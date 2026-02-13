Penultima etapă din sezonul regulat al Superligii programează dueluri ce pot fi decisive în lupta pentru play-off

Cele mai interesante dintre acestea se vor juca la Arad, Slobozia și București.

Programul etapei #29 din Liga 1

Vineri, 27 februarie

17:00 Hermannstadt - Botoșani

20:00 U Cluj - Oțelul

Sâmbătă, 28 februarie

15:00 U Craiova - Metaloglobus

20:00 Farul - CFR Cluj

Duminică, 1 martie

15:45 Petrolul - Csikszereda

18:00 Dinamo - Argeș

21:00 UTA - FCSB

Luni, 2 martie

19:30 Unirea Slobozia - Rapid

Clasamentul în Liga 1 înainte de etapa #27

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 26 50 2 Rapid București 26 49 3 Dinamo București 26 49 4 FC Argeș 26 43 5 FC Botoșani 26 42 6 U Cluj 26 42 7 CFR Cluj 26 41 8 FCSB 26 40 9 UTA Arad 26 38 10 Oțelul 26 37 11 Farul 26 34 12 Petrolul 26 25 13 Csikszereda 26 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 26 11

