Propunere-șoc pentru LPF  Un patron din Superliga are o idee inedită pentru înlocuirea lui Gino Iorgulescu: „Și ce dacă are probleme?”

Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la FC Botoșani, a venit cu o soluție inedită pentru găsirea unui înlocuitor pentru Gino Iorgulescu (69 de ani), șeful Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF)

Iorgulescu este președintele LPF, iar Iftime se numără printre cei mai vocali contestatari ai actualei conduceri.

Într-un dialog cu jurnaliștii GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin și Dan Udrea, patronul moldovenilor a vorbit despre care crede că ar fi cea mai bună variantă pentru șefia LPF.

Valeriu Iftime, propunere șoc pentru LPF: „Și ce dacă are probleme?”

Ce aveți cu Gino Iorgulescu, că sunteți principalul contestatar?

Eu nu am nimic personal cu Gino Iorgulescu. Am o problemă cu Liga. Eu cred că la Liga trebuie un conducător tânăr, cu energie, cu idei, cu inovație. Acum, domnul Gino, președintele Ligii, apare o dată la patru ani, când vin alegerile. Și-atât. În rest dispare complet, toate ședințele sunt conduse de secretarul general (n.r. - Justin Ștefan). Și Gino pare așa, o forță: „Dom’le, vă dau bani din drepturi TV”. Nu ne dă nimeni nimic, eu cred că sunt ieftine acum. Să ne gândim la mai mult. N-am soluțiile mele, domnul Rotaru știe mai bine aici. Mi s-a părut un fel de abuz ce a făcut Iorgulescu.

Dar …

Dar eu nu fac asta ca să mă lupt cu dumnealui. Eu încerc să urmăresc un fel de normalitate. (...) Nu poți să vii după atâția ani, după două mandate și jumătate, să zici că mai vrei un mandat. Că omul are probleme … Dar nu e treaba noastră! Fă-ți o pensie, dar nu poți să vii să spui că mai vrei un mandat doar pentru că „vă dau drepturi TV”. Și asta cu contractul pe zece ani … Dacă noi zicem că e o greșeală, păi atunci revino, băi! Că nu ești tu trenul de mare viteză și noi suntem gara din Pașcani. Întreabă-te cum putem noi să facem să fim concurenti doar în fotbal și nu în administrația din fotbal? Cum putem face? (...)

Aveți un nume pe care să-l propuneți acum în locul lui Gino Iorgulescu?

Nu, dar aș face altceva. Sigur că era discuția cu Dani Coman, nu știu dacă n-ar putea fi o soluție bună (...). Eu cred că aici am putea lua firme de recrutare și să facem un portret al acestui nou manager: ne trebuie un tip tânăr, care nu trebuie să fie din fotbal numaidecât, dar care să fi făcut marketing sau să fi fost un avocat bun, un economist bun, unul care a condus o companie mare. Absolut ar fi mai bun decât oricine din fotbal. Fotbalul e fotbal, businessul e business. Noi la Ligă trebuie să facem business. Fotbalul e acolo, pe teren. Dar noi trebuie să vindem acest spectacol care e foarte, foarte căutat în România. E cel mai vândut produs și îl vindem foarte ieftin. Și cred că au fost niște aranjamente, cu „dă-i un milion la unul”, se vorbea despre o șpagă mare pentru unul.

La prima licitație de drepturi TV?

Atunci, da.

Dacă fotbalul ăsta e cel mai mare spectacol mondial, atunci pune-l pe cel mai deștept să-l conducă! Unul foarte deștept. Nu-l iei pe unu și-l ții 17 ani acolo, când el n-a făcut nimic. Nu vi se pare că e absurd? Absurd Valeriu Iftime

Gino Iorgulescu se află în fruntea LPF din 2013, când a preluat postul de președinte, învingându-l la alegeri pe fostul șef, Dumitru Dragomir.

Mandatul lui Iorgulescu se va încheia în 2027 și vor avea loc noi alegeri pentru postul de președinte al LPF

Dani Coman plănuiește să-și depună candidatura pentru șefia LPF, însă o decizie definitivă o va lua abia spre finalul mandatului actualului președinte.

