situația a fost corectată abia cu puțin timp înainte de startul partidei, însă și crainicul arenei a făcut aceeași greșeală la prezentarea oficială a echipelor, anunțând „FCSB București”.

“Să nu creadă că am ceva cu ei”

Un episod aparte s-a consumat chiar înainte de încălzirea de dinaintea meciului. Zona stabilită pentru exercițiile FCSB-ului s-a dovedit a fi una problematică din punct de vedere tehnic, întrucât risca să decalibreze camerele VAR.

Unul dintre responsabilii sistemului a solicitat organizatorilor să intervină, iar Szilárd Cseke, directorul sportiv al gazdelor, a comentat glumind: „Să nu-mi zică apoi că am ceva cu ei”. Situația a fost totuși remediată rapid, fără să degenereze în discuții contradictorii.

Au fost și aplauze în tribune

Intrarea jucătorilor FCSB pe gazon a fost întâmpinată cu aplauze de întreg stadionul, un gest neașteptat în contextul tensiunilor din tribune.

Mai mult, în timpul partidei, atunci când galeria roș-albaștrilor a scandat „România, România”, întreg stadionul a aplaudat la unison.

Nu e clar dacă e un gest ironic sau o încercare de a opri fanii oaspeților care răspund așa atunci când din galeria ciucanilor se aude: “Ria, ria, Ungaria”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport