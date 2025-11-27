Bilete FCSB - Dinamo Campioana a pus în vânzare tichetele pentru Derby de România » Cât costă și cum pot fi achiziționate

FCSB - DINAMO. Campioana României a pus în vânzare bilete pentru al doilea Derby de România al sezonului , programat în etapa #19 din Liga 1.

, programat în etapa #19 din Liga 1. FCSB - Dinamo se joacă duminică, 6 decembrie, de la ora 20:30, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Achiziționarea biletelor se poate face fie online, platforma de ticketing a clubului, fie fizic, de la ora 12:00 în ziua meciului, la casele de bilete.

FCSB - DINAMO. Campioana României a pus în vânzare bilete pentru Derby de România

Cel mai ieftin tichet costă 20 de lei, în timp ce cel mai scump ajunge la 300 de lei.

„Campioana României a pus în vânzare online biletele pentru Derby, contând pentru a nouăsprezecea etapă a Superligii, care se va disputa sâmbătă, 6 decembrie, începând cu ora 20:30, pe Arena Națională.

Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – INEL 3 – 20 LEI

PELUZA – INEL 2 – 25 LEI

PELUZA – INEL 1 – 30 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 3 – 40 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 2 – 50 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 – 60 LEI

VIP 3 – 150 LEI

VIP 2 – 200 LEI

VIP 1 – 300 LEI

Casele de bilete vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.

De asemenea, facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Arena Națională:

1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe [email protected] începând cu data de 26 noiembrie, ora 19:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului.

Vă așteptăm alături de noi!”, a anunțat FCSB pe pagina de Facebook.

Dinamo va avea în jur de 8.000 de suporteri pe Arena Națională

La fel ca în sezonul trecut, FCSB și Dinamo au ajuns la o înțelegere privind biletele acordate oaspeților pe Arena Națională.

Dacă la meciul tur suporterii campioanei au primit toată Peluza Sud, dinamoviștii vor primi și ei o peluză întreagă la derby.

8.000 de bilete le vor fi distribuite fanilor dinamoviști

Până la o nouă întâlnire directă, FCSB va mai avea de jucat cu Farul în campionat, respectiv UTA Arad în Cupa României.

De partea cealaltă, Dinamo va juca cu Oțelul în Liga 1 și cu Farul Constanța în Cupa României.

După 17 etape din Liga 1, roș-albaștrii ocupă locul 10, cu 21 de puncte, în timp ce „câinii” sunt pe locul 4, cu 31 de puncte.

FOTO. Imagini din meciul tur Dinamo - FCSB 4-3

VIDEO. Golul marcat de Alex Musi în Dinamo - FCSB 4-3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport