- Penultima etapă din sezonul regulat al Superligii programează dueluri ce pot fi decisive în lupta pentru play-off
Cele mai interesante dintre acestea se vor juca la Arad, Slobozia și București.
Toate duelurile vor fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
Programul etapei #29 din Liga 1
Vineri, 27 februarie
- 17:00 Hermannstadt - Botoșani
- 20:00 U Cluj - Oțelul
Sâmbătă, 28 februarie
- 15:00 U Craiova - Metaloglobus
- 20:00 Farul - CFR Cluj
Duminică, 1 martie
- 15:45 Petrolul - Csikszereda
- 18:00 Dinamo - Argeș
- 21:00 UTA - FCSB
Luni, 2 martie
- 19:30 Unirea Slobozia - Rapid
Clasamentul în Liga 1 înainte de etapa #27
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|26
|50
|2
|Rapid București
|26
|49
|3
|Dinamo București
|26
|49
|4
|FC Argeș
|26
|43
|5
|FC Botoșani
|26
|42
|6
|U Cluj
|26
|42
|7
|CFR Cluj
|26
|41
|8
|FCSB
|26
|40
|9
|UTA Arad
|26
|38
|10
|Oțelul
|26
|37
|11
|Farul
|26
|34
|12
|Petrolul
|26
|25
|13
|Csikszereda
|26
|25
|14
|Unirea Slobozia
|26
|24
|15
|Hermannstadt
|26
|17
|16
|Metaloglobus
|26
|11